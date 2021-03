VERT: šilumos kaina kovą 2,5 proc. mažesnė nei pernai

Centralizuotai tiekiama šiluma šalyje kovo mėnesį kainuoja 4,38 cento už kilovatvalandę (be PVM). Per metus šiluma atpigo 2,45 poc., tačiau per mėnesį brango 2,82 procento.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teigia, šių metų kovą šilumos kaina išlieka viena žemiausių nuo 2012 metų. Palyginti su 2012-ųjų kovo mėnesiu, kaina mažėjo 43 procentais.

Pasak tarybos, šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos. Į kovo šilumos kainą įskaičiuota vidutinė kuro kaina sausio mėnesį. Per metus biokuro kaina mažėjo 11,16 proc., gamtinių dujų – išaugo 13,35 procento.

Tarp penkių didžiųjų miestų kovą už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Klaipėdos gyventojai.

Visos Lietuvos mastu kovo mėnesį už šilumą mažiausiai moka Utenos šilumos tinklų aptarnaujami vartotojai (3,53 cento su PVM), daugiausiai – „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ vartotojai (8,74 cento su PVM).