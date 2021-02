VMI perspėja – mokestinės paskolos sutarčiai be palūkanų sudaryti įmonės turi dar savaitę laiko

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, jog įmonės, kurios pavasarį buvo laikomos nukentėjusiomis, tačiau rudens karantino metu jų veikla nebuvo apribota ir į naująjį nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą nebuvo įtrauktos, turi dar savaitę laiko, per kurią turėtų kreiptis į VMI ir sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų. Jeigu įmonė prašymo iki vasario 28 d. nepateiks, bus laikoma, jog tokios sutarties įmonei nereikia, o nuo kovo 1 d. jai galiotų įprasta mokesčių mokėjimo ir MPS sudarymo tvarka (su palūkanomis), turima nepriemoka taptų skola, rašoma VMI pranešime.

„Priminimus apie galimybę sudaryti MPS be palūkanų iki vasario 28 d., išsiuntėme beveik 10 tūkst. įmonių, turinčių mokestinę nepriemoką, tačiau 5,9 tūkst. įmonių, turinčių 135,1 mln. eurų nepriemoką, iki šiol į mokesčių administratorių nesikreipė“, – teigia VMI Nepriemokų administravimo departamento direktorė Irina Gavrilova, pažymėdama, jog dėl MPS be palūkanų sudarymo turėtų kreiptis ir tos 540 įmonių, kurių prašymai jas įtraukti į naująjį nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą šiuo metu yra vertinami. Kreiptis dėl MPS verta nelaukiant atsakymo, nes jei įmonės prašymas įtraukti į sąrašą patenkintas nebus, ji po vasario 28 d. jau nebegalės sudaryti MPS be palūkanų.

Kreiptis dėl MPS sudarymo reikia prisijungus prie Mano VMI, Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas. Mokestinę paskolos sutartį be palūkanų jau yra sudariusios 3972 įmonių. Jos yra išdėsčiusios ir dalimis sumokės beveik 290 mln. eurų mokesčių ir įmokų.

Tiek pavasarį sudarytą, tiek ir naująjį nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašą galima rasti VMI internetinėje svetainėje, skiltyje Nukentėjusiems nuo COVID-19 > Informacija verslui. Konsultacijas mokestinės paskolos sudarymo bei kitais mokesčių klausimais gyventojai gali gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI.