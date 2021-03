Masiulis: kol neįvyks sinchronizacija, tol Astravo elektra Lietuvą pasieks

„Litgrid“ vadovu vasarį paskirtas Rokas Masiulis sako, kad kol neįvyks elektros tinklų sinchronizacija su Europa ir išliks jungtys su Baltarusija, tol visiškai užkirsti kelio Astrave pagamintai elektrai patekti į Lietuvą nebus įmanoma, ypač nepasiekiant susitarimo su Latvija ir Estija.

Vasario pradžioje energetikos ministras Dainius Kreivys nurodė skaičius, kiek Baltarusijoje pagaminamos elektros pastaruoju metu pateko į Lietuvą, konvertavus tai pinigine išraiška, suma siekia beveik 4 mln. eurų.

Kaip pirmadienį LRT RADIJUI sakė Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ vadovas R. Masiulis, „kurį laiką tokie dalykai bus“, t.y. baltarusiškos elektros srautas Lietuvą neišvengiamai pasieks, nors ji pati šios elektros neperka.

„Lietuva pati tokios elektros neperka, situacija tokia susidaro dėl to, kad turime jungtis su Baltarusija, o jeigu kažkas kitose rinkose perka šią elektrą, per tas jungtis ji teka. Ką tie žmonės, kurie nuperka, su ta elektra padaro, yra kitas klausimas. Tai jeigu Latvijos biržoje ši elektra yra perkama, nors, kaip teigia, latviai, tai rusiška elektra, prie kiekvieno elektrono žmogaus nepastatysi, kol turime jungtis ir neįvyko sinchronizacija, tol ta elektra vienaip ar kitaip tekės. Ar tai bus tik fizinis, techninis srautas, ar ir komercinis srautas, kaip kai kuriais atvejais dabar matome, kuris nuperkamas Latvijoje ir po to kažkaip grąžinamas į Lietuvą – kurį laiką tokie dalykai bus“, – laidoje „Ryto garsai“ kalbėjo buvęs energetikos ir susisiekimo ministras.

Elektros tinklai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Buvęs premjeras Saulius Skvernelis prieš kelias savaites sakė, kad kelias Astravo elektrai patekti į Lietuvą nebuvo užkirstas dėl teorinių modeliavimų, kurie nepasitvirtino jėgainei pradėjus veikti. Tuomet žiniasklaidos paklaustas, ar būdamas premjeras, jis turėjo duomenų apie galimą Astravo elektros patekimą į Baltijos šalių rinkas, S. Skvernelis sakė, jog ne.

Pasak R. Masiulio, šie srautai išaiškėjo tik nuo šių metų pradžios.

„Pilnu pajėgumu pirmasis Astravo reaktorius pradėjo veikti nuo sausio mėnesio, tada tie pagrindiniai srautai ir pasimatė, kad jie atiteka, o lapkričio mėnesį buvo bandymai, tuo metu tokios tikslios informacijos nebuvo žinoma, premjeras galėjo būti neinformuotas“, – sakė „Litgrid“ vadovas.