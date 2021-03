JAV gyventojų pajamos per mėnesį krito rekordiškai, sumažėjo ir išlaidos

JAV gyventojų pajamos vasarį, palyginti su ankstesniu mėnesiu, sumenko 7,1 proc., pranešė Prekybos departamentas.

Pajamų kritimas – rekordinis, o jį nulėmė laikinai sumažėjusi valstybės parama.

Išlaidos per mėnesį sumenko 1 proc. – labiausiai nuo 2020-ųjų balandžio.

Patikslintais duomenimis, sausį pajamos augo 10,1 proc. (sparčiausiai nuo praėjusių metų balandžio), o išlaidos – 3,4 proc. (sparčiausiai nuo praėjusių metų birželio).

Namų ūkių išlaidos laikomos pagrindiniu didžiausios pasaulio ekonomikos augimo veiksniu. Analitikai tikisi, kad šį mėnesį padidės tiek pajamos, tiek ir išlaidos, nes pagal neseniai Kongreso patvirtintą 1,9 trln. dolerių vertės finansinės paramos paketą amerikiečiams bus išdalinta po 1,4 tūkst. dolerių, pažymi „The Wall Street Journal“.

Vartotojų išlaidos sudaro apie 70 proc. JAV ekonomikos.

Vartotojų kainų indeksas vasarį, palyginti su ankstesniu mėnesiu, pakilo 0,2 proc., o augimas per metus siekė 1,6 procento. Bazinis vartotojų kainų indeksas (neskaičiuojant maisto produktų ir energijos išteklių kainų dinamikos) vasarį padidėjo 0,1 proc. per mėnesį ir 1,4 proc. per metus.