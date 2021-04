Jauni verslininkai iš Pakruojo – plukdo sandėlius iš Kinijos, kasmet atostogauja Floridoje ir nė už ką nesikeltų gyventi į Vilnių

„Pakruojyje mums gyventi gerai, nieko netrūksta. Gyventi didmiestyje nebūtų praktiška“, – LRT RADIJUI sako du vaikus auginantys verslininkai Indrė ir Ramūnas Gruzdai. Pora Pakruojo rajone turi ūkį, kuriame augina sėklą ūkininkams, iš Kinijos plukdo ir parduoda įvairius metalinius sandėlius, angarus, o laisvalaikiu važinėja motociklais, skraido lėktuvėliais ir kasmet atostogų stengiasi nuvažiuoti į saulėtąją Floridą.

Plėsti ūkį nemato poreikio

Įprastai Lietuvoje sutiksi žemdirbystės, paukštininkystės ar gyvulininkystės ūkius. Gruzdų ūkis yra kiek nestandartinis Lietuvoje. Vystome sėklininkystės ūkį, sako Ramūnas. „Mes auginame sėklą Lietuvos ūkininkams. Mes užauginame, ūkininkai nuperka ir vėliau ją sėja savo laukuose“, – trumpai drūtai rėžia vyras.

Sujungus Ramūno ir jo tėčio ūkius, gausime 400 hektarų žemių plotą. Tai atitiktų vidutinio ūkio dydį. Pasak pašnekovo, labiau plėstis nesinori dėl kelių priežasčių. „Mano nuomone tai yra optimaliausias ūkis. Galima sakyti, kad tai yra mažas šeimos ūkis. Lenkijoje, Vokietijoje ar apskritai Vakarų Europoje šeimos ūkiai paprastai sudaro iki 250 ha. Juose dirba tik šeima.

Jauni žmonės į žemės ūkį nelabai nori eiti. Taigi, dėl to ir stengiamės apsiriboti tik savo darbo jėgomis. Dažniausiai sukamės penkiese.

Kaip žinia, Lietuvos kaime yra darbo jėgos trūkumas. Beje, šitą tendenciją jau pastebime ir ne tik kaime – tai vyksta visoje Lietuvoje, – tikina R. Gruzdas. – Jauni žmonės į žemės ūkį nelabai nori eiti. Taigi, dėl to ir stengiamės apsiriboti tik savo darbo jėgomis. Dažniausiai sukamės penkiese.“

Ramūno žmona Indrė sako, kad per pavasario ir rudens darbus vyro, būna, ir visai nemato. Moteris juokiasi, kad tais darbingiausiais periodais jiedu susitinka tik lovoje. „Grįžtu iš darbų, tai visa šeima jau sumigusi būna. O kai ryte išvažiuoju į darbus, tai dar visi miega. Taip ir nesusitinkam“, – žmonai antrina Ramūnas.

Gruzdai / Asmeninio arch. nuotr.

Netikėtai gimęs verslas

Vainaronių kaime ūkininkaujanti Gruzdų šeima užsiima ne tik sėklininkyste, tačiau atranda laiko ir dar vienam verslui – prekiauja iš Kinijos atsigabentomis metalo konstrukcijomis. Kitaip tariant, aktyvūs Pakruojo krašto verslininkai ne tik parduoda metalinius angarus, tačiau ir pataria, kaip juos galima būtų pastatyti, rūpinasi visu statinio įgyvendinimu.

„Mūsų tikslas nėra pastatyti, mes statybomis neužsiimame, tačiau turime partnerių, kurie gali tuo užsiimti, – tvirtina verslininkai. – Su jais dirbame ne vienus metus, jie jau turi patirtį. Be to, dauguma ūkininkų angarus statosi patys. Anksčiau tai buvo įprasta, tik dabar jau prasideda tas įmonių samdymas.“

Paskui kaip į kokį turgų važiuodavo žmonės žiūrėti ir klausinėti. Tai tam tokio angaro reiktų, tai jau kitam reiktų. Toks susidomėjimas mus ir paskatino įsteigti įmonę.

Tokia verslo idėja Gruzdams kilo po to, kuomet jiems patiems prisireikė pasistatyti angarą. Kainos ūkininkų nedžiugino. Ramūnas pasakoja, kad po ilgų paieškų jis internete atradęs kinų gamintojus, kurie pažadėjo angaro statybos kaštus sumažinti beveik perpus – 40 proc.

Po sėkmingai įgyvendinto projekto, prieš tris metus pakruojiškiai įsteigė įmonę ir pradėjo tokių angarų verslą Lietuvoje. „Kuomet pasistatėme sau angarą, sulaukėme susidomėjimo iš kitų. Draugai, kaimynai ūkininkai pamatė. Paskui kaip į kokį turgų važiuodavo žmonės žiūrėti ir klausinėti. Tai tam tokio angaro reiktų, tai jau kitam reiktų. Toks susidomėjimas mus ir paskatino įsteigti įmonę“, – metalinių konstrukcijų angarų verslo pradžią prisimena I. Gruzdienė.

Gruzdų šeimos netradicinis verslas. / Asmeninio arch. nuotr.

Su kinais palaiko itin šiltus santykius

Ramūnas tvirtina aktyvaus marketingo ir reklamos nedarantis. Pasak jo, „visas verslas einasi iš lūpų į lūpas“. „Per metus kokius keturis ar penkis angarus pastatome. Ir to mums pakanka, kad papildomai galėtume uždirbti, – tikina R. Gruzdas. – Daugiau plėstis ir nenorime, nes tada neliktų laisvo laiko. O štai dabar viską spėjame vien dėl to, kad nėra to aktyvaus marketingo.“

Verslininkai užsimena, kad pasaulinis konteinerių trūkumas palietė ir jų verslą. „Naudojamės „ocean free“ paslauga. Tai reiškia, kad siuntinys iš Kinijos yra atgabenamas ir pristatomas iki Klaipėdos arba kito uosto. Tai už tą atstumą ir reikia susimokėti. Na o dabar visi žinome, kad yra konteinerių trūkumas. Pasaulyje vyksta konteinerių krizė. Mums tai irgi labai pasijuto – konteinerio kaina išaugo net penkis kartus“, – sako verslininkų pora iš Pakruojo rajono.

Aš jau žinau, kada ją aplankys mama, o ji žino, kada aš tėvų lankyti važiuosiu. Ir tik jau po to pradedame kalbėti apie reikalus.“

Nepaisant įvairių iššūkių transporto srityje, su kinais, anot Ramūno, šeima sutaria labai gerai. „Bendraujame su jais elektroniniais laiškais. Pastebėjau, kad kinai yra labai šilti žmonės. Lietuviai tokie uždaresni. Mes ne kaip su gamykla bendraujame – jie vis paklausia, o kaip šeima laikosi, kaip vaikai.

Gruzdai / Asmeninio arch. nuotr.

Susibendravome su jų vadybininke. Aš jau žinau, kada ją aplankys mama, o ji žino, kada aš tėvų lankyti važiuosiu, – juokdamasis apie šiltus darbinius santykius su kinų gamintojais pasakoja Ramūnas. – Ir tik jau po to pradedame kalbėti apie reikalus.“

Per atostogas lepinasi Floridos saule

Verslininkai sako, kad laisvu laiku ypatingai mėgsta keliauti. Šiuo metu, dėl karantino, jaunai šeimai teko suktis namuose, tačiau, anot Indrės, įprastai jie stengiasi bent mėnesiui ištrūkti pailsėti. Ir ne šiaip sau kur, o į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV).

„Į Floridą, ten kur šilta – sukonkretina ir nusijuokia pašnekovė. – Pernai tik nebuvome – pasirinkome Tenerifę. O šiaip mums Florida labai patinka. Ten labai geras klimatas.“

Norėtųsi ir Tailandą ar Maldyvus aplankyti, tačiau kiek jaudinamės dėl vaikų, ar bus ten tinkamos medicinos sąlygos? Šiuo atveju Amerika mes pasitikime.

Navigacijos mums ten jau nebereikia, tikina Ramūnas. „Nuskridus ten, keliaujant iš oro uosto, navigacijos jungtis nereikia. Nuomojamės ten namą ir gyvename taip, kaip vietos gyventojai: einame į parduotuvę, gaminamės patys valgyti – nesirenkame apsistoti viešbutyje.

Viskas mums ten patinka, iki jūros netoli. Pripratome ten atostogauti, o ir saugu ten su vaikais. Norėtųsi ir Tailandą ar Maldyvus aplankyti, tačiau kiek jaudinamės dėl vaikų, ar bus ten tinkamos medicinos sąlygos? Šiuo atveju Amerika mes pasitikime“, – liaupsių Floridai negaili R. Gruzdas.

Pakruojo į Vilnių niekada neiškeistų

Paklausus, kodėl šeima pasirinko gyventi kaime, Indrė tikina, kad gimtajame krašte ramiau, o miesto šurmulio ji visai nenorinti. „Studijavau Kaune, tačiau į miestą visai netraukia. Ketvirtame kurse aš jau dirbau Pakruojyje ir į Kauną atvažiuodavau tik atsiskaityti. Miestas manęs visai nežavi. Čia, kaime, yra ramu ir gera. Savas kraštas vis tik“, – sako ji.

Gruzdai / Asmeninio arch. nuotr.

Žmonai antrina ir Ramūnas. Anot jo, šiais laikais išnyksta visos ribos tarp miesto ir kaimo, mat Lietuva yra maža šalis. Vyras čia pat dėsto gyvenimo provincijoje privalumus.

Pakruojyje mes turime ir mokyklas, ir darželius, ir parduotuves, ir pramogų turime – nesusiduriame su kažkokiu poreikiu, kad mums reikėtų gyventi didmiestyje. Jeigu kažko trūksta, kokių nors paslaugų ar pramogų, tai mes galime susiplanuoti ir per kelias valandas nuvažiuoti ar į Rygą, ar į Vilnių, ar į Palangą, ar dar kažkur.

„Nesijaučia, kad gyventume kaime, nes Lietuvoje nėra didelių atstumų. Be to, mes gyvename Pakruojyje, ne kaime, o čia tik ūkininkaujame. Pakruojyje mes turime ir mokyklas, ir darželius, ir parduotuves, ir pramogų turime – nesusiduriame su kažkokiu poreikiu, kad mums reikėtų gyventi didmiestyje, – tvirtina R. Gruzdas. – Jeigu kažko trūksta, kokių nors paslaugų ar pramogų, tai mes galime susiplanuoti ir per kelias valandas nuvažiuoti ar į Rygą, ar į Vilnių, ar į Palangą, ar dar kažkur.“

Nemanau, kad čia, Lietuvoje, galime skirstyti, kad kažkas gyvena kaime, o kažkas mieste, įsitikinę pakruojiškiai. Anot jaunos verslininkų šeimos, gyventi Pakruojyje yra netgi patogiau ir geriau, nei kad daugelio trokštamame Vilniuje.

Gruzdai / Asmeninio arch. nuotr.

„Jei gyventume Rusijoje ar JAV, tai tada taip, reiktų kelionę iš provincijos iki miesto gerokai planuoti, o ir ji pati kelias dienas truktų. O mes to Lietuvoje tikrai nejaučiame. Taigi, mus visiškai tenkina gyvenimas mažame Lietuvos miestelyje. Be to, čia dar klausimas, kur geriau gyventi: Vilniuje ar Pakruojyje? Iš Vilniaus į Palangą – 3 val., iki Rygos – 4 val. O mums visur po valandą ar pusantros gaunasi, – šypsosi pašnekovai. – Taigi, mums patogiau.“

Vilniuje mėnesį pagyvensime, senamiestį skersai išilgai išvaikščiosime ir daugiau jau nebenorėsime. Po pusmečio ar metų tas noras vėl atsiras. Tai kodėl tada negyventi Ignalinoje prie ežero ir, esant norui, nuvažiuoti į tą Vilniaus senamiestį?

Ramūnas sutinka, kad didesniame mieste yra daugiau paslaugų ir pramogų. Tačiau, anot jo, tomis paslaugomis galima sėkmingai naudotis ir gyvenant provincijoje. „Ar tikrai žmogus ten viskuo naudojasi? Karantino metu daug žmonių iš didmiesčių atsikėlė į kaimus ir pradėjo suprasti, kad jiems visiškai to pakanka. Nori kartą per dvi savaites į kiną, tai ir nuvažiuoji. Juk neini kasdien ten. Aš ir savo kieme galiu kino teatrą pasidaryti, tačiau juk neisiu kasdien į jį.

Gruzdai / Asmeninio arch. nuotr.

Kuomet projektavomės namą, galvojome statyti ir baseiną, tačiau pažįstami, kurie jau turi baseinus, mus atkalbėjo. Pasak jų, mėnesį pasinaudojo ir užteko. Tai čia panašiai ir su didmiesčiais. Vilniuje mėnesį pagyvensime, senamiestį skersai išilgai išvaikščiosime ir daugiau jau nebenorėsime. Po pusmečio ar metų tas noras vėl atsiras. Tai kodėl tada negyventi Ignalinoje prie ežero ir, esant norui, nuvažiuoti į tą Vilniaus senamiestį?“, – klausia du vaikus Pakruojyje auginantys verslininkai Indrė ir Ramūnas Gruzdai.

Viso įdomaus pokalbio su Pakruojo krašto verslininkais bei apie kitą jų pomėgį – skraidymą mažais lėktuvais – klausykitės radijo įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.