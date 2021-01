Praūžus snygiui, keturios dienos be elektros – sprendimas yra, tačiau jis brangiai atsieitų vartotojams

Po gausaus snygio jau ketvirta para elektros vis dar laukia tūkstančiai vartotojų ir kol kas neaišku, kada ją turės. Varėnos rajone – ištisi kaimai, kur medžiai nutraukė elektros laidus. Situaciją gerintų miškingiausiose vietose pakloti požeminiai kabeliai. Tačiau elektros skirstymo tinklą valdanti įmonė sako, kad tai atsieitų milijardus, todėl elektra gyventojams brangtų daugiau nei dvigubai. Vietoje to siūlo Aplinkos ir Energetikos ministerijoms pasirūpinti šalia oro linijų augančių medžių šalinimu, tai esą būtų kur kas pigiau.

„Va, laidai guli, nuo antradienio ryto jie jau gulėjo, reiškia jie nutrūkę. Šviesos neturime“, – sako Žiūrų kaimo gyventoja.

Keturias paras be elektros gyvenantys Žiūrų gyventojai piktinasi – nutrūkę elektros laidai šalia pat pagrindinio kelio į kaimą. Kelias iki nutrūkusios elektros oro linijos nuvalytas, o informacijos, kada jie gali tikėtis elektros, nėra.

„Negavom jokios informacijos, nes mes neturim jokio ryšio, telefonai irgi neveikia, laidiniai neveikia. Esame beviltiškoje padėtyje“, – tikina Žiūrų kaimo gyventoja Laima Paulauskaitė.

„Žvakucį pasidedu ir gyvenu. Ir ant plytos pasidedu dėžutėn žvakutį ir kūrenu. Ir su prožektoriumi, visaip būna“, – apie gyvenimą šiomis dienomis pasakoja Teresė Čepulienė.

Dzūkai sako gyvenantys kaip balanos gadynėje. Pasak jų, visa laimė, kad ketvirtadienį į kaimą buvo atvykusi autoparduotuvė. Tad belieka tik kasti sniegą ir kūrenti krosnis.

„Atsikeliu, kai jau šviesu, užkuriu plytą, malkų prinešu, prisikūrename ir toliau sėdim. Radijo nėra, nėra ko paklausyt – nei žinių, nieko“, – skundžiasi Žiūrų kaimo gyventojas Petras Česnulevičius.

Ant elektros linijų pakibusių medžių apstu ligi šiol. Vilniaus, Utenos, Alytaus, regionuose be elektros dar gyvena apie 8 tūkstančius vartotojų, o tai reiškia be interneto, dažniausiai be šildymo ir vandens.

Marcinkonių seniūnas Vilius Petraška sako, kad prisiskambinti į ESO yra sunku.

„Informacija tik tiek, kiek išklausom jų tas žinutes, kaip ir eiliniai piliečiai, kuriems pažadama, kad po dviejų, trijų valandų, kaip čia viena moteris skambino antradienį į elektros energijas. Tai praėjo jau dvi paros ir neaišku, kada ji bus atstatyta“, – aiškina seniūnas.

Bendrovės ESO atstovai tikina, kad sunku prognozuoti, kiek dar užtruks elektros tvarkymo darbai. Anot jų, regionuose gedimus tvarko apie 500 žmonių, sudėtinga pasiekti atokiausias gedimo vietas. Energetikos ekspertų teigimu, kad tokios situacijos nesikartotų ir medžiai nevirstų ant senų linijų, jas reikėtų keisti požeminiais kabeliais. Miškingiausiame, Varėnos rajone požeminės kabelinės elektros linijos sudaro apie 40 procentų.

Tačiau ESO atstovai tikina esą šalyje oro linijų pakeitimas požeminėmis kainuotų pustrečio milijardo eurų.

„Mes turime 125 tūkst., daugiau kaip 125 tūkst. kilometrų linijų. Iš jų 32 proc. yra kabelinės. Dabar, populistiškai kalbant, galima viską sukabeliuoti. Tik tai tam reikės 2,5 mlrd. eurų. Iš kur mes gaunam pinigus? Iš tų pačių klientų. Jie mums sumoka tuos pinigus. Tai reiškia, tai turėtų brangti kelis kartus“, – aiškina ESO Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius Virgilijus Žukauskas.

ESO skaičiuoja, pigiau būtų šalinti medžius, kurie laužo elektros linijų atramas ir nutraukia laidus. Tai atsieitų apie 60 milijonų eurų, bet šių darbų sprendimu turėtų užsiimti Aplinkos ir Energetikos ministerijos.