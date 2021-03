Norima išnaikinti galimybę su darbuotojais atsiskaityti grynaisiais: vežėjai nesutinka – tektų perrašyti 75 tūkst. sutarčių

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas ketina inicijuoti įstatymų pakeitimus, kad darbdaviams išnyktų galimybė su darbuotojais atsiskaityti grynaisiais pinigais. Komitetas dėl to kreipėsi į Darbdavių, darbuotojų ir Vyriausybės trišalę tarybą, ragindamas kuo greičiau dėl to susitarti. Dažniausiai, pasak Darbo inspekcijos, grynieji figūruoja darbdavių ginčuose su vilkikų vairuotojais.

Ilgametis vilkiko vairuotojas Gediminas sako algą gaunantis į banko sąskaitą, tačiau dalį pinigų šiame versle, pasak jo, darbdaviai darbuotojams išmoka grynaisiais.

„Čia kur grynieji būna tai keliams, šitiems visiems dalykams. Kartais algoms, kartais čia įvairiai būna, algas irgi būna per kasos orderius, yra įmonės... Grynieji yra grynieji. Vis dėl to – kam jie reikalingi? Yra kortelės, taip geriausia, nes grynuosius ir su savimi vežiotis nesaugu ir kai kuriose šalyse deklaruoti juos reikia“, – sako vilkiko vairuotojas Gediminas Paliulionis.

Profesinė sąjunga „Sandrauga“ reikalauja pakeisti Darbo kodeksą, kad komandiruojamiems darbuotojams darbdaviai atlyginimus, dienpinigius ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas privalėtų pervesti į darbuotojų sąskaitas.

Profsąjungos vadovas sako, kad jie susidūrę su atvejais, kai darbuotojui grynaisiais išmokama mažesnė suma, nei surašyta kasos orderyje.

Vilkikai / BNS nuotr.

„Grynaisiais mokant dažniausiai būna tokie niuansai, kad vairuotojui išmokama mažesnė suma, įrašoma didesnė suma būna, bet tą įrodyti labai nepaprasta, reikalingas ir ikiteisminis tyrimas, sumos kitąkart būna didesnės, kitąkart mažesnės, ir pusantro tūkstančio neseniai turėjome“, – teigia profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis.

Darbo inspekcija teigia, kad nekaupia statistikos, kokiuose versluose su darbuotojais dažniausiai atsiskaitoma grynaisiais, bet informuoja, kad grynųjų mokėjimas dažniausiai pasitaiko ginčuose su vairuotojais. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas sako, kad praktika atsiskaityti grynaisiais už darbą, dažnai pasitaikanti ir statybų sektoriuje, turėtų būti išgyvendinta. Tai, pasak jo, pirmiausia padėtų kovoti su šešėliu.

„Tolimųjų reisų vairuotojų, kai žinome, kad žmonės gauna į rankas visai nemažus pinigus, apie 1800 eurų, tokią dominuojančią sumą, o pagal darbo užmokestį reali suma tesudaro vos apie minimumą, visą kitą dalį realiai per visokias išmokas, per dienpinigius, per komandiruotpinigius jiems apskaitoma, išskaitoma“, – sako Mindaugas Lingė.

Mindaugas Lingė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas kreipėsi į Vyriausybės, darbdavių ir profsąjungų trišalę tarybą ragindami kuo greičiau susitarti dėl grynųjų atsisakymo darbdavių ir darbuotojų santykiuose, kad būtų galima grynųjų atsisakymą įrašyti į įstatymus. Vežėjų asociacija „Linava“ tam neketina pritarti. Pirmiausia, pasak jos generalinio sekretoriaus, tektų perrašyti 75 tūkstančius darbo sutarčių, padidėtų administracinė našta. Sektoriuje dirba daug ukrainiečių, baltarusių, kitų trečiųjų šalių piliečių.

„Visą laiką kaltina mus nebūtais dalykais. Taip, yra pažeidimų, tai tam ir yra institucijos, kurios turi tai užkardyti. Negalima trečios šalies piliečiui atidaryti už 20 eurų kortelę, jinai kainuoja nuo 260 eurų ir daugiau, nuolat tas kalamas negatyvas. Ne visose šalyse, ne visi pareigūnai netgi baudas priima kortele“, – sako „Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas.

Grynieji pinigai (asociatyvi nuotr.) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininkas sako, jei trišalėje taryboje darbdaviams ir darbuotojams susitarti nepavyks, iniciatyvos imsis Seimo politikai.