Majauskas kritikuoja verslo atstovų mokestinius siūlymus: mažinti turtingiausiems mokesčius būtų nesolidu ir neatsakinga

„Man atrodo, šiandien tokia didelė socialinė atskirtis visuomenėje, ir mažinti turtingiausiems asmenims mokesčius būtų tikrai neatsakinga, toks sprendimas Seime tikrai nebus priimtas“, – LRT TELEVIZIJAI sako Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas, komentuodamas verslo atstovų pateiktus mokestinius siūlymus.

Verslo atstovai pateikė pluoštą mokestinių siūlymų. Ar tai pagerintų verslo ir darbuotojų gyvenimą, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ pokalbis su Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku M. Majausku ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Andriumi Romanovskiu.

– Lietuvoje daug diskutuojama apie „gyvulių ūkį“ – apie tam tikras išimtis, sudarančias išskirtines sąlygas daliai mokesčių mokėtojų. Tačiau verslas siūlo dar daugiau lengvatų – PVM lengvatas turizmui ir sveikatingumui. Kodėl tokie siūlymai?

A. Romanovskis: Mes sakome, kad nereikia absoliutinti ir iš vieno ekstremumo šokti į kitą. Netikslingos arba protekcionistinės, kenkiančios viešajam interesui lengvatos, aišku, turi būti naikinamos. Kita vertus, yra lengvatų, kurios yra valstybės politikos dalis, ir daugelyje šalių, ir Lietuvoje, taiko lengvatas kaip tam tikras priemones valstybės, Vyriausybės tikslams pasiekti. Todėl ir sakome, kad, pavyzdžiui, lengvatos turizmo sektoriui pasiektų valstybės tikslą – paremti, pagelbėti nuo pandemijos labiausiai nukentėjusiam sektoriui.

– Pone Majauskai, ką manote, ar padaugėtų „gyvulių ūkio“ apraiškų valstybėje?

M. Majauskas: Iš tiesų Lietuvos verslo konfederacija vienija įtakingiausius Lietuvos verslininkus, turtingiausius žmones, uždirbančius didžiausias pajamas. Tikrai atrodo labai keista, kai jie siūlo būtent tiems turtingiausiems, uždirbantiems didžiausias pajamas sumažinti mokesčius, ir ne tik sumažinti mokesčius, bet juos padaryti dar ir mažesnius, negu jie uždirba. Šiuo metu asmenys, gaunantys 10 vidutinių darbo užmokesčių, apmokestinami 40 proc., tačiau priėmus Verslo konfederacijos pasiūlymus apmokestinimas visai sumažėtų ir jie mokėtų mažiau negu gaunantis du ar vieną vidutinį atlyginimą.

Mykolas Majauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Iš tiesų toks siūlymas yra ne tik nesolidarus, bet ir nesolidus iš tokios rimtos organizacijos, vienijančios tikrai labai įtakingus, svarbius žmones. Man atrodo, šiandien tokia didelė socialinė atskirtis visuomenėje, ir mažinti turtingiausiems asmenims mokesčius būtų tikrai neatsakinga, toks sprendimas Seime tikrai nebus priimtas.

– Pone Romanovski, koks jūsų atsakymas būtų?

A. Romanovskis: Atsakiau į klausimą dėl PVM, o gerbiamas Majauskas, peršoko prie kitos temos. 2018 m. Vyriausybė, socialiniai partneriai pasiekė sutarimą, gyventojų pajamos apmokestinamos progresyviai ir įvedamos lubos. Norėčiau priminti, kad 2019 m. dabartinė koalicija nepalaikė šito siūlymo, kai buvo padidintas GPM nuo 27 iki 32 proc. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos boikotavo įstatymo priėmimą.

Tikimės iš politikų nuoseklumo šituo klausimu, o apie ką mes kalbame? Kalbame apie tai, kad šiuo metu Lietuva, lyginant su kaimyninėmis, daugiausia apmokestina darbo santykius. Mes sakome – gerai, turi būti progresyvumas, bet jeigu įvedamos lubos, jos turi būti tokios, koks pasiektas socialinis susitarimas. Arba tada netaikykime lubų, kaip dabar yra su „Sodros“ išmokomis, nes kažkodėl valstybė, viena vertus, taiko išmokų lubas daug uždirbantiems, kita vertus, nori nustatyti didesnį pajamų mokestį. Tai nėra sąžininga.

Andrius Romanovskis / BNS nuotr.

M. Majauskas: Tikrai neprisimenu tokio socialinio sutarimo, kad asmenys, gaunantys 10 tūkst. eurų per mėnesį, mokėtų mažesnius mokesčius negu gaunantys 2 tūkst. eurų per mėnesį. Man atrodo, tai neteisinga mokesčių politika. Prieš kelerius metus pamatę tokią klaidą mokestinėje sistemoje atkreipėme dėmesį, kad ją reikia taisyti, ji buvo ištaisyta dar praeitos valdžios. Tikrai siūlau negrįžti, nediskredituoti tiek Verslo konfederacijos, tiek ir viso šito mokestinio paketo su siūlymais mažinti turtingiausiems asmenims mokesčius Lietuvoje. To tikrai nebus.

– Ten yra ir siūlymų. Ar matote mokesčių, dėl kurių tikrai vertėtų diskutuoti ir perkelti tai į Vyriausybę ar Seimą?

M. Majauskas: Yra nemažai racionalių pasiūlymų dėl vieno langelio principo, kad deklaruodami matytume ir „Sodros“, ir mokesčių inspekcijos mokesčius. Taip pat yra siūlymų, jog nebūtų arbitražo ir bėgiojimo iš vienos verslo formos į kitą, siekiant palankesnės mokestinės naštos.

Iš tikrųjų yra diskutuotinų siūlymų, bet yra ir tikrai keistų, pvz., viešbučiams pritaikyti nulinį procentą PVM – to niekur nėra ES. Mūsų žiniomis, ES direktyva to neleidžia, neleidžia ir taikyti skirtingo PVM tarifo užsieniečiams ir vietiniams. Šiandien jau turime lengvatinį 9 proc. tarifą, didelė dalis ES šalių taip pat taiko apie 9 proc. lengvatinį tarifą, atsižvelgdamos ir į pandemiją, ir ne visi viešbučio svečiai yra užsieniečiai, nes užsieniečiai – eksportas, o jis PVM neapmokestinamas.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

A. Romanovskis: Man naujiena, kad ES reguliuoja PVM tarifą, nesu girdėjęs, bus įdomu išgirsti. ES nereguliuoja PVM tarifų dydžių ar lengvatų. Mes siūlome lengvatą labiausiai nukentėjusiam sektoriui eksportinėms paslaugoms – užsieniečiai atvažiuoja čia, mes skatiname eksportą. Vėlgi, galima diskutuoti, ar tai turi būti trumpalaikė priemonė, ar ilgalaikė. Ateiname su idėja, ir gal nėra teisingiausia iškart nuneigti viską nediskutuojant. Suprantame, kai kurie dalykai gal bus priimti, kai kurie nebus, bet siūlome priemones, kaip valstybė galėtų su tam tikromis mokestinėmis lengvatomis padėti labiausiai nukentėjusiems sektoriams, kurie, deja, kol kas mažiausiai gauna paramos.

– Pone Romanovski, kurie siūlymai iš viso paketo jums būtų svarbiausi, principiniai, kurie tikrai pagelbėtų verslui šiuo nelengvu metu?

A. Romanovskis: Sunku išskirti, nes net ir smulkūs dalykai svarbūs, bet nemaža mūsų paketo dalis susijusi su tuo, kad valstybė skatintų darbdavį remti arba prisidėti prie darbuotojo socialinės gerovės. Mūsų siūlymai, kad darbdavys į sąnaudas galėtų įtraukti pavėžėjimą, maitinimą, sveikatinimo paslaugas, kas per pandemiją leidžiama, bet šiaip neleidžiama. Kiti siūlymai, pavyzdžiui, paprasčiau kompensuoti ar apskaityti nuotolinio darbo arba kitas išlaidas.

Tas pats ir su transporto sektoriaus apmokestinimo peržiūrėjimu, siūlome nepritarti bet kokiems bandymams didinti kapitalo apmokestinimą Lietuvoje, nes tai pirmiausia paveiktų lietuviškas smulkias ir vidutines įmones, kurios išsimoka dividendus. Daugybė kitų pasiūlymų su galimybe tobulinti IT sistemas VMI, kad paslaugos būtų prieinamos. Tai gana didelis, bene kelių dešimčių puslapių, pasiūlymas, ir mus labiausiai džiugina, kad taikomas principas kalbėtis ir paskui spręsti, o ne priešingai.

– Pone Majauskai, tai naudingiau verslui ar darbuotojams šie siūlymai?

M. Majauskas: Apskritai naudinga visuomenei diskutuoti apie mokestinius pasiūlymus prieš juos priimant. Aišku, norėtųsi, kad tie siūlymai būtų socialiai atsakingi ir žiūrėtų ne tik asmeninės naudos, ne tik konkrečiam verslui naudos, bet ir kaip tai paveiks visą visuomenės teisingumo jausmą, socialinius ryšius. Iš esmės tikrai yra racionalių pasiūlymų, kuriuos reikia diskutuoti. Nei Vyriausybė, nei Seimas tikrai nederins įstatymų su stambiu verslu, nes nei tokios prievolės, nei pareigos tikrai neturime ir to nedarysime, bet, be jokios abejonės, diskutuosime ir vertinsime Verslo konfederacijos pasiūlymus.

Senatvė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Grožio salonai, žiemos pramogų centrai, sporto klubai – tai tik kelios verslo šakos, prašančios atsidaryti ir signalizuojančios, kad situacija tikrai bloga. Ar yra kokia ryškesnė žinia, kada galėtų būti leista jiems atsidaryti? Štai Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė, sakė, kad prioritetas veikloms, paslaugoms, teikiamoms lauke, kai karantininiai apribojimai bus šiek tiek atleidžiami.

M. Majauskas: Iš tiesų labai sudėtinga situacija sveikatos apsaugos sistemoje, 70 proc. reanimacijos lovų jau užimtos. Labai pavojinga situacija, nors naujų atvejų skaičius mažėja, bet ligoninių ir reanimacijos lovų užimtumas labai didelis. Turime apsaugoti žmones ir užtikrinti, kad jie galėtų gauti visą reikiamą pagalbą. Tikrai nenorime, kad mūsų giminaičiai ir artimieji mirtų koridoriuje, nesulaukę būtinosios pagalbos. Šiandien prioritetas yra apsaugoti žmones nuo pandemijos, kalbėti apie atlaisvinimus galėsime tik vasarį.

– Pone Romanovski, ar turite kokios nors informacijos, aiškumo, kada ir kam būtų galima leisti atidaryti, atnaujinti veiklą?

A. Romanovskis: Verslui, kaip ir visai visuomenei, svarbiausia visuomenės sveikata. Suprantu, viena vertus, ant svarstyklių turime pasidėję verslo, darbuotojų interesus, kita vertus, štai ir šiandien mano vienas draugas pasakė, kad jo mama mirė nuo COVID-19.

Tai labai sunkus pasirinkimas, tikriausiai nėra atsakymo, ir objektyviai galiu pasakyti, kad vienintelis sprendimas – kuo greitesnė vakcinacija, ji leis visiems atsigauti. Matome diskusijas, kad vieni gali dirbti, kiti ne, bet kaip surasti sprendimą, kuris apsaugotų pirmiausia žmonių gyvybes ir sveikatą, sveikatos apsaugos sistemą – tai iš tikrųjų didelis iššūkis. Asmeniškai labai irgi išgyvenu dėl dabar negalinčių dirbti, viską darome, bent iš savo pusės, kad jiems maksimaliai padėtume atstovaudami jų interesams.

COVID-19 vakcina (asociatyvi) / AP nuotr.

– Esate sakęs, kad valstybė turėtų ieškoti priemonių, kaip kompensuoti dėl testavimo patiriamas išlaidas. Ar tikitės tokios pagalbos?

A. Romanovskis: Tikimės ir kalbamės, jau turime tam tikrų signalų, kad bus svarstomi tie dalykai, nes kaštai yra paskaičiuoti apie 100 įmonių: gali būti nuo 10 iki 15 tūkst. eurų per mėnesį. Be abejonės, ne visi gali pakelti tokį dalyką, ypač smulkesni verslai ir nedidelės gamybinės įmonės, kurių veikla būtent nuo to priklauso. Testavimas – tema, dėl kurios aktyviausiai diskutuojame, ji yra prioritetinė, kad dabar dirbantys verslai nenustotų dirbti.