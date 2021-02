OPEC+ optimistiška dėl galimo naftos paklausos pagerėjimo 2021 metais

Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) narės ir jų sąjungininkės per trečiadienį vykusį susitikimą pareiškė optimizmą dėl pasaulio ekonomikos atsigavimo ir susijusio naftos paklausos pagerėjimo 2021 metais.

„Tęsiantis masinės vakcinacijos kampanijoms ir gerėjant makroekonominei situacijai, didėja optimizmas dėl pasaulinės naftos paklausos“, – Rusijos vicepremjerą Aleksandrą Novaką citavo naujienų agentūra RIA.

Jis kalbėjo per nuotoliniu būdu surengtą kasmėnesinį OPEC + stebėsenos komiteto (JMMC) susitikimą. Po jo paskelbtame pranešime sakoma, kad visi dalyviai buvo „optimistiški“, jog „2021-ieji bus atsigavimo metai“.

„Laipsniškas vakcinų platinimas visame pasaulyje yra teigiamas veiksnys šiems likusiems metams, kuris paskatins pasaulio ekonomiką ir naftos paklausą“, – sakoma pranešime.

Šis optimizmas naftos rinkose atsispindi nuo ankstyvo lapkričio. Dabar etaloninėmis naftos rūšimis prekiaujama po maždaug 60 dolerių už barelį – toks lygis neregėtas nuo 2020 metų pradžios.

Kainas taip pat palaiko praėjusių metų pavasarį priimtas OPEC+ šalių susitarimas dėl pandemijos sukelto nuosmukio sumažinti naftos gavybos apimtis.

Gavybos mažinimas tęsėsi ir 2021-aisiais, sausį gavybą sumažinus 7,2 mln. barelių per dieną ir suplanavus 7,125 mln. barelių per dieną mažinimą vasarį ir 7,05 mln. barelių per dieną kovą.

Negana to, OPEC lyderė Saudo Arabija taip pat pasiūlė nuo savo gavybos apimčių vasarį ir kovą nubraukti papildomą milijoną barelių naftos per dieną.

„OPEC+ gavybos strategija veikia“, – sakė bendrovės „Oanda“ analitikas Jeffrey Halley.

Tik nedaugelis analitikų tikėjosi dramatiško JMMC posėdžio trečiadienį, o daugiau įtemptų diskusijų gali įvykti kitame pilname OPEC+ grupės šalių ministrų susitikime kovo 4 dieną.