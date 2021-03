Elektros dvejus metus nesulaukiantis panevėžiškis sulaukė akibrokšto – ESO padavė jį į teismą

Pramogų parką miško apsuptyje įkūręs Simas Misevičius tvirtina patekęs į institucijų spąstus – iki šiol nesulaukia elektros tiekimo ir gelbstisi generatoriumi. Pašnekovo pasakojimu, viskas prasidėjo Valstybinių miškų urėdijos ir „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) nesusikalbėjimu, o baigėsi tuo, jog pati ESO padavė vyrą į teismą.

Kreipėsi į ESO

Dar prieš imdamasis nuosavo verslo, gamtos apsuptyje S. Misevičius įsigijo sklypą, kuriame kadaise buvo militarizuota teritorija ir veikė slaptas karinis objektas.

Tada S. Misevičius nė nenumanė, su kokiais sunkumais jam teks susidurti, – pramogų parką gamtos apsuptyje, buvusioje karinėje vadavietėje, įkūrusiam vyrui iki šiol nepavyksta čia įsivesti elektros energijos.

ESO / BNS nuotr.

Pašnekovas pasakoja dėl elektros tiekimo kreipęsis į ESO. Atrodė, jog beliks sulaukti elektros, bet procesas ėmė strigti. Anot Simo, ESO bei Valstybinių miškų urėdija nesutarė, ar galima per mišką link minėto pramogų parko nutiesti kelias dešimtis metrų elektros kabelio.

Idėjų parkas bunkeris / Asmeninio archyvo nuotr.

Sumokėjo daugiau nei 5 tūkst. eurų

„Turime įsigiję objektą, kuriam bent tris kartus buvo išduotos techninės sąlygos. Susimokėjome 5,5 tūkst. eurų, tačiau elektros iki šiol neturime, jau praėjo dveji metai“, – pasakoja vyras.

Anot jo, galiausiai ESO informavo, kad, darbams užsitęsus dėl projekto derinimo su Valstybinių miškų urėdija, elektros tiekimas nukeliamas, o galiausiai ginčas tarp šių institucijų persikėlė į teismą.

El. paštas/Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„ESO be jokio rašto, sutarties keitimo tiesiog el. paštu atsiuntė, kad įvedimą nukelia į 2021-uosius metus, bet ir 2021-ais metais mes neturime elektros“, – LRT.lt tvirtina vyras.

Vyro aiškinimu, viso to priežastis – servitutas, dėl jo Valstybinių miškų urėdija nenori duoti leidimo elektros kabeliams nutiesti, o ESO turėtų šią problemą spręsti.

„Pats rašiau miškininkams. Gavau atsakymą, kad ESO iš esmės nieko nedaro, nesikreipia, nevykdo darbų“, – priduria jis.

Valstybinių miškų urėdija. Miškininkų automobilis / BNS nuotr.

Kadaise elektra jau buvo

Pašnekovo pasakojimu, kadaise minėtame sklype jau buvo nutiestas aukštos įtampos kabelis, tad šiuo atveju stringantis elektros atvedimo procesas jam ir sklypo pardavėjui buvo sunkiai paaiškinamas.

„Kai pirkau objektą, pasirašiau sutartį su pardavėju, kad jis kreiptųsi su mano įgaliojimu, tiesiog kad viskas vyktų greičiau. [...] Elektros įvadai ten jau buvo, tik tiek, kad tie kabeliai, kaip karinio objekto, buvo įslaptinti, nebuvo apsaugų zonoje ir pan.“, – paaiškina Simas.

Sutartis. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot verslininko, jo įsigytą sklypą ir artimiausią elektros įvadą skiria apie 50 metrų, tad sunku suvokti, dėl kokių priežasčių gana nedidelėje atkarpoje tarp netankiai augančių medžių projektas stabdomas.

„Neįsivaizduoju, žinokite, pats nesuprantu, kur čia šuo pakastas“, – priduria jis.

Idėjų parkas bunkeris / Asmeninio archyvo nuotr.

VERT patvirtino ESO klaidas

Dėl susiklosčiusios padėties S. Misevičius kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT), kuri, įvertinusi aplinkybes, priėmė jam palankų sprendimą. Vis dėlto, vyro teigimu, ESO neatsižvelgė į VERT pastabas dėl sutarties nevykdymo, atvirkščiai – nusprendė paduoti S. Misevičių į teismą ir taip sutartį nutraukti.

Elektros laidai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„VERT nurodė, kad, nevykdydami sutarties, ESO pažeidė sąlygas ir pan. Tačiau ESO ginčija ne jų vykdomąjį raštą, o padavė mus į teismą, kad būtų nutraukta sutartis. Pusę metų esame teismuose, o kadangi karantinas, tai viskas išvis sustojo“, – sako S. Misevičius.

Vyro manymu, paduodama jį į teismą, ESO priėmė sau palankesnį sprendimą: „Jei jie pradėtų vykdyti VERT nurodymą, pagal sutartį, aš galėčiau prisiteisti patirtą žalą. Yra ir kitų sąlygų, kurių jie greičiausiai nori išvengti.“

Tenkinasi generatoriumi

Tai, jog iki šiol nesulaukia elektros tiekimo, anot Simo, lemia daugybę kitų problemų.

ESO / BNS nuotr.

„Teritorijoje yra penki pastatai ir dvejus metus tenka žaisti su generatoriais. Kadangi neturime elektros, negalime išsiimti techninių sąlygų projekto, atstatyti pastatų, tad šioje vietoje įklimpome. Norėjau išsipirkti žemę, nes iš valstybės nuomojama yra, bet negaliu, nes pastatai nusidėvėję. Viskas taip užsukta ir niekur negalima išjudėti iš šio siūlų kamuolio“, – kalba S. Misevičius.

Iki šiol elektros tiekimo nesulaukiantis ir priverstas tenkintis generatoriumi vyras sako šiuo metu laukiantis teismo sprendimo, tačiau manantis, jog viskas gali užsitęsti ir dar ilgiau.

Idėjų parkas bunkeris / Asmeninio archyvo nuotr.

„Tikimės palankaus teismo sprendimo, kad ESO pradėtų vykdyti sąlygas. Jau vienas posėdis buvo. Aišku, ESO turbūt toliau viską skųs ir toliau ilgai bei nuobodžiai lauksime“, – neslepia apmaudo vyras.

Anot jo, ESO siūlė pasirašyti ir tam tikrą taikos sutartį: „Jie sako, kad vestų kabelį per kitą liniją, už kurią aš turėčiau sumokėti papildomus 6 tūkst. eurų. Tas pats miškas, 300 hektarų, ar per vieną, ar per kitą liniją, jiems vis tiek reikia servituto – daug tokių klaustukų. Aš dukart ant to pačio grėblio nelipsiu.“

Elektros laidai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kaip nurodė Valstybinės miškų urėdijos (VMU) atstovė Sandra Rimkienė, Žemės įstatyme nurodoma, kad miško žemės sklypų ar kitų valstybinės žemės sklypų patikėtiniai negali jų parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti, perduoti panaudos pagrindais ar perduoti jų naudotis kitu būdu, jų įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į juos, jais garantuoti, laiduoti ar kitu būdu užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymo.

„Todėl VMU siūlė ESO įsiteisinti VMU žemės sklype esantį seną, nenaudojamą (ESO duomenimis) elektros kabelį ir patikslinti VMU sklypo duomenis pagal esamą situaciją. Tačiau kokie sprendimai buvo dėl to priimti, reiktų dar užklausti ESO“, – akcentuoja VMU atstovė.

Miškas / E. Blaževič/LRT nuotr.

ESO: VERT nutarimas neįsiteisėjo ir šiuo metu nėra privalomas vykdyti

Kaip nurodoma ESO atsakyme, naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties vykdymas yra sustabdytas dėl nuo vartotojo priklausančių aplinkybių.

„Bendrovė dėjo visas pastangas prijungti kliento elektros įrenginius prie savo elektros tinklų, tačiau tinklo tiesimui nebuvo gautas suderinimas iš Valstybinių miškų urėdijos, kuri atsisakė derinti techninį projektą ir leisti jos patikėjimo teise valdomame miške tiesti elektros liniją.

Elektra / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atsižvelgus į tai buvo ieškoma alternatyvių prijungimo būdų ir, sutikus urėdijai, klientui buvo pasiūlyta didinti geometrinį prijungimo atstumą ir su juo susietą įmoką. Atsiradus būtinybei tikslinti prijungimo sąlygas ir sutarties nuostatas, bendrovė kreipėsi į klientą, tačiau tai jam nebuvo priimtina ir jis nesutiko tikslinti prijungimo paslaugos sutartyje nurodytų prijungimo sąlygų bei pritarti kainos padidėjimui“, – rašo ESO.

Dėl šių priežasčių tolesnis sutarties vykdymas, anot ESO, tapo neįmanomas, todėl buvo paprašyta ją nutraukti.

Elektra / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Nutraukus sutartį vartotojui bus grąžinta anksčiau sumokėtos preliminarios įmokos suma. Apgailestaujame dėl susidariusios situacijos“, – nurodo ESO.

„ESO nusprendus pasinaudoti teisminėmis gynybos priemonėmis, VERT nutarimas neįsiteisėjo ir šiuo metu nėra privalomas vykdyti. Dėl ESO ir vartotojo nesutarimų esmės pasisakys teismas, todėl bendrovė situacijos plačiau nekomentuoja“, – rašoma ESO atsakyme.

Elektra / D. Umbraso/LRT nuotr.

VERT: tai neeilinė ir sudėtinga situacija

Kaip nurodoma Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) atsakyme, minėto vartotojo ir ESO ginčą dėl delsimo prijungti prie elektros tinklų VERT išnagrinėjo 2020 m. birželio mėn. ir pripažino vartotojo reikalavimus pagrįstais – ESO buvo įpareigota kuo greičiau prijungti vartotojo įrenginius prie elektros tinklų.

„Tai buvo neeilinė ir sudėtinga situacija: vartotojas skundėsi, kad sudarė elektros įrenginių prijungimo sutartį ir sumokėjo apskaičiuotą preliminarią įmoką, tačiau ESO delsia vykdyti sutartinius įsipareigojimus – įrenginiai turėjo būti prijungti 2019 m. liepos 26 d., bet tai nebuvo padaryta“, – nurodė VERT.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

VERT akcentavimu, pateiktuose paaiškinimuose ESO taip pat nurodė, kad, siekiant prijungti vartotojo turimą objektą prie elektros tinklų per valstybinės reikšmės mišką, reikėtų tiesti elektros kabelį, o tam būtina nustatyti servitutą valstybiniame miške, dėl to nesutiko Valstybinių miškų urėdija.

„Servitutas tiesti kabelį per valstybinį mišką turi būti nustatytas įstatymu, teismo ar Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimu. Valstybinių miškų urėdija neturi teisės sudaryti sandorių dėl servitutų nustatymo jos patikėjimo teise valdomuose miško žemės sklypuose“, – nurodo VERT.

Elektra / D. Umbraso/LRT nuotr.

VERT žiniomis, ESO nesiėmė veiksmų dėl servituto kabeliui tiesti nustatymo valstybiniame miške, tai įteisinant įstatymu, teismo ar Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimu, bet ieškojo galimybės susitarti su vartotoju dėl kitų sutarties įvykdymo galimybių, tačiau bendro sutarimo nerado.

„Šiuo atveju, kadangi vartotojas jau buvo sudaręs sutartį su ESO dėl objekto prijungimo su įvardintomis konkrečiomis sąlygomis, VERT įpareigojo ESO vykdyti pasirašytą sutartį ir kuo skubiau prijungti vartotojo įrenginius prie elektros tinklų.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

ESO kreipėsi į teismą ginčą su vartotoju nagrinėti iš esmės, prašydama nutraukti sutartį, nes, pagal ESO išduotas prijungimo sąlygas, vartotojo objekto prijungti prie elektros įrenginių neturi galimybės. Šiuo atveju tik teismas gali priimti sprendimą. VERT dalyvauja šioje byloje kaip institucija, teikianti išvadą“, – rašoma VERT atsakyme.

Dažniausiai skundžiamasi dėl prijungimo prie elektros tinklų

2020 m. VERT neteismine tvarka išnagrinėjo 55 ginčus, susijusius su elektros energetikos sektoriumi. Dažniausiai vartotojai skundėsi dėl prijungimo prie elektros tinklų sąlygų, sutartinių įsipareigojimų vykdymo, įmokos dydžio, taip pat atsiskaitymo už elektros energiją ir kt.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip teigia VERT, išnagrinėjus vartojimo ginčą, ieškiniai bendrosios kompetencijos teismui nagrinėti ginčą iš esmės pareiškiami retai.

„Atkreipiame dėmesį, kad kreipimaisi į VERT išnagrinėti vartojimo ginčus dėl panašių aplinkybių (kai įmonei nepavyksta įvykdyti sutarties sąlygų) taip pat nėra dažni, nes ESO dažniausiai įvykdo VERT reikalavimus“, – nurodo VERT.

„Šis atvejis, VERT turimais duomenimis, yra vienintelis, kai ESO kreipėsi į teismą dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės“, – priduriama.

Elektra / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kaip nurodo ESO, dėl visų su ESO susijusių skundų ir ginčų pirmiausia reiktų kreiptis į pačią instituciją. Atkreipiamas dėmesys, kad, esant itin sudėtingoms skunde nurodytoms situacijoms ar aplinkybėms, jų nagrinėjimas ir atsakymo pateikimas gali užtrukti iki 30 kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo.

Tuo metu tokius gyventojų skundus nagrinėja VERT ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT). Nurodoma, jog skundas išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą skundas negali būti išnagrinėtas, skundo nagrinėjimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kada pasibaigė 20 darbo dienų nagrinėjimo terminas.