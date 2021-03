„Swedbank“: pernai gyventojai išsigrynino 0,25 mlrd. eurų mažiau

Per praėjusius metus „Swedbank“ bankomatuose ir banko padaliniuose buvo išgryninta 0,25 mlrd. eurų (6 proc.) mažiau lėšų nei prieš metus, pranešė bankas.

Kaip nurodo „Swedbank“, tuo metu bendra atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis suma peržengė 4 mlrd. eurų ribą.

„Bankomatais, kurie yra pagrindinė pinigų išgryninimo priemonė, praėjusiais metais pasinaudojo daugiau nei 1,3 mln. klientų. Nors tokių klientų skaičius išliko panašus kaip 2019 metais, matome, kad reikšmingai – net 247 mln. eurų – sumažėjo bendra išsiimtų pinigų suma“, – pranešime sako „Swedbank“ Klientų aptarnavimo tarnybos vadovė Jūratė Gumuliauskienė.

Swedbank / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak jos, tam daugiausiai įtakos turėjo praėjusių metų pavasarį prasidėjęs karantinas, kai bendra vidutinė per mėnesį išsiimamų pinigų suma buvo sumažėjusi 5 proc., palyginti su 2019 metais.

Remiantis „Swedbank“ duomenimis, vidutinė gyventojų per mėnesį išgryninama suma 2020 metais siekia apie 440 eurų. Dauguma (53 proc.) gyventojų per mėnesį išgrynina iki 300 eurų. Nuo 300 iki 580 eurų per mėnesį išsigrynina apie 19 proc. gyventojų, o dar didesnes nei 580 eurų sumas per mėnesį prireikia išsigryninti 8,4 proc. gyventojų.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pasak banko, praėjusiais metais išaugo pinigų nesigryninančių klientų – jų dalis per metus padidėjo apie 10 proc. Be grynųjų gyvena ketvirtadalis 35–64 metų amžiaus klientų.