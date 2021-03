Kovo 11-ąja dirbs dalis Lietuvos pašto skyrių

Kovo 11-ąją dirbs visi didžiuosiuose miestuose esantys pašto skyriai, taip pat dalis jų mažesniuose miestuose, skelbia Lietuvos paštas. Didmiesčiuose taip pat dirbs ir laiškininkai. Paprastai šventinėmis dienomis dirba tik prekybos centruose esantys Lietuvos pašto skyriai.

Kovo 11-ąją veiks ir Lietuvos pašto kontaktų centras.

Lietuvos pašto atstovė pažymi, kad paštu keliaujančių siuntų srautas ir toliau išlieka toks pat kaip intensyviausiu laikotarpiu – lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Papildomų iššūkių taip pat kelia šiuo metu įmonėje vykdomas perėjimas prie pilnai automatizuoto siuntų skirstymo, kuris padidins darbo greitį ir sumažins klaidų tikimybę, teigiama pranešime.

Lietuvos paštas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Pereinamuoju laikotarpiu dėl to reikia pritaikyti šimtus operacijų procesų, koreguoti logistikos maršrutus, pritaikyti IT sistemas ir pan. Kadangi Lietuvos paštas veiklą vykdo 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę, visus šiuos darbus tenka įgyvendinti paraleliai, nestabdant einamosios veiklos“, – rašoma pranešime.