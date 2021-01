Plunksnis: dėl „Snaigės“ gali būti kreiptasi į teismą

Iš biržos pasitraukti ketinančiai Rusijos grupės „Polair“ valdomai šaldytuvų gamybos bendrovei „Snaigei“ nepasiaiškinus dėl įmonės akcininkui paskolintų 11 mln. eurų likimo, Investuotojų asociacija svarstys galimybę kreiptis į teismą. Tuo metu Lietuvos bankas pabrėžia, kad spręsdamas dėl „Snaigės“ akcijų išpirkimo kainos įvertins ir Investuotojų asociacijos argumentus.

„Neatmetame tokios galimybės. Jei „Snaigė“ nepateiks atsakymų į mūsų keliamus klausimus ir sulauksime nuketėjusių smulkiųjų akcininkų prašymų, svarstysime galimybę teikti ieškinį teismui“, – BNS sakė Investuotojų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Plunksnis.

Investuotojų asociacija antradienį paprašė iš „Nasdaq“ Vilniaus biržos pasitraukti ketinančios „Snaigės“ pasiaiškinti dėl įmonės akcininkui paskolintų 11 mln. eurų ir atitinkamai padidinti delistingavimo kainą.

Pasak asociacijos, 2011-aisiais, kai su Aleksejaus Kovalčuko vadovaujama „Polair“ susijusios įmonės įsigijo kontrolinį „Snaigės“ akcijų paketą, bendrovė buvo įvertinta 21,4 mln. eurų, arba 0,54 euro už akciją. Tuo metu kaina, kuri dabar gali būti pasiūlyta už delistinguojamos „Snaigės“ akcijas (šešių mėnesių vidutinė svertinė kaina, 0,183 euro), visa įmonė vertinama 7,25 mln. eurų.

Pasak Lietuvos banko Kapitalo rinkos priežiūros skyriaus vadovo Vaido Cibo, dėl „Snaigės“ akcijų išpirkimo kainos teisingumo centrinis bankas nuspręs tik gavęs Oficialaus siūlymo cirkuliarą ir išnagrinėjęs akcijos kainos nustatymo argumentus.

„Šešių mėnesių svertinis vidurkis yra pagrindas, nuo kurio atsispiriama skaičiuojant teisingą kainą, tačiau gali būti svarbios ir kitos aplinkybės. Pastaruosius kelis metus labai intensyviai dirbome su „Snaige“, tad puikiai žinome tiek pačią bendrovę, tiek situaciją joje“, – komentare BNS teigė V. Cibas.

Jo teigimu, LB vertins visus argumentus dėl „Snaigės“ akcijų kainos – tiek Investuotojų asociacijos, tiek pavienių investuotojų.

„Visada taip elgėmės, nematome priežasčių šiuo konkrečiu atveju elgtis kitaip. Stengsimės priimti objektyvų sprendimą, suprantame, kad šis sprendimas svarbus tiek smulkiesiems investuotojams, tiek stambiajam „Snaigės“ akcininkui“, – tvirtino V. Cibas.

Lietuvos bankas 2018 metų sausį „Snaigei“ skyrė 207 tūkst. eurų baudą, nes bendrovė neveikė jos ir visų akcininkų interesais – su pagrindine įmonės akcininke susijusios bendrovės nuo 2012 metų vidurio nemokėjo palūkanų už joms suteiktas paskolas, paskolinti pinigai nebuvo naudojami bendrovės reikmėms ir visų akcininkų naudai.

„Snaigė“ sprendimą apskundė dviejų instancijų teismams, jie skundą atmetė ir įpareigojo bendrovę baudą sumokėti.

2015 metais pareigą grąžinti 9,447 mln. eurų paskolas perėmė „Snaigę“ per tarpines įmones kontroliavusi ofšorinė įmonė „Hymana Holdings“, tačiau ji paskolų negrąžino. 2019 metų pabaigoje skola su palūkanomis buvo išaugusi iki 11,379 mln. eurų, tačiau „Snaigė“ apskaitė jos nuvertėjimą iki vos 190 tūkst. eurų, rašoma Investuotojų asociacijos pranešime.

„Snaigės“ 2020 metų devynių mėnesių ataskaitoje nurodoma, kad įmonės paskolos susijusioms įmonėms, įskaitant priskaičiuotas palūkanas, siekė 10,445 mln. eurų, visai šiai sumai buvo apskaitytas vertės sumažėjimas.

„Akivaizdu, kad „Snaigės“ vadovybė nesiekė išsiieškoti paskolos, kuri buvo suteikta kontroliuojančiam akcininkui ir taip padarė didelę žalą įmonei. Todėl raginame pagrindinį akcininką elgtis sąžiningai ir šių paskolų suma padidinti „Snaigės“ akcijų supirkimo kainą“, – Investuotojų asociacijos pranešime teigė V. Plunksnis.

„Snaigė“ pirmadienį paskelbė apie ketinimus pasitraukti iš akcijų biržos. Dėl to akcininkai spręs susirinkime vasario 4 dieną. Bendrovės vadovas Mindaugas Sologubas sakė palaikantis sprendimą pasitraukti iš biržos, kadangi esant dabartinei akcininkų struktūrai įmonės akcijomis prekiauti viešai nėra naudinga, be to, anot jo, įmonė dalyvavimo biržoje kaštus galėtų nukreipti į plėtrą.

91,1 proc. „Snaigės“ akcijų valdo „Polair“ netiesiogiai kontroliuojama Kipre registruota bendrovė „Sekenora Holdings“.

„Snaigės“ akcijos kotiruojamos biržos Papildomajame prekybos sąraše, pirmadienį jų uždarymo kaina siekė 0,228 euro.