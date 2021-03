Valdžia, ūkininkai ir mokslininkai kalba apie būtinybę tvarkyti melioracijos sistemą, tačiau lėšų tam trūksta

Metai iš metų ūkininkai, mokslininkai ir valdžia kalba apie būtinybę tvarkyti melioracijos sistemą ir įrengti reguliuojamą drenažą, tačiau kol kas dažniausiai tik remontuojamos ir rekonstruojamos senos sistemos. O ir tokiems darbams lėšų nuolat trūksta. Pernai skirta rekordinė suma, beveik 60 milijonų eurų, šiemet lėšų vėl mažiau. Ūkininkai sako, kad patiems įrengti reguliuojamą drenažą – brangu.

Kėdainių rajono ūkininkas Algimantas Kižauskas sako, kad po dvejų itin sausų metų, kai derlius nedžiugino, nusprendė įsidiegti naują melioracijos sistemą. Iš pradžių – dvidešimtyje hektarų. Ūkininkas sako, naujovės atsieina nepigiai, vien toks šulinukas apie tūkstantį eurų.

„Pernai, kadangi pirmuosius metus buvo tik vasarojus, pupos, nepastebėjome labai ženklaus efekto, nes reikalavo žieminių kultūrų turbūt. Šiemet žieminiai kviečiai pasėti, tai pavasarį bandysime įvertinti kažką“, – sako ūkininkas.

Drenažams ir kitiems melioracijos statiniams Lietuvoje maždaug penkiasdešimt metų. Mokslininkai sako, kad sistema vietose nusidėvėjusi daugiau kaip 70 procentų. Jie taip pat teigia, kad išmanus ūkis be reguliuojamo drenažo neįmanomas, be to jis naudingas aplinkosaugai, o ir derlius galimas gausesnis.

„Protingai valdant tokias drenažo sistemas, jos leidžia būtent padidinti augalų šaknų masę, kad tie augalai šaknis leistų giliai, o tai automatiškai apsaugo augalus sausros metu. Jie nėra tokie jautrūs trumpalaikėms sausroms“, – tikina VDU mokslininkas Vilimantas Vaičiukynas.

Žemės ūkis / E. Genio/LRT nuotr.

Pernai, Žemės ūkio ministerijos duomenimis, valstybei priklausančių melioracijos sistemoms rekonstruoti ir tvarkyti skirta apie 57 milijonus eurų, šįmet mažiau – kiek daugiau kaip 35 mln. Reguliuojamo drenažo sistema veikia tik maždaug tūkstantyje hektarų

„Per pastaruosius 10 metų nusidevėjimas ir toliau didėja, nes lyg ir investuoja tiek ūkininkai, tiek asociacijos, tiek savivaldybės į remonto ir rekonstrukcijos darbus, tačiau nusidevėjimas didėja daugiausia dėl lėšų trūkumo, nes atliekamas einamasis remontas, bet ne rekonstrukcija“, – teigia žemės ūkio ministerijos atstovė Violeta Važnevičienė.

Žemės ūkis / E. Genio/LRT nuotr.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus pabrėžia, kad bent kol kas melioracinė sistema priklauso valstybei.

„Valstybė bet kokiu atveju neturi delsti, vis dėl to turi rūpintis savo turtu ir tam reikalui skirti tinkamą dėmesį, tinkamą finansavimą ir lygiagrečiai ieškoti sprendimų, kaip kalbėtis su žemdirbiais, kad perduoti dalį šio turto paties žemės savininkams ir žemdirbiams“, – sako jis.

Iš Klimato kaitos programos lėšų reguliuojamam drenažui įrengti buvo numatyti 7 milijonai eurų, vėliau liko keturi. Aplinkos projektų valdymo agentūra nesulaukė nė vienos paraiškos paramai gauti.