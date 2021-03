VMI: atidėtų mokesčių sumažėjo iki 709 mln. eurų

Daliai nuo pandemijos nukentėjusių Lietuvos įmonių ir kitų mokesčių mokėtojų nuo šių metų vėl pradėjus mokėti mokesčius arba pasirašius jų atidėjimo sutartis, atidėtų mokesčių suma sumažėjo iki 709 mln. eurų. Kovo pradžioje ji siekė daugiau nei 750 mln. eurų.

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Nepriemokų departamento direktorė Irina Gavrilova sako, kad nepriemoka turėjo tendenciją mažėti, nes dėl 390,3 mln. eurų mokėjimo sudarytos mokestinių paskolų sutartys.

„Tam įtakos turėjo VMI darbas su mokesčių mokėtojais, pervertinant atidėjimų pagrįstumą, atidžiai nagrinėjant naujus prašymus taikyti pagalbos priemones“, – komentare BNS sakė ji.

Be to, dalis įmonių, pernai įtrauktos į nukentėjusiųjų sąrašą, o šiemet į jį nepatekusios, nuo sausio pradėjo mokėti einamąsias įmokas, o dėl nepriemokos su VMI sudarė sutartis be palūkanų.

„Tačiau dalis įmonių nesikreipė nustatytu laiku sudaryti sutarčių dėl 2020 metais nesumokėtų mokesčių (tą jos turėjo padaryti iki vasario 28 dienos), todėl joms pagalbos priemonės netaikomos, o tai irgi turėjo įtakos nepriemokos mažėjimui – jų atžvilgiu pradėti išieškojimo veiksmai“, – teigė I. Gavrilova.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė antradienį Seime pranešė, kad mokestinės sutartys paprastai sudaromos dvejiems, išskirtiniais atvejais – iki penkerių metų.

VMI viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas anksčiau yra sakęs, kad pusę visų mokesčių atidėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės.