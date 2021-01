Lietuvos pramonei pandemija nė motais – eksportas tik augo, o produkcija vertinama vis geriau

Ekonomistai sako, tradiciškai stipri Lietuvos pramonė praėjusius metus baigė puikiu rezultatu. Tai reiškia, kad augo ir eksportas, nors galutinių pernykščių jo duomenų dar nėra. Eksportas, smukus vidaus vartojimui, gelbsti Lietuvos ekonomiką. Ši, skaičiuojama, pernai susitraukė. Anot analitikų, per pandemiją tapo akivaizdu – svarbu ne tiek, ką įmonės gamina, o tai, kas jų užsakovas. Todėl net ir to paties sektoriaus verslams eksportuoti prekes sekėsi skirtingai.

Šaltyje džiovinamos uogos ir vaisiai – valgytojų Japonijoje ir Honkonge pamėgtas skanėstas. Gamina jį viena Panevėžio įmonė. Įmonės vadovė sako, pusė visos produkcijos eksportuojama. Daugiausiai į Europos Sąjungos šalis, dalis į JAV, Ukrainą, bet Azijoje laukė tikra sėkmė ir viliamasi, kad eksportas į milžinišką rinką tik augs, nes ten vertinama kilmė.

„Jeigu tai yra Europos kilmės šalis, tai jau yra privalumas. Lietuva yra traktuojama kaip žalias, natūralus kraštas. Ir mūsų produktas juk yra be jokių pridėtinių priedų“, – teigia „Geld Baltic“ vadovė Laura Kaziukonienė.

Bet įmonė pripažįsta, be ES paramos eksporto plėtra į Tolimuosius Rytus kažin, ar būtų pavykusi. Bendrija dengia dalį išlaidų.

Ekonomistai sako, Lietuvos apdirbamoji pramonė – didžiausias eksportuotojas, vienas didžiausių darbdavių ir mokesčių mokėtojų. Ir, nepaisant dviejų karantinų, pramonė pernai augo.

„Lietuva yra labai stipri savo pramone. Pramonė sudaro reikšmingą mūsų ekonomikos dalį ir mes daugiau eksportuojame būtent prekių. Paslaugų eksportas taip pat pastaruosius 10 metų nuolat kilo, vis tik svoris bendrame eksporte paslaugų yra vis dar mažesnis“, – pastebi „INVL Asset Management“ vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.

Indrė Genytė Pikčienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pernykštis 11 mėnesių Lietuvos eksportas beveik 26 milijardai eurų – maždaug 3 milijardais kuklesnis nei užpernai, bet ekonomistai sako, visų metų rezultatas nebus prastesnis.

„Turėjom tam tikrų žaliavų sutrikimų. Tada kitas aspektas dėl klientų – juk mes aptarnaujam ir restoranus, ir viešbučius, ir įvairias gamybines įmones. Daugelis iš jų susidūrė su rimtomis problemomis arba buvo sustabdyta veikla. Tai dalis mūsų pardavimų kanalų tiesiog užsidarė. Bet, kita vertus, mus labai augino mažmena, elektroninė prekyba, prekybos tinklai. Mes negalim skųstis šitais metais, mūsų augimas buvo didesnis negu dvigubas“, – teigia „Geld Baltic“ vadovė.

Pernai augo tabako gaminių, vadinamųjų pandeminių prekių – reagentų, medicininių preparatų, įrangos, apsaugos priemonių – eksportas, taip pat baldų, maisto. Bet, pavyzdžiui, drabužių – smuko.

„Bendrai įvertinus, eksporto rodikliai šiek tiek maloniai nustebino maloniai. Bet yra tokių specifiškumų, susijusių su tuo, kad netgi to paties sektoriaus lygmenyje atskirų produktų eksportas skiriasi, kai kurios įmonės didino savo eksportą, o kai kurių eksportas krito. Ir tai buvo labiau susiję su tuo ne tai, ką gamina, o su kokiais klientais dirba“, – pastebi „Verslios Lietuvos“ analizės skyriaus vadovas Vadimas Ivanovas.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

To pavyzdys esą – inžinerinė pramonė: automobilių gigantams gaminančioms įmonėms stinga mikroschemų, kurias graibsto kompiuterių gamintojai, nes, žmonėms ėmus dirbti iš namų, išaugo nešiojamųjų įrenginių poreikis. O automobilių – atvirkščiai, gatvėse sumažėjo.

Nors vėliau situacija pasitaisė, ekonomistai skaičiuoja, kad Lietuvos BVP pernai vis tiek traukėsi – 1,5–2 proc.

„Matėm tokį efektą, kad daug stipriau krito importas ir mes dėl to turime rekordinį prekybos balansą, jis viršija 8 proc. BVP. Tai nėra labai sveikas rodiklis, tokio dydžio perviršis reiškia, kad mes santykinai per mažai vartojam ir per mažai investuojam, lyginant su tuo, kiek mes pagaminam“, – sako „Swedbank“ vyresnysis ekonomistas Vytenis Šimkus.

Panevėžio įmonės naujausia svajonė – įsitvirtinti Pietų Korėjoje. Bet apklaustos pramonės įmonės baiminasi, kad šiemet jų verslui visą pusmetį bus daugybė rizikų ir gamyba trauksis. Ekonomistai nusiteikę optimistiškiau – sako, atsigauna Kinija, o tai reiškia užsakymus Vokietijai, o ši – užsakymų teikėja Lietuvos įmonėms.