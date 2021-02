Mažmeninė prekyba per metus sumenko 4 proc., per mėnesį – 5,1 proc.

Mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje, išskyrus automobilių pardavimo ir remonto bei maitinimo ir gėrimų įmones, sausį siekė 897,534 mln. eurų (be PVM) – 4 proc. mažiau (palyginamosios kainomis) nei 2020-ųjų sausio mėnesį.

Sausio mėnesį, palyginti su pernai gruodžiu, mažmeninės prekybos apimtys pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką sumenko 5,1 proc., išankstinius duomenis pranešė Statistikos departamentas.

Mažmeninės prekybos įmonių, prekiaujančių maisto prekėmis, alkoholiu ir tabaku, apyvarta sausį, palyginti su tuo pačiu 2020 metų mėnesiu, išaugo 9,2 proc. iki 417,874 mln. eurų, ne maisto prekėmis prekiaujančių įmonių – smuko 14,4 proc. iki 314,623 mln. eurų, automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių – sumažėjo 7,5 proc. iki 165,038 mln. eurų.

Maisto prekėmis, alkoholiu ir tabaku prekiaujančių įmonių apyvarta per mėnesį padidėjo 2,1 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių įmonių – sumenko 15,4 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių – ūgtelėjo 1,9 procento.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta sausį buvo 29,034 mln. eurų to meto kainomis ir per metus palyginamosiomis kainomis smuko 57,8 proc., o per mėnesį – sumažėjo 4,8 procento.

Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu sausį, palyginti su 2020-ųjų sausio mėnesiu, išaugo 98 proc., o palyginti su pernai gruodžiu – smuktelėjo 0,5 procento.