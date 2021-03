LRT trumpai. Viskas, ką reikia žinoti apie deklaravimą: kas, kaip ir kada turi pateikti deklaracijas

Trečiadienį Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskelbė apie neįprastai ankstyvą deklaracijų teikimą. LRT.lt primena, ką reikia žinoti apie pajamų deklaravimą.

Kas privalo deklaruoti pajamas?

Kaip nurodo VMI, teikti pajamų deklaracijas visų pirma privalo individualią veiklą vykdantys gyventojai. Tai privalu padaryti net ir tuo atveju, jeigu praėjusiais metais jie iš savo individualios veiklos negavo pajamų.

Tai taip pat privalo daryti gyventojai, kurių metinių pajamų suma viršijo nustatytą vidutinio darbo užmokesčio sumą, bei gavusieji papildomų pajamų, nuo kurių privalu sumokėti mokesčius.

Deklaruoti pajamas turi ir gyventojai, kuriems buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir dėl to jie privalo susimokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio (GPM), ir tie, kuriems priešingai – buvo taikytas per mažas NPD ir jie gali susigrąžinti dalį sumokėto GPM.

Taip pat deklaraciją siūloma pateikti norintiesiems pasinaudoti GPM lengvatomis ir susigrąžinti dalį mokesčių dėl patirtų išlaidų, pavyzdžiui, kredito palūkanų, studijų ar gyvybės draudimo įmokų ir kt.

VMI taip pat primena, kad dėl 2020 m. užimtų pareigų turto deklaracijas turi pateikti politikai, valstybės tarnautojai ir kt.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kaip tai padaryti?

Šiemet deklaracijos teikiamos išimtinai nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad galimybės apsilankyti VMI padalinyje ir užpildyti popierinę deklaraciją nebėra.

Pateikti pajamų ir turto deklaraciją reikėtų elektroniniu būdu – prisijungti prie Elektroninių duomenų sistemos (EDS) ir deklaraciją užpildyti naudojantis deklaravimo vedliu.

LRT.lt primena, kad vedlys dar praėjusiais metais pakeitė pilkąsias deklaracijų formas. Dabar deklaracijos teikiamos atsakant į vedlio pateiktus klausimus.

VMI taip pat primena, kad, kaip ir kasmet, inspekcija į EDS perkėlė duomenis iš trečiųjų asmenų, todėl daugiau nei 2,3 mln. gyventojų buvo pateiktos tikslios ir kokybiškos pajamų deklaracijos. Iš jų 1,74 mln. gyventojų deklaracijas tereikės pateikti, nebus reikalaujama papildomų duomenų.

Neturintieji galimybės deklaracijos pateikti elektroniniu būdu gali susisiekti su VMI, jos specialistai telefonu padės užpildyti deklaraciją.

Iki kada galiu pateikti pajamų deklaraciją?

Gyventojams, kaip įprasta, suteikiami du mėnesiai pateikti deklaracijas ir sumokėti mokesčius. Taigi tai reikia padaryti iki gegužės 3 d.

VMI / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kada atgausiu GPM permoką?

Nepaisant anksčiau prasidėjusio pajamų ir turto deklaracijų teikimo, grąžintinos sumos gyventojams, teisingai pateikusiems deklaracijas, bus išmokėtos įprastai – iki liepos 31 d.

Kaip galiu skirti GPM paramą?

Kaip ir kasmet, teikdami deklaracijas, gyventojai gali skirti paramą organizacijoms, politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ar meno kūrėjams.

Iki 1,2 proc. galima skirti įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, meno kūrėjams ir kt.

Profesinėms sąjungoms ir politinėms partijoms galima skirti iki 0,6 proc.

Darbas iš namų / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kaip nurodo VMI, saugiausias ir paprasčiausias būdas tai padaryti – teikti prašymus per EDS.

Tai padaryti taip pat privalu iki gegužės 3 d.

Kilo neaiškumų. Ką daryti?

Kilus neaiškumų, pagalbą nuotoliniu būdu gali suteikti VMI specialistai.

Deklaravimo laikotarpiu konsultacijas telefonu teiks ir deklaracijas padės pildyti mokesčių specialistai visoje šalyje, paskambinus numeriu 1882 (pasirinkimas 1 – „Gyventojų pajamų deklaravimas“) ar kitais papildomais telefonų numeriais, kurie skelbiami VMI interneto svetainėje.

VMI / E. Blaževič/LRT nuotr.

Inspekcija atkreipia dėmesį – gyventojai „Mano VMI“ paskyroje gali užsisakyti autentifikavimo pagal telefono numerį paslaugą. Tai padariusieji konsultacijos sulauks greičiau, nes sistema atpažins skambinantįjį ir suteiks jam pirmenybę.

Ši sistema skirta gyventojams, kurie jau naudojasi VMI elektroninėmis paslaugomis, jiems VMI konsultantai gali padėti greičiau.