Pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 4,6 proc.

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos kovo mėnesį, palyginti su 2020 metų kovu, padidėjo 4,6 proc., o palyginti su šių metų vasariu – 1,2 procento.

Be naftos produktų, pramonės produkcijos kainos per metus ūgtelėjo 0,4 proc., o per mėnesį – 0,9 proc., pranešė Statistikos departamentas.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 5 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,5 proc., per mėnesį – atitinkamai 1,8 proc. ir 1,5 procento.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus išaugo 4,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,3 proc., per mėnesį – atitinkamai 0,8 proc. ir 0,5 procento.