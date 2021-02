Sausio mėnesį elektra Lietuvoje brango 17 proc.

Sausį visose Baltijos šalyse didmeninė elektros energijos kaina kilo po keliolika procentų. Lietuvoje ji augo mažiausiai – 17 proc. iki 53,64 Eur/MWh. Latvijos prekybos vietose vidutinė mėnesio elektros energijos kaina padidėjo 19 proc. ir buvo 53,54 Eur/MWh, Estijoje elektra brango 18 proc. ir kainavo 53,55 Eur/MWh.

Baltijos šalyse valandinė kainų amplitudė svyravo nuo 11,08 Eur/MWh iki 121,63 Eur/MW.

„Baltijos šalyse elektros energijos kainų svyravimams įtakos turėjo ne tik elektros energijos kainų lygis biržoje, bet ir 31 proc. mažesni energijos srautai iš Suomijos ir 40 proc. iš Švedijos SE4 zonos. Tuo pačiu metu energijos srautai iš Rusijos, palyginti su gruodžiu, padidėjo beveik tris kartus“,– sako elektros energijos tiekimo bendrovės „Elektrum Lietuva“ direktorius Martynas Giga.

Elektra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Praėjusį mėnesį kilo ir „Nord Pool“ vidutinės elektros energijos sistemos kainos – jos padidėjo daugiau nei dvigubai, nuo 20,09 Eur/MWh iki 45,81 Eur/MW. Pagrindinis veiksnys, padidinęs kainą, buvo šalti orai, kai oro temperatūra nukrito žemiau vidutinės daugiametės normos. Dėl to, lyginant su 2020 m. sausiu, paklausa Šiaurės šalyse padidėjo 14 proc. Tuo pačiu metu vėjo jėgainių gamybiniai pajėgumai „Nord Pool“ regione, palyginti su 2020 m. gruodžiu, sumažėjo 22 proc. ir buvo 45 proc. mažesni nei praėjusių metų sausį. Be to, sumažėjus kritulių kiekiui, vandens rezervuarų užpildymas Šiaurės šalyse buvo 8 proc. didesnis už normą, lyginant su gruodžiu, kai lygis buvo 14 proc. didesnis už normą.

Lietuvoje elektros energijos gamyba sumažėjo 26 proc.

Sausį, lyginant su praėjusių metų sausiu, dėl šaltesnių oro sąlygų elektros energijos suvartojimas visose Baltijos šalyse padidėjo 4 proc. iki 2645 GWh. Lietuvoje šis rodiklis padidėjo 3 proc. iki 1141 GWh, Latvijoje – 1 proc. iki 662 GWh, Estijoje – 9 proc. iki 842 GWh.

Sausį Baltijos šalyse bendrai pagamintos elektros energijos kiekis padidėjo 4 proc. iki 1 467 GWh. Latvijoje ir Estijoje elektros energijos gamyba padidėjo po 19 proc., vidutiniškai per mėnesį pagaminta atitinkamai 598 GWh ir 511 GWh. Lietuvoje vienintelėje iš trijų valstybių elektros sausį buvo pagaminta mažiau – palyginti su gruodžiu, elektros energijos gamybiniai pajėgumai sumažėjo 26 proc. iki 357 GWh.

Praėjusį mėnesį bendras generavimas Baltijos šalyse sudarė 55 proc. visos suvartojamos elektros energijos. Lietuvoje gamybos ir suvartojimo santykis buvo 31 proc., Latvijoje – 90 proc., Estijoje – 61 proc.

„Sausį „Latvenergo“ hidroelektrinėse elektros energijos gamyba buvo 187 GWh, arba 10 proc. didesnė nei gruodį. Tačiau gamybos apimtys buvo 51 proc. mažesnės nei 2020 m. sausį. Lyginant su gruodžiu, „Latvenergo“ TEC elektros energijos gamyba padidėjo 41 proc. ir buvo pagaminta 280 GWh, o gamybos apimtis ribojo planuojami pirmojo „Latvenergo TEC 2“ energijos bloko priežiūros darbai“, – teigia M. Giga.