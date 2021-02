VERT: šilumos kaina vasarį 11 proc. mažesnė nei pernai

Centralizuotai tiekiama šiluma šalyje per metus atpigo 10,88 poc., o per mėnesį brango 0,47 proc. Vasarį šiluma vidutiniškai kainuoja 4,26 cento už kilovatvalandę (be PVM).

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teigia, kad tai yra žemiausia vasario kaina nuo 2012 metų, – palyginti su tų metų vasariu, šiemet kilovatvalandės kaina 45 proc. mažesnė.

Pasak tarybos, šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos. Į vasario šilumos kainą įskaičiuota vidutinė kuro kaina pernai gruodį. Per metus biokuro kaina mažėjo 23,84 proc., gamtinių dujų – 19,47 proc.

Šildymo kainos / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tarp penkių didžiųjų miestų vasarį už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Klaipėdos gyventojai.

Visos Lietuvos mastu vasarį už šilumą mažiausiai moka Utenos šilumos tinklų aptarnaujami vartotojai (3,55 cento su PVM), daugiausiai – „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ vartotojai (8,65 cento su PVM).