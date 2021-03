Mantas Katinas palieka „Investuok Lietuvoje“

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldžioje investicijų skatinimo agentūroje „Investuok Lietuvoje“ artimiausiu metu keisis vadovas – generalinis direktorius Mantas Katinas nuo balandžio 4 dienos palieka agentūrą ir pereina dirbti į privatų sektorių, rašoma ministerijos pranešime žiniasklaidai.

M. Katinui einant „Investuok Lietuvoje“ generalinio direktoriaus pareigas, per šešerius metus į Lietuvą buvo pritrauktas rekordinis tiesioginių užsienio investicijų skaičius. Iš viso pritraukti 225 projektai, kai kuriuos jų vykdo visame pasaulyje žinomos įmonės: „AmerisourceBergen“, „Dana Incorporated“, ,„McKesson“ „Epam Systems”. Šiuo laikotarpiu įgyvendinti ir didžiausi gamybiniai projektai Lietuvoje, prie kurių prisidėjo pasaulinio masto kompanijos „Continental“ ir „Hella“. Be to, Lietuva įsitvirtino paslaugų centrų industrijos žemėlapyje – 2019 metų pabaigoje globalių paslaugų industrija Lietuvoje įdarbino beveik 19 tūkst. specialistų.

„Per šešerius darbo kartu su nepailstančia „Investuok Lietuvoje“ komanda metus mums pavyko įgyvendinti kartais iš pažiūros neįgyvendinamus projektus. Esu dėkingas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Lietuvos bankui ir daugeliui kitų institucijų bei asmenybių už palaikymą ir drąsą ieškoti sprendimų, kai daugelis sakydavo „ne”. Lietuva šiuo metu patenka tarp trijų daugiausiai investicijų pritraukiančių šalių Europos Sąjungoje ir pradeda konkuruoti su stipriausiais lygos žaidėjais. Užtikrinus politinį palaikymą ir adekvačius išteklius, esu užtikrintas, kad „Investuok Lietuvoje” komanda gali turėti lemiamą įtaka integruojant Lietuvos ekonomiką į tarptautinio verslo elito lygą“, – teigia M. Katinas.

Lietuva tapo ir vienu svarbiausių informacinių ir ryšių (IRT) technologijų investicijų traukos centrų Europoje. IBM Location Trends duomenimis, mūsų šalis pirmavo Europoje pagal 2019 metais pritrauktas darbo vietas IRT srityje. Lietuvoje ženkliai išaugo Fintech sektorius ir šio sektoriaus bendrovių sukuriama rinkos poreikius atitinkanti produkcija. Šiuo metu Lietuva yra vienas sparčiausiai augančių Fintech centrų Europoje: pirmauja pagal išduodamų licencijų skaičių, tarptautiniame Fintech reitinge užima 4-tą vietą.

M. Katinas „Investuok Lietuvoje“ agentūrai vadovavo šešerius metus. Nuo balandžio 6 d. laikinai „Investuok Lietuvoje“ vadovo pareigas eis šios organizacijos Investicijų plėtros departamento direktorius Gediminas Koryzna. Agentūros generalinio direktoriaus pareigoms Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbs konkursą.