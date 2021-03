Šimonytė sako, kad negalime visiškai atverti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, bet žada kelti subsidijų lubas

Pasak premjerės, epidemiologinė situacija dar neleidžia iki galo atverti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų. Per susitikimą su šios srities atstovais bei ekonomikos ir inovacijų ministre Ingrida Šimonytė sakė, kad turizmo sektorius bus skatinamas per valstybės investicijas bei skaitmeninimo programas. Susitikime dalyvavusi Viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė sakė, kad per susitikimą sulaukė pažado koreguoti apyvartos kritimo kriterijus ir pakelti subsidijų lubas.

„Lubos subsidijoms, kurios buvo uždėtos 100 tūkst. eurų, dabar kyla iki 350 tūkstančių.

Tada mūsų diskusija visada buvo, kad tas šuolis nuo 30 proc. kritusių apyvartų iki 60 proc. yra per didelis (šiuo metu subsidija siūloma įmonėms, kurių apyvarta smuko bent 60 proc. – LRT.lt). Tai laiptelis sumažintas iki 50 proc.“, – teigė Viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Evalda Šiškauskienė.

Evalda Šiškauskienė / BNS nuotr.

E. Šiškauskienė taip pat sakė, kad yra pateiktas prašymas, jog nuo balandžio 15 dienos būtų atlaisvintos lauko kavinės ir kad restoranų viduje, išlaikydami saugius atstumus, galėtų sėdėti žmonės.

Taip pat išreikštas prašymas atlaisvinti judėjimą tarp savivaldybių.

„Vietinis turizmas bent jau galėtų pradėti veikti“, – LRT RADIJUI sakė E. Šiškauskienė.