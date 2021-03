Muskas savo kompanijoje „Tesla“ vainikuotas „technokaraliumi“

Elektromobilių gamintoja „Tesla“ savo įkūrėjui ir vadovui, milijardieriui Elonui Muskui skyrė naują titulą: vainikavo jį „technokaraliumi“.

Kompanijos vyriausiasis finansininkas Zachas Kirkhornas nuo šiol bus vadinamas „pinigų valdytoju“ (Master of Coin), veikiausiai pasiskolinus šį titulą iš George`o R. R. Martino maginės fantastikos romanų ciklo „Ledo ir ugnies giesmė“ (A Song of Ice and Fire) pirmadienį dokumentuose JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijai (SEC) nurodė „Tesla“.

Kompanija nesakė, ar nauji oficialūs, iškart įsigaliojantys titulai reiškia ir kokias nors papildomas pareigas, tačiau dokumentuose rašė, kad „Elonas ir Zachas tuo pačiu išlaikys atitinkamai generalinio direktoriaus ir vyriausiojo finansininko pozicijas“.

Normas laužantis verslininkas E. Muskas, turintis daugiau kaip 41 mln. „Twitter“ sekėjų ir valdantis daugiau kaip 180 mlrd. dolerių (150,8 mlrd. eurų) vertės turtą, dažnai konfliktuodavo su SEC ir nesidrovi kritikuoti ją socialinėje žiniasklaidoje.

2018 metais SEC apkaltino E. Muską sukčiavimu, skyrė jam 20 mln. dolerių (16,8 mln. eurų) baudą ir pareikalavo atsistatydinti iš „Tesla“ valdybos pirmininko posto, jam tviteryje išdėsčius klaidinantį planą privatizuoti elektromobilių gamintoją.