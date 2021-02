„Goodyear“ ir „Cooper“, dvi didžiausios JAV padangų gamintojos, vienija jėgas

Dvi didžiausios JAV padangų gamintojos nusprendė suvienyti jėgas.

„Goodyear Tyre & Rubber“ pranešė, kad netrukus perims varžovę „Cooper“, o 2,5 mlrd. JAV dolerių vertės sandoriu bus apjungtos dvi šimtamečio istoriją skaičiuojančios gamintojos iš Ohajo valstijos.

„Cooper“ buvo įkurta 1914 metais ir pagal pajamas yra 5-a pagal dydį padangų gamintoja Šiaurės Amerikoje.

Bendrovė turi apie 10 000 darbuotojų penkiolikoje šalių.

Be „Cooper“ prekės ženklo, jai taip pat priklauso „Mastercraft“, „Roadmaster“ ir „Mickey Thompson“.

Tuo tarpu didesniajai partnerei „Goodyear“ sandoris leis beveik dvigubai išplėsti veiklą Kinijoje, tuo tarpu „Cooper“ gaus prieigą prie 2,5 tūkst. „Goodyear“ mažmeninės prekybos vietų.

Automobilių pramonė pernai dėl pandemijos patyrė itin daug sunkumų. Pramonės analitikai prognozuoja, kad šiais metais padėtis gerės, nes įsibėgėja vakcinavimo kampanijos.

Visgi daugelis analitikų nemano, kad veikla pasieks lygį, fiksuotą 2019 metais, kai dar nebuvo prasidėjusi pandemija.

„Goodyear“ / AP nuotr.

Nepaisant to, kad abiejų padangų gamintojų akcijų vertė pernai smarkiai išaugo, ypač per pastaruosius tris mėnesius. „Goodyear“ akcijos per pastarąsias 30 dienų padidėjo pabrango nei 21 procentais, o „Cooper“ akcijos per tą laiką pabrango beveik 10 procentų.

Tikimasi, kad sandoris, kuriam pritarė abiejų bendrovių valdybos, bus baigtas antrąjį šių metų pusmetį.

Ohajo valstijos Akrono mieste įsikūrusios „Goodyear“ akcininkai gaus apie 84 proc. „Cooper“ akcijų, o likusi dalis liks „Cooper“ akcininkams.