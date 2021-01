Šiaulių baldų gamybos įmonės vadovo laukia teismas – nesumokėta per 170 tūkst. eurų mokesčių

Į teisėsaugos akiratį pakliuvusiam bankrutuojančios baldų gamybos įmonės direktoriui gresia rimti nemalonumai – dėl sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) bei apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo vadovas turės atsakyti teisme. Tokį sprendimą po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos atlikto ikiteisminio tyrimo priėmė Šiaulių apygardos prokuratūra, rašoma FNTT pranešime žiniasklaidai.

Atlikdami tyrimą FNTT pareigūnai nustatė, kad Šiauliuose įsikūrusios ir baldus gaminančios įmonės direktorius, siekdamas išvengti valstybei mokėtinų mokesčių, surezgė painią schemą. Į įmonės apskaitą buvo įtraukiami fiktyvūs sandoriai. Buvo nurodoma, kad neva įsigyjama gamybai reikalingų audinių, furnitūros ar kitų priedų, nors iš tiesų tokie sandoriai nevyko, o net 10 įmonių, iš kurių medžiagos neva buvo perkamos, nevykdo jokios veiklos.

Skaičiuojama, kad taip veikdamas šiaulietis per dvejus metus valstybei nesumokėjo per 170 tūkst. eurų mokesčių – per 99 tūkst. eurų PVM ir beveik 71 tūkst. eurų pelno mokesčio. Jam pareikšti kaltinimai dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo bei sukčiavimo išvengiant didelės vertės turtinės prievolės. Tai ne pirmas įmonės direktoriaus susidūrimas su pareigūnais, už panašius nusikaltimus asmuo jau teisiamas kitoje byloje.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir kontroliavo Šiaulių apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė. Jai surašius kaltinamąjį aktą, byla perduota teismui.

Už sukčiavimą išvengiant didelės vertės turtinės prievolės ar įgyjant didelės vertės svetimą turtą griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.