Šokolado ir kavos gamintoja ėmėsi pokyčių: prekyba per Atlantą – plaukiant netaršiais burlaiviais

Siekdama sumažinti anglies dioksido kiekius, Prancūzijos įmonė nusprendė krovinius per Atlantą plukdyti burlaiviais. Šokolado ir kavos gamintoja „Grain de Sail“ tikisi taip į Ameriką vežti savo produkciją bei parsiplukdyti kakavos pupelių.

Pirmasis šokolado ir kavos gamintojos burlaivis kelionę pradėjo dar lapkritį, o gruodį pasiekė Niujorką. Čia paliko krovinį – 15 tūkstančių Prancūziško vyno butelių – ir pajudėjo link Dominikos Respublikos.

„Užtrukome kiek daugiau nei mėnesį, kol kirtome Atlantą, apie 4-ias savaites. Pasirinkome kelią per šiaurę, netoli nuo Golfo srovės. Patyrėme keturis anticiklonus, audrų, per kurias vėjo greitis siekė 120 kilometrų per valandą, o bangos kilo į 7-8 metrų aukštį. Bet burlaivis puikiai atsilaikė“, – sako burlaivio „Grain de Sail“ kapitonas Loic Briand.

Į Prancūziją su 33 tonomis kakavos pupelių – ketvirtadaliu metinio importo – burlaivis grįžo vasario pabaigoje, sėkmingai užbaigdamas pirmąją tokio tipo, trijų mėnesių kelionę. Įgulos teigimu mėnesiai neprailgo – kajutėse jie jautėsi kaip namuose, čia pat gamino prancūziškus blynelius, gulėjo hamakuose, linksminosi grodami, o kartais kompaniją palaikydavo delfinai.

Kavos pupelės Prancūzijoje neauga, todėl šalies gamintojai dažniausiai jas importuoja iš Afrikos ar Karibų. Tonos šių gėrybių vežamos iškastiniu kuru varomais krovininiais tanklaiviais. Nors toks transportas mažiau teršia nei oro, skaičiuojama, kad į aplinką vis tiek išmetama apie 940 milijonų tonų anglies dioksido – tai kiek daugiau nei 2 procentai viso pasaulio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Europos Sąjunga yra užsibrėžusi tikslą per dešimtmetį skaičius sumažinti 40-ia, o iki 2050-ųjų – 70-čia procentų.