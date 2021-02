Sporto klubai Vyriausybei išsiuntė savo planą dėl karantino: saugiai atverti duris esame pasirengę nuo kovo 1-osios

Lietuvos sveikatingumo ir sporto klubų asociacija bei Lietuvos teniso sąjunga kreipėsi į LR Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisiją (VESK) bei sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį, pateikdami planą saugiam sporto ir sveikatingumo klubų veiklos bei teniso klubų veiklos atnaujinimui nuo kovo 1 d.

„Imamės konkrečių veiksmų, siūlymų ir atsakomybės. Palaikome sėkmingus žingsnius kovojant su COVID-19 pandemija, matome, jog situacija gerėja, tačiau vis dar esame nematomi ir ignoruojami. Nors be sveikatingumo klubų pagalbos visuomenės grįžimas į fiziškai ir emociškai sveikas gyvenimo vėžes bus neįmanomas, atrodo, kad visuomenės sveikata niekam nerūpi. Todėl raginame Ekstremaliųjų situacijų komisiją atsižvelgti į mūsų siūlymus ir kiek įmanoma skubiau suplanuoti ir patvirtinti saugią sveikatingumo ir sporto klubų veiklos pradžią“, – sako LSKA valdybos narys Vidmantas Šiugždinis.

Sporto klubas per pandemiją / Shutterstock nuotr.

LSKA savo plane pažymi, jog sveikatingumo ir sporto klubai, tai visuomenės fizinio aktyvumo užtikrinimo vietos, teikiančios lankytojams asmeninio sportavimo bei sportavimo grupėje paslaugas be fizinio sportuojančių asmenų kontakto. Ši veikla pasižymi ir pilna įėjimo kontrole bei visišku lankytojų kontaktų atsekamumu. Be to, asociacija išnagrinėjo geriausias tarptautines praktikas ir rekomendacijas bei atsižvelgė į karantino apribojimo scenarijus.

Panašiais motyvais, o kartu ir sporto šakos specifika, siekį atnaujinti teniso klubų veiklą grindžia ir Lietuvos teniso sąjunga.

„Siūlome atnaujinti teniso klubo veiklą nuo kovo 1 dienos. Reikiamos saugaus ploto, saugių atstumų tarp žaidėjų, lankytojų atsekamumo prasme tenisas yra viena saugiausių sporto šakų. Ir tai nėra tik mūsų nuomonė: pandemijos metu teniso klubai veikė daugelyje Europos ir pasaulio šalių“, – sako Ramūnas Grušas, Lietuvos teniso sąjungos prezidentas.

Sporto klubo inventoriaus dezinfekcija / Shutterstock nuotr.

„Kantriai palaikėme Vyriausybės žingsnius kovojant su pandemija. Tačiau matome, jog nereikalaudami veiklos atnaujinimo ir kompensacijų, taip ir liekame nuošalyje. Karantino metu sveikatingumo ir sporto klubai prarado 90–100 proc. pajamų ir susiduria su išlikimo krize. Esame ne tik viena labiausiai nuo pandemijos nukentėjusių veiklų, tačiau ir skirtingai nuo kitų – kuriame didžiulę visuomeninę naudą gyventojų sveikatai. Fiziškai aktyvūs žmonės sumažina sveikatos apsaugos išlaidas, fizinis aktyvumas gerina ir visuomenės emocinę būseną. Būtinas skubus valstybės įsikišimas siekiant sektoriaus išsaugojimo ir dialogas prioriteto tvarka diegiant priemones fizinio aktyvumo veiklos gelbėjimui Lietuvoje“, – teigia V. Šiugždinis.

Anot jo, nepradėjus veiklos ir negavus paramos, įvyks masiniai privačių sveikatingumo klubų bankrotai ir ilgalaikė stagnacija šalies fizinio aktyvumo srityje.

Ramūnas Grušas / LTS nuotr.

Ekonominių veiksnių svarbą taip pat pabrėžia ir R. Grušas. „Lietuvoje teniso arenos yra privačios ir išsilaiko pačios iš savo vykdomos veiklos. Tad visiškas veiklos sustabdymas ir tolimesnis veiklos draudimas turi milžinišką neigiamą finansinę įtaką šių arenų egzistavimui. Juk net ir sustabdžius veiklas, arenos turi būti šildomos, prižiūrimi inžineriniai tinklai, jų valdytojai turi įsipareigojimus tiekėjams ir finansų institucijoms. Bijau, kad karantinui užsitęsus, dalis arenų gali nesulaukti jo pabaigos”.

LSKA atkreipia dėmesį, jog sveikatingumo klubai ES yra vertinami kaip visuomenės fizinės bei emocinės sveikatos stiprinimo sistemos dalis. Atvėrus duris bei pradėjus saugią veiklą jie gali būti panaudoti kaip įrankis Lietuvos gyventojams ar atskiroms socialinėms grupėms atsistatyti po persirgtų ligų (tame tarpe COVID-19), mažinti karantinų sukeltas neigiamas pasėkmes fizinei ir emocinei sveikatai bei prevenciškai, kaip imunitetą stiprinančių veiksmų dalis.