Kaunas jau atsiraitojo rankoves – pradėjo skiepyti dideles įmones, Vilniuje ir Klaipėdoje tai žadama daryti vėliau

Kaunas penktadienį pradėjo skiepyti nuo COVID-19 įmones, kuriose dirba per 100 darbuotojų, Vilniuje ir Klaipėdoje tai žadama daryti vėliau.

Vilniaus ir Klaipėdos savivaldybių atstovai tvirtina besivadovaujantys ministro įsakymu, kuriuo pradžioje įpareigojama paskiepyti statutinius pareigūnus, mažmeninės prekybos atstovus ir kitus asmenis, vykdančius gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas ir dirbančius kontaktiniu būdu, nustatytus vadinamajame 1.20 prioritete.

Šių didmiesčių vertinimu, tik po to galima skiepyti kitas, minėtų kriterijų neatitinkančias įmones. Be kita ko, ministro įsakyme rekomenduojama prioritetą teikti tų sektorių, kuriuose per mėnesį nustatyta daugiausiai protrūkių, įmonėms.

Tuo metu Kauno miesto poliklinikos direktorius Paulius Kibiša BNS teigė, kad įmonių darbuotojai jau pradėti skiepyti nuo penktadienio.

„Savivaldybė tvarko sąrašus, sukelia į sistemą, mes tik paimame kontaktus ir kviečiame darbuotojus. Šiandien – pirmosios įmonės. Bet ne tik jos, yra visas 1.20 prioritetas – skiepijame ir ugniagesius, ir kažkuris iš teismų. Tiesiog, perėjome prie tolesnio prioriteto, nors lygiagrečiai vakcinuojame ir „Pfizer“ vakcina žmones, kurie buvo laukimo sąraše, kur buvo atsisakę kitų vakcinų, daugiausia – senjorai“, – sakė jis.

Skiepijimas nuo COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak poliklinikos vadovo, pati įstaiga tik vykdo vakcinaciją pagal Kauno miesto savivaldybės pateiktą sąrašą ir nevertina, kas turi būti skiepijamas pirmesnis, o, pasak jo, „įmonės yra tame pačiame prioritete“, kaip ir pareigūnai ar mažmeninės prekybos, maisto gamybos sektorius.

„Mes nevertiname nieko, tiesiog mechaniškai imame visus, kurie yra tame pačiame puslapyje, iš kurio imdavome ir medikus, ir mokytojus, ir kitus“, – BNS sakė jis.

Prioritetus traktuoja skirtingai

Kauno savivaldybė BNS informavo, kad prioritetinė eilė nepakito, bet joje „atsirado daugiau lankstumo“.

„Sveikatos apsaugos ministrui leidus visoje šalyje pradėti ne mažiau kaip 100 darbuotojų turinčių įmonių, įstaigų bei kitų organizacijų kolektyvų vakcinavimą, esame pasirengę priimti norinčiųjų skiepytis sąrašus ir čia pat pradėjome jų vakcinavimą“, – nurodoma Kauno savivaldybės atsakyme BNS.

Savivaldybė taip pat tvirtina, kad greta įmonių ir toliau „visas dėmesys sutelktas į dabartines prioritetų grupes“, t.y. į 65 ir vyresnių amžiaus grupės senjorus, mokytojus, dėstytojus, sergančiuosius lėtinėmis ligomis.

Skiepijimas nuo COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau kuo tiksliai vadovaujantis nuspręsta pereiti prie įmonių skiepijimo, savivaldybės atstovai nepaaiškino.

„Šiuo metu dar peržiūrimi ir tvarkomi visi įmonių pateikti darbuotojų sąrašai, kurių kolektyvai išreiškė norą vakcinuotis nuo COVID-19. Artimiausiu metu Kauno Ledo rūmų vakcinavimo centre bus skiepijami „Kauno autobusų“, „Kauno vandenų“, „Pieno žvaigždžių“, „Registrų centro“ ir kitų įmonių darbuotojai“, – BNS raštu informavo savivaldybė.

Kauno poliklinikos duomenimis, penktadienį ir šeštadienį planuojama paskiepyti po 4 tūkst.

Vilniaus ir Klaipėdos įmonės turės palaukti

Vilniaus mero atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius BNS tvirtino, kad sostinės įmonės skiepų dar turės palaukti.

„Mes žiūrime į sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kuriame aiškiai išdėstyti prioritetai, ką po ko reikia vakcinuoti. Visų pirma yra senjorai, tada – statutiniai pareigūnai ir kiti. Kol šių prioritetinių grupių nebaigsime, nes prioritetinių grupių nėra tiek, kad galėtumėme visus masiškai skiepyti, tol ir įmonėms teks palūkėti. Nebent tos įmonės patenka į 1.20 prioriteto sąrašą, kur parašyta, kad tai – valstybei svarbios funkcijos, kurių negalima atlikti nuotoliniu būdu – maisto gamyba, kasininkai ir panašiai“, – tvirtino jis.

„100 ir daugiau darbuotojų turinčias įmones mes įsivaizduojame kaip alternatyvią galimybę, jei liktų vakcinos, arba jos būtų labai daug, jei neberasime ko skiepyti iš prioritetinių grupių“, – pridūrė mero patarėjas.

Skiepijimas nuo COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat tvirtino nuo ketvirtadienio dar skiepijanti mažmeninės prekybos sektoriaus darbuotojus ir pareigūnus, tad prie gyvybiškai svarbioms nepriskiriamų įmonių, turinčioms 100 ir daugiau darbuotojų, vakcinavimo žadama pereiti vėliau.

„Ne, dar nepradėjom skiepyti ir nežinia kada pradėsime. Vakar, šiandien ir rytoj skiepijame mažmeninės prekybos įmones, nes matome susidomėjimą. Dėl didesnių įmonių – yra nustatyta tvarka, įmones registruojame, o kada bus pradėtas jų vakcinavimas – dar atviras klausimas, tai priklausys nuo gaunamų vakcinų ir nuo to, kiek jos liko paskiepijus prioritetines grupes“, – BNS sakė Klaipėdos savivaldybės atstovė spaudai Aušra Lukauskienė.

Pasiskiepijo „Continental“ darbuotojai

Kauno rajone taip pat pradėta skiepyti įmones, penktadienį vieni pirmųjų „Vaxzevria“ vakcina pasiskiepijo apie 100 „Continental“ gamyklos Kauno laisvojoje ekonomikos zonoje darbuotojų, BNS patvirtino įmonės komunikacijos vadovė Ieva Koncevičiūtė.

„Tik vakar pateikėme aplikaciją ir gavome po pietų žinių, kad atvažiuos specialistai. Tai kiek suspėjome sukoordinuoti, kiek buvo norinčių pasiskiepyti šia vakcina, tiek ir skiepijome. Bet ateityje, kai bus galimybė, bus tikrai daugiau norinčių“, – tvirtino įmonės atstovė.

Kauno rajono savivaldybės gydytoja Milda Labašauskaitė BNS patikino, kad įmonės pradėtos skiepyti, nes kitos 1.20 prioritetui priklausančios grupės – ugniagesiai, policijos pareigūnai, kasininkai ir kiti – jau paskiepytos, dalis atsisakė „Vaxzevria“ vakcinos ir lauks kitų gamintojų preparato.

Gyventojų skiepijimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Sveikatos apsaugos ministerija ketvirtadienį paskelbė, kad kviečiamos vakcinuotis įmonės ir organizacijos, turinčios ne mažiau kaip šimtą darbuotojų. Vėliau ministerija patikslino, kad šių įmonių darbuotojai bus vakcinuojami tik likus vakcinų po atitinkamą savaitę skiepijamos prioriteto grupės.

Anot SAM, įmonių darbuotojai gali rinktis bet kurią vakciną, tačiau tikėtina, kad šiuo metu greičiau bus vakcinuoti asmenys, norintys skiepytis „Vaxzevria“ vakcina.