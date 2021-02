Šimonytė: pirmadienį turėtų būti patvirtinos datos, kada būtų galima atnaujinti tam tikrų verslų veiklą

Po susitikimo su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos atstovais premjerė Ingrida Šimonytė teigė, kad pirmadienį galėtų būti patvirtintas aiškus planas su datomis, kada ir koks verslas galėtų pradėti veikti.

Anot premjerės, susitikimo metu buvo keliamas klausimas dėl karantino švelninimo atskiriems verslams, kurie kalba apie laisvesnį režimą, tačiau, Vyriausybės vertinimu, situacija yra gana rimta.

„Natūralu, kad diskusija negali nevykti ir Vyriausybė turėjo ketinimą šią savaitę, bent buvo toks sutarimas, apsvarstyti galimą tam tikrą grafiką, kaip pereinant situacijai iš vieno scenarijaus į kitą, keistųsi konkrečių verslų ir veiklų padėtis, bet užtrukus diskusijoms su ekspertais ir atsiradus poreikiui kai kurias nuostatas patikslinti, ar dėl jų papildomai padiskutuoti, sprendimas nusikėlė į kitą savaitę.

Esu visiškai įsitikinusi, kad pirmadienį galėsime tokį planą patvirtinti ir toliau pagal jį priimti galimus sprendimus, nuo kokių datų ir kokios veiklos galėtų būti atnaujintos“, – nuotolinės spaudos konferencijos metu kalbėjo I. Šimonytė.

Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Premjerė akcentavo, jog sprendimus, susijusius su smulkaus ir vidutinio verslu likimu, sprendžia ne ji viena, o visas ministrų kabinetas.

„Aš nesu Vyriausybė – esu tik vienas Vyriausybės narys, dėl to, nuo kokių datų ir kokios veiklos bus atnaujintos, spręs Vyriausybė, jau keisdama karantino nutarimą. Tačiau pirmiausiai Vyriausybė turi susitarti dėl pačios schemos, t.y., kas, kuriame scenarijuje ir kokiomis sąlygomis gali veikti. Kai dėl to susitarsime, o, tikiuosi, kad susitarsime pirmadienį, atitinkamus nutarimo projektus institucijoms bus pavesta parengti. Vyriausybė, manau, jiems pritars be didesnių debatų“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.

Verslas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pirmadienį aptars karantino švelninimą

Tuo metu penktadienį su smulkaus ir vidutinio verslo bei prekybos įmonių sektoriaus atstovais nuotoliniu būdu susitiko ir prezidentas Gitanas Nausėda. Prezidentas pabrėžė, jog keičiantis situacijai būtina ieškoti saugios pusiausvyros tarp epidemiologinių ir ekonominių tikslų.

„Antroji pandemijos banga skaudžiai palietė smulkųjį ir vidutinį verslą, ypač tas įmones ar savarankiškai dirbančius asmenis, kurie prekiauja ne pirmo būtinumo prekėmis ar teikia kontaktines paslaugas. Keičiantis pandeminei situacijai, turime ieškoti naujos saugios pusiausvyros tarp epidemiologinių ir socialinių bei ekonominių tikslų“, – akcentavo G. Nausėda.

Prezidentas susitiko su smulkaus ir vidutinio verslo bei prekybos įmonių sektoriaus atstovais / Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

Po susitikimo Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė teigė, jog šalies vadovas pažadėjo uždarytų verslų likimą spręsti pirmadienį.

„Išsakėme visus savo skaudulius, savo situaciją, prezidentas su ja susipažino ir sakė, kad pirmadienį bus susitikimas prezidento su premjere Ingrida Šimonyte ir bus sprendžiamas mūsų likimas“, – BNS sakė J. Mačiulienė.

Tuo metu Lietuvos prekybos įmonių asociacijos direktorė Rūta Vainienė pranešė, kad prekybininkai sutinka veiklą atlaisvinti palaipsniui – pirmiausia galėtų pradėti veikti turintieji atskirus įėjimus iš lauko ir galintieji apriboti prekybos plotą iki 2 tūkst. kv. metrų.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Klausimą nukėlė į kitą savaitę

LRT.lt primena, kad trečiadienį ministrų kabinetas nusprendė nesvarstyti klausimo, susijusio su ne maisto prekių parduotuvių, turinčių įėjimą iš lauko, bei grožio salonų atidarymu.

„Dėl kai kurių veiklų kilo diskusijų su ekspertais, bet problema yra ne pati diskusija, o tai, kad diskusijos vyko pirmadienį ir antradienį, vakar iš esmės vakare baigta svarstyti ir dar liko keletas neišspręstų klausimų“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo premjerė.

Turgus / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tvirtino besikreipsiantys į teismą

Reaguodami į tokį Vyriausybės sprendimą, verslininkai piktinosi, jog yra diskriminuojami. Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė teigė, jog žadama kreiptis į teismą. Vis dėlto ketvirtadienį BNS ji užsiminė turinti viltį, kad Vyriausybė priims sprendimus, dėl kurių kreiptis į teismą nereikėtų.

Knygynas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Mes nieko neteisėto ir neteisingo nesiruošiame daryti. Mūsų tikslas nėra kaip nors nuskriausti valstybę ar iš mokesčių mokėtojų pinigų gauti kompensacijas. Mes sakome – leiskite mums dirbti ir pagaliau įvertinkite, jog smulkieji verslininkai, tie, kurie dirba pagal individualią veiklą ir verslo liudijimus, suneša liūto dalį į valstybės biudžetą“, – ketvirtadienį LRT.lt kalbėjo D. Matukienė.