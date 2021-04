Turistai savame mieste: didmiesčių gyventojai atranda savo miestų viešbučius, kurortai tuo pasidžiaugti negali

Pailsėti, pasivaišinti skaniu maistu ar tiesiog padirbėti kitoje aplinkoje – dėl tokių priežasčių dabar svečių sako sulaukiantys didmiesčių viešbučiai. Beje, visi šie svečiai – tų pačių miestų gyventojai, atrandantys savo miestus iš naujo. Tačiau tokia pramoga domina ne visus – kurortų viešbučiai durų nė neatveria.

Į viešbutį – ir pailsėti, ir skaniai pavalgyti, ir padirbėti

Viešbučio „Radisson Blu Hotel Lietuva“ generalinis direktorius Danielis Baranowskis LRT.lt teigia, kad miestų gyventojų susidomėjimas jų mieste esančiais viešbučiais akivaizdus.

„Mes akivaizdžiai matome vietinio laisvalaikio turizmo augimą, nes vietinės ir tarptautinės verslo kelionės praktiškai išnyko. Populiariausi išlieka savaitgaliai“, – sako D. Baranowskis.

Jo teigimu, visai neseniai svečiams pradėtos siūlyti ir ispaniškos vakarienės viešbučio kambariuose, tad tai taip pat vilioja galbūt netgi netoli viešbučio gyvenančius žmones. „Tai yra puiki galimybė viešbučio svečiams, kurie labai pasiilgę restoranų“, – tvirtina D. Baranowskis.

Vilnius mini Šv. Patriko dieną / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jis nė neabejoja, kad artimiausioje ateityje vietinis turizmas turės itin didelę reikšmę dėl taikomų ribojimų ir kol kas išliekančio neaiškumo, kada ribojimai galėtų būti visiškai panaikinti.

„Kaip ir pernai, pagerėjimo tikimės vasarą, kada turistai iš Baltijos šalių ar Lenkijos keliavo automobiliais. Tikėtina, kad tai bus mūsų pagrindinė rinka“, – svarsto D. Baranowskis.

Vietinių svečių pagausėjimą teigia pastebinti ir viešbučio „Kaunas Hotel“ direktorė Inga Zimkevičiūtė. Ji LRT.lt tvirtina, kad bene labiausiai kauniečius vilioja galimybė pakeisti aplinką.

Karantinas Kaune / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Vietiniai turistai atvyksta į viešbutį pakeisti aplinkos, paminėti šeimos šventės ar tiesiog ramiai padirbti viešbučio kambaryje.

Pavyzdžiui, Valentino dieną visi dirbantys viešbučiai buvo praktiškai pilni, nes žmonės taip galėjo paminėti šventę ir pabūti romantiškoje aplinkoje“, – atkreipia dėmesį I. Zimkevičiūtė.

Ji neabejoja, kad vietinio turizmo statistika išliks ūgtelėjusi tol, kol tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje vyraus pandemijos nulemta sudėtinga padėtis ir bus ribojamas judėjimas.

„Gerų rezultatų dėl esamos turizmo situacijos būtų naivu tikėtis, tačiau mes turime ilgalaikių įsipareigojimų savo partneriams, todėl galime tęsti veiklą ir tikėti, kad po truputį grįšime į normalų gyvenimą“, – viliasi I. Zimkevičiūtė.

Karantinas Kaune / E. Blaževič/LRT nuotr.

Viešbučio „Metropolis“ vadovė Neringa Langvinienė teigia negalinti tvirtai pasakyti, kad jų viešbutyje apsistoja daugiau kauniečių, tačiau priduria, jog turistų lietuvių iš tiesų yra daugiau nei prieš metus.

„Viešbučiai visaip bando prisitraukti turistų, tačiau realiai viešbučiai, esantys mieste, nelabai ką papildomo, be apgyvendinimo ir pusryčių, kuriuos svečiai taip pat gauna į kambarį, gali pasiūlyti. Galime pasiūlyti ir visą maitinimą viešbučio svečiams, tačiau tai nėra itin patrauklu. Klientai per šiuos metus išmoko užsisakyti maistą ir dažnai tai padaro patys per įvairias platformas“, – sako N. Langvinienė.

Viešbutis, anot jos, laukia ir ilgalaikių svečių, kurie susiviliotų galimybe nuomotis viešbučio kambarį vietoj būsto. Tokiems svečiams užtikrinamos visos įprastiems svečiams teikiamos paslaugos, pavyzdžiui, kambario tvarkymas.

Karantinas Kaune / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vis dėlto, kaip teigia N. Langvinienė, tokia paslauga nėra populiari, nes mieste sumažėjo studentų ir verslo svečių – tiek paskaitos, tiek darbo susitikimai persikėlė į virtualią erdvę.

Kurortų viešbučiai durų nė neatveria – dirbti neapsimokėtų

Apie visai kitokią situaciją kalba nedaugžodžiaujantys kurortinių miestų viešbučių atstovai. Visi jie teigia tą patį – vietos gyventojų galimybė apsistoti viešbutyje nedomina, todėl dirbti nė neapsimoka.

„Visi trys mūsų įmonei priklausantys viešbučiai karantino metu uždaryti ir nevykdo veiklos“, – trumpai į užklausą atsakė viešbučio „Palangos vėtra“ atstovė.

Bendrovės „Pajūrio Gabija“, valdančios viešbutį „Gabija“, direktorė Kristina Telpokaitė taip pat teigia, kad dėl įvestų judėjimo ribojimų viešbutis nedirba nuo gruodžio vidurio.

Palanga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Veikla, orientuota į Palangos gyventojus, būtų nuostolinga finansiškai“, – paaiškina viešbučio vadovė.

Viešbučio „Grand Baltic Dunes“ vadovė Ingrida Valaitienė pateikia tokį patį atsakymą – kurorto gyventojams galimybė apsistoti viešbutyje nėra patraukli.

„Kai nėra judėjimo kontrolės tarp savivaldybių, kurortui užtenka Lietuvos gyventojų, kol ribojamas užsieniečių srautas. Palanga, kaip ir kiti kurortai, gyvena iš poilsio tikslais atvykstančių svečių (ne verslo segmento)“, – nurodo I. Valaitienė.

Kad galimybė apsistoti viešbutyje nedomina vietos gyventojų, teigia ir viešbučio „Regina“, esančio Druskininkuose, direktorius Vygantas Lazauskas.

Karantinas Druskininkuose / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Kiek metų veikia mūsų viešbutis, nepamenu, kad būtume turėję nors vieną tokį atvejį. Didžioji dalis mūsų miesto ir rajono gyventojų patys dirba paslaugų sferoje ir šiuo metu daugiausia yra prastovose arba ieškosi kito darbo“, – atkreipia dėmesį V. Lazauskas.

Jis neslepia – dėl galiojančių judėjimo ribojimų tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje padėtis viešbučių sektoriuje prasta.

„Per pirmą karantiną dar siūlėme pietus išsinešti ir buvo kažkoks judėjimas, nes biuruose, parduotuvėlėse, valstybinėse įstaigose buvo dirbama ir buvo maisto poreikis, o prasidėjus antram karantinui nebeliko ir to. Dabar dauguma dirba iš namų arba yra prastovose, todėl maistą gaminasi namuose“, – sako V. Lazauskas.

Jis neslepia besitikintis sprendimų, kurių, kaip teigia, reikėjo dar vakar ar užvakar. Viešbučio vadovo manymu, derėtų ieškoti būdų, kurie leistų saugiai vykdyti veiklą.

„Jaučiamės uždaryti į vieną griežčiausių ir ilgiausių karantinų Europos Sąjungoje, kai matome liberalesnes šiuo požiūriu šalis kaimynystėje, ir su mažesniais sergamumo koeficientais“, – tvirtina V. Lazauskas.