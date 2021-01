Naujasis energetikos ministras Kreivys – apie tai, kaip keisis retorika dėl Astravo AE ir kokių pokyčių gali laukti daugiabučių gyventojai

Retorika dėl Astravo atominės elektrinės bus kitokia, bet pozicija nesikeis, LRT.lt patikina energetikos ministras Dainius Kreivys, jis aiškino – esant Seime, belieka retorika ir kalbėjimas, ministerijoje galima priimti sprendimus. Vis dėlto ir jau užėmęs ministro kėdę jis kritikuoja kai kuriuos ankstesnės ministerijos darbus. Daugiausia kritikos skrieja dėl Astravo atominės elektrinės (AE).

– Pirmadienį sukanka mėnuo, kai perėmėte ministro kėdę. Kaip jums praėjo tas mėnuo?

– Intensyvus, reikia pripažinti. Šioje srityje ir parlamente darbavausi daugybę metų, energetika visada buvo mano interesų lauke, radare, tai turbūt leido man iš karto įsitraukti į darbus, aiškiai matyti problemas, kurių yra šioje srityje, ir imtis darbų.

– Pakalbėkime apie tai, kaip įvyko jūsų paskyrimas. Kai buvote pasiūlytas kaip kandidatas, prezidentas minėjo, kad klausimų kelia jūsų ryšys su verslu. Tai ir anksčiau jums yra pakišę koją, kai ėjote ūkio ministro pareigas. Kaip ketinate išvengti interesų konfliktų?

Dainius Kreivys / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Ministerijoje, vykdydami Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, turime atsakingą žmogų, kuris teikia rekomendacijas dėl interesų derinimo. Tai yra Teisės ir personalo skyriaus vedėjas. Jam yra pavesta ši funkcija.

Gana atidžiai žiūrima į galimus interesų konfliktus. Vien vengdami regimybės, jau buvome pateikę Vyriausybėje vieną nusišalinimą. Be abejo, Vyriausybė jo nepriėmė, mes dalyvavome to klausimo svarstyme. Tai rodo, kad nuo pat pradžių mes labai atidžiai apie tai galvojame ir vertiname.

Kitas aspektas, kad yra sutarta jau Vyriausybės lygmeniu parengti teisės aktus, kurie reglamentuotų sistemingesnį požiūrį į šios problemos sprendimą. Tai atitikties pareigūno atsiradimas ministerijose ar kitose įstaigose. Tai galima būtų sieti ne tik su Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, tačiau ir su lobizmo įstatymo pataisomis, kurios įsigaliojo šiais metais.

TS-LKD kandidatai balsavo iš anksto, Dainius Kreivys / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tie reikalavimai tikrai gana griežti ir visa gausybė darbų ir funkcijų atsiranda ministerijose. Turbūt derinant tuos dalykus ir atsirastų tas labiau sisteminis sprendimas. Ar tai būtų įstatymo pavidalu, ar tai būtų Vyriausybės teisės aktas.

– Jūs ir prezidentui, kai buvo svarstoma jūsų kandidatūra, įteikėte, kaip tada buvo pavadinta, raštišką pasižadėjimą vengti interesų konflikto. Buvo minimas ir atitikties specialistas. Ar neatrodo, kad jau dabar vis dėlto reikia žengti daug papildomų žingsnių ir jau dabar kyla daug rizikos?

– Tai turbūt reikia atkreipti dėmesį, ką esu pasakęs prieš tai, kad ministerijoje jau dabar turime pareigūną, kuris teikia rekomendacijas dėl interesų derinimo. Tai Teisės ir personalo skyriaus vedėjas. Jau dabar buvome pateikę dėl regimybės nusišalinimą nuo klausimo sprendimo. Tai parodo, kad nuo pirmųjų dienų į šį klausimą žiūrime labai rimtai. Ateityje, kaip minėjau, Vyriausybėje planuojamas dar išsamesnis šio klausimo sprendimas.

Dainius Kreivys / E. Blaževič/LRT.lt nuotr.

– LRT Tyrimų skyrius yra rašęs apie gana neseną atvejį, kai Jeruzalės mikrorajone vietoje planuoto socialinio būsto ir bendruomenės centro iškilo su jumis siejamos bendrovės statytas daugiabutis, jam leidimas buvo išduotas neteisėtai, tačiau vėliau su savivaldybe buvo pasirašyta taikos sutartis. Ar tokių istorijų tikrai pavyks išvengti?

– Kiek man teko šiuo klausimu domėtis, kai viešojoje erdvėje kilo tam tikrų interpretacijų, tai noriu pasakyti, kad visi leidimai yra, visos statybos buvo vykdomos teisėtai, pagal galiojančius teisės aktus, o tie neatitikimai, kuriuos padarė savivaldybė, mano žiniomis, savivaldybės buvo ir ištaisyti.

– Jums einant ūkio ministro pareigas, interesai buvo supainioti dėl renovacijos konkurso. Energetikos ministerijai priskirta institucijų pastatų renovacija. Ar svarstote galbūt tiesiog perduoti šią sritį kitai ministerijai?

– Noriu pasakyti, kad tuo metu, kai ėjau ūkio ministro pareigas, buvo sukurta interesų konflikto regimybė. Tai konstatavo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Kaip žinome, tuo metu sprendimus ir konkursą organizavo savivaldybė. Mano parašas buvo tik techninis tuo metu.

Dainius Kreivys / D. Umbraso/LRT nuotr.

Šiuo metu net tokiai regimybei atsirasti galimybių nėra, nes ministerija netvirtina jokių projektų, tai ministrui jokių parašų dėti nereikia. Taigi nėra net mažiausios galimybės regimybei susikurti.

– Pereikime prie kitos temos. Tikrai ir anksčiau aktyviai pasisakėte su Astravo atomine elektrine (AE) susijusiomis temomis. Kritikavote ministerijos pasiūlytą trišalę metodiką, dėl jos buvo daug diskusijų. Prieš kurį laiką latvius netgi apkaltinote meluojant dėl prekybos baltarusiška elektra. Vis dėlto, kai buvote pasiūlytas kandidatu į ministro postą, minėjote, kad jūsų retorika keisis šiuo klausimu. Kaip ji keisis? Ar planuojate keisti pačią metodiką?

– Kritikavau metodiką, bet metodikos klausimu labai aiškiai pasisakė institucijos, techninės institucijos, kurios yra atsakingos valstybėje už šį sprendimą, t. y. mūsų reguliuotojas – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Ji pripažino, kad, pagal pateiktą metodiką, kurią buvo planuojama priimti, elektra galės tekėti į Lietuvą.

Šiandien turime faktą (kadangi Latvija laikosi vienašališkai tos metodikos, sakykime, ne visai galiojančios netgi, nes yra tam tikros sąlygos, kada ji galėtų galioti), kad ta elektra teka į Lietuvą jau pagal tą latvišką metodiką. Ji fiziškai teka ir už ją Lietuvos vartotojai sumoka.

Astravo atominė elektrinė / AP nuotr.

Dėl pačios retorikos. Be abejo, kuomet esi parlamente, turbūt parlamento veikimo pats mechanizmas ir metodai yra vieni. Dirbdamas ministru natūraliai tu mažiau kalbi, o daugiau darai sprendimų, nes turi visas galias ir įgaliojimus tai daryti. Dabar mes rengiame visus reikalingus techninius, teisinius, diplomatinius žingsnius, veiksmus, būtent siekdami užkirsti kelią Astravo AE elektrai patekti į Lietuvos rinką ir kad Lietuvos vartotojai už ją nemokėtų, o pinigai neatitektų Astravo AE plėtrai.

– Kitaip sakant, tai, kad keisis retorika, nereiškia, kad keisis pozicija?

– Be abejo. Kaip ir minėjau, parlamente mes turime tik retoriką ir kalbėjimą. Šiuo atveju ką galime daryti parlamente, tai gilintis, analizuoti, teikti pastabų ir pasiūlymų. Ministerijoje – priešingai – turime visas galimybes spręsti šį klausimą ir įgyvendinti, daryti sprendimus, kad elektra nepatektų [į Lietuvą]. Tai mes ir darome.

Astravo atominė elektrinė / AP nuotr.

– Jūs jau paminėjote tą aspektą – ar Lietuvos vartotojai sumokėjo už baltarusišką elektros energiją. Lapkričio pradžioje tikrai buvo daug diskusijų šiuo klausimu. VERT vadovė viešai yra pasakiusi, kad už šią elektrą Lietuvos gyventojai jau sumokėjo. Savo ruožtu ministerija tuo metu tvirtino apie tai jokios informacijos neturinti. Ministras Žygimantas Vaičiūnas teigė, kad kreipėsi dėl to į VERT, bet jokios informacijos negavo. Elektrą importuojančios bendrovės taip pat teigė tokios elektros neimportuojančios. Kaip nutinka taip, kad atsiranda tokių tarsi kaltinimų, o galiausiai taip ir lieka neaišku, ar elektra į rinką pateko, ar vartotojai už ją sumokėjo?

– Turbūt nepavadinčiau to kaltinimais. Kaip minėjau, institucija, arbitras, kuris gali atsakyti į šiuos klausimus, yra VERT, reguliatorius. Turbūt neginčijame VERT techninių kompetencijų, kai kalbame apie elektros kainas, dujų kainas, apie įmonių priežiūrą, kaštus ir kitus dalykus. Tas sprendimas, kurį padarė VERT, netvirtinti šios metodikos, yra grįstas būtent operatoriaus – „Litgrid“ – pateiktais duomenimis ir situacijos modeliavimu. Tai kodėl ministerija politikavo ir neigė techninių institucijų klausimus, aš nežinau.

Astravo atominė elektrinė / AP nuotr.

Dėl „Litgrid“. Kiekvieną dieną mes šiandien gauname techninę informaciją iš įmonės. Turėjome daug gilių techninių, technologinių diskusijų apie fizinių srautų judėjimą tiek prie mūsų sienos, tiek pačioje Baltarusijoje. (...) Šiandien labai aiškiai galiu konstatuoti, kad elektra iš Astravo AE teka į mūsų šalį. Mes už ją susimokame, o to pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus, vadinamąjį antiastravinį įstatymą, negali būti. Mes rengiame išsamų planą, kuriame bus, kaip minėjau, techninių, teisinių, diplomatinių priemonių, kad šie dalykai nevyktų.

– Kaip tik paminėjote Lietuvos antiastravinį įstatymą, bet pamėginkime į situaciją pažvelgti iš Latvijos pusės: Lietuva priėmė nacionalinį įstatymą, jo įgyvendinimas šiuo atveju iš esmės priklauso ir nuo kitų valstybių, todėl dabar Lietuva spaudžia Latviją energijos nepirkti, nes tai pažeidžia Lietuvoje galiojantį įstatymą. Ir dar paskui susiklosto tokia situacija, kad tarsi radus kompromisą tarp Baltijos šalių ir elektrinei jau veikiant Lietuvoje vėl prasideda nesutarimai dėl metodikos, apskritai dėl to, ar elektra perkama, ar neperkama. Žiūrint iš šalies, atrodo, kad Lietuva yra ta, kuri apsunkina procesą ir dėl kurios nepavyksta rasti susitarimo.

– Reikia atkreipti dėmesį, kad Latvija politiniu lygiu yra aiškiai įsipareigojusi nepirkti Astravo elektros, Baltarusijoje gaminamos elektros. Tai pas mus yra įstatymas, pas juos yra politinis įsipareigojimas. Mums dabar reikia pasiaiškinti, ar tas politinis įsipareigojimas yra vykdomas. (...)

Dainius Kreivys / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pagal galiojančią tvarką metodika galioja, kai ją patvirtina reguliatoriai. Taigi metodika buvo nepatvirtinta, ji yra negaliojanti. Čia jau nebe politinis kažkieno teiginys. Tai yra techninės institucijos, reguliatoriaus, kuris atsakingas už tuos dalykus, sprendimas. Tai turbūt mes, kaip politikai, ir neturime jokios teisės, ar tai būtų ministras, ar tai būtų viceministrai, kvestionuoti tokios institucijos sprendimo, nes tai yra reguliatoriaus sprendimas, jis yra nepriklausomas.

Kitas aspektas – reikia pabrėžti, kad Latvija importuoja elektrą iš Baltarusijos per Lietuvos jungtis, per mūsų infrastruktūrą. Turbūt mūsų jau valstybės suvereniteto klausimas, kaip tos jungtys naudojamos, ar mes leidžiame, ar neleidžiame per tas jungtis tiekti elektrą ir ja prekiauti.

Noriu dar kartą pasakyti, kad šiandien turime daugybę tiek teisinių, tiek techninių priemonių, kaip pasiekti, kad Astravo elektra nebūtų prekiaujama. Tas planas ruošiamas. Manau, kad sausio ar vasario pabaigoje jį turėsime ir po truputį pradėsime įgyvendinti.

Astravo atominė elektrinė / BNS nuotr.

– Energetikos ekspertai tikrai ne kartą yra sakę, kad tokie nesutarimai tarp Baltijos valstybių gali galiausiai kišti koją mūsų tolimesniam planui – sėkmingai sinchronizacijai. Netgi buvo paminėta, kad gali nutikti taip, jog sinchronizacija gali tapti išvis neįmanoma. Ar tokiu atveju nebūtų geriau dabar greičiau valstybėms susitarti dėl Astravo AE, šiek tiek pakentėti tuos ketverius metus ir pasistengti sėkmingai įvykdyti sinchronizaciją iki 2025 m.?

– Žinoma, pakentėti visada galima, tačiau mes turime dvi problemas. Tai viena problema – kad Astravo AE yra statoma toliau. Vien dėl mūsų įstatymo antras blokas yra atidėtas dvejiems metams. Kadangi Lietuva atsisakė suteikti prieigą prie Kruonio hidroelektrinės ir prie rezervų, rezervinių galių, Baltarusija tuos klausimus turi spręsti pati ir negali statyti antro bloko tokiu pačiu tempu, kokiu yra suplanavusi.

Kita bėda yra Baltarusijai, kad ji neturi, kur dėti antrame bloke pagamintos elektros, jeigu mes jos neperkame. Taigi kentėdami ketverius metus leisime Baltarusijai pastatyti antrą bloką, finansuosime mūsų vartotojų lėšomis statybos atsipirkimą. Be to, reikia paminėti, kad aikštelėje numatyta vieta keturiems reaktoriams, taigi grėsmės iš tikro yra didelės.

Astravo atominė elektrinė / AP nuotr.

Antras niuansas yra tai, kad šiuo metu Lietuvoje galioja teisės aktai, kurie draudžia Astravo AE elektros patekimą į Lietuvos rinką ir jos komercializavimą, t. y. kad Lietuvos vartotojai sumokėtų už šią elektrą. Įstatymas turi būti vykdomas. Mes esame teisinė valstybė.

– Ar sinchronizacijos projektas vis dėlto galėtų būti įgyvendintas anksčiau nei 2025 m.?

– Pirmiausia norėčiau pakalbėti apie status quo, ką mes šiandien turime. Reikia pabrėžti, kad sinchronizacijos projektas nevyksta tokiu greičiu, kaip buvo numatyta. Kai kurie projektai vėluoja ir dėsime visas pastangas, kad tą vėlavimą būtų galima sutrumpinti. Išvengti to jau turbūt nebepavyks.

– Turite omenyje, kad projektai vėluoja Lietuvoje, ar kalbate apie visą sinchronizacijos projektą visose šalyse?

– Lietuvoje. Lietuvoje turime daugybę projektų, kurie yra sudedamosios sinchronizacijos projekto dalys. Be abejo, turbūt galima padaryti taip, kad tų projektų vėlavimas nedarytų įtakos tam, kad būtų užbaigtas visas projektas. Galutinė projekto pabaiga priklauso nuo „Harmony Link“ statybos, t. y. nuo to, kada bus pagamintas jūrinis kabelis ir atlikti jo klojimo darbai Baltijos jūroje tarp Lietuvos ir Lenkijos. Čia turbūt bus pagrindinis iššūkis, kiek galima tą paskutinį etapą sutrumpinti. Mes matome galimybę bandyti visą projektą įgyvendinti gal trimis ar šešiais mėnesiais anksčiau, bet konkrečiai dabar dar to negalime pasakyti.

Dainius Kreivys / D. Umbraso/LRT nuotr.

Projekto viduje yra kitas projektas. Tai būtent saugaus prisijungimo prie Lenkijos projektas. Šioje vietoje tas projektas yra absoliutus prioritetas ir mes tikrai, radę tam tikrų vėlavimų, šiuo metu dedame maksimalias pastangas, kad tuos vėlavimus ištaisytume.

– Kai buvęs premjeras Saulius Skvernelis Astravo AE pasiūlė paversti dujine elektrine, viename komentare esate rašęs, kad tokia idėja reikėtų pasinaudoti pačiai Lietuvai, esą Lietuvai reikėtų statyti dujinę elektrinę. Kokia jūsų pozicija dėl to yra dabar? Ar vis dar siūlytumėte tai padaryti?

– Jeigu paimsime adekvatumo studiją, kurią atliko Kauno technologijos universitetas, joje labai aiškiai pasakoma, kad Lietuvai šiandien trūksta 400 MW rezervinių galių, jų reikia, kad mūsų sistema veiktų stabiliai, neišsiplečiant labai giliai.

Mes šiuo metu ieškome būdų, kaip tą adekvatumą, sistemos stabilumą užtikrinti. Turbūt yra keletas variantų. Vienas iš jų – naujų dujinių pajėgumų plėtra. Taip pat viena iš galimybių yra ir modernizacija esamų [pajėgumų]. Kokie sprendimai bus priimti, matysime. Be abejo, tie klausimai, rezervo klausimai, reikalauja ir derinimo su Europos Komisija. Dar kartą kartoju, Lietuvai tai yra neišvengiamas klausimas, jį turėsime spręsti.

Dainius Kreivys / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kalbant apie dujinius pajėgumus, kad mūsų „Independence“ terminalas galėtų veikti nepertraukiamai, Lietuva dešimtmečiui buvo nusipirkusi būtinąjį dujų kiekį. Tai yra keturi laivai per metus. Paskui pradėjo aiškėti, kad toks sprendimas nuostolingas ir vartotojai už dujas permoka. Tada Energetikos ministerija pasiūlė palikti ne keturis, o du laivus. Seniau „Ignitis“ vadovas Darius Montvila yra tvirtinęs, kad sumažinus laivų skaičių tą žalą patirtų valstybė. Kaip matote šią situaciją? Kokio sprendimo siektumėte?

– Šiek tiek reikėtų paaiškinti, kodėl susidariusi tokia padėtis. Kad būtų užtikrintas laivo veikimas, reikalingi keturi kroviniai per metus. Dar vyksta diskusija šiuo metu, galbūt galima šiek tiek sumažinti [krovinių skaičių]. Bet tai užtikrina nepertraukiamą laivo veikimą. Dujų kaina tam kiekiui, kuris užtikrina būtent tą laivo veikimą ištisus metus, pirkti pagal kontraktą buvo įtvirtinta 2014 m. Nuo to laiko rinkoje dujų kaina gerokai sumažėjusi, o [kontrakte] kaina yra fiksuota. Taigi, yra tam tikras nuostolis, jį turi padengti Lietuvos vartotojai. Tai iš vienos pusės.

Iš kitos pusės, reikia pripažinti, kad laivas leidžia Lietuvos vartotojams netgi su terminalo išlaikymo dedamąja turėti vienas geriausių dujų kainų visame regione. Dėl mūsų terminalo derybinį svertą su „Gazprom“ turi ne tik Latvija ir Estija, bet netgi Suomija. (...)

SGD / BNS nuotr.

Be abejo, turime galimybę dar labiau mažinti kainą, sakykime taip. Kaip tik Vyriausybėje – ir anoje, ir mūsų – jau vyko diskusijų ir priimti sprendimai, jie įgalins tą kainą bandyti persiderėti, nes kontraktas buvo sudarytas dešimčiai metų. Tai tiek įmonė, kiek teko bendrauti, tiek Energetikos ir Užsienio reikalų ministerijos padės derantis dėl šio kontrakto. Kaip pavyks, matysime.

Vis dėlto, turbūt buvo labai negerai, kai sprendimus, kokio kiekio dujų reikia laivui, kad užtikrintų jo nepertraukiamą veikimą, nustatydavo politikai. Dar kartą kartoju – turime reguliatorių, techninę instituciją, kuri turi spręsti šiuos klausimus. Vyriausybės nutarimu, protokoliniame sprendime yra pasiūlyta ministerijai parengti teisės aktus, kad šiuos klausimus ateityje spręstų reguliuotojas, o ne politikai, mat šie kitą kartą gali priimti ir labiau šališkus, ne techninius sprendimus.

– Bet turbūt ministerija rėmėsi skaičiavimais, ir paties „Igničio“ skaičiavimais, juk ne patys sugalvojo tą skaičių.

– Taip, bet matote, yra „Igničio“ skaičiavimai, yra „Klaipėdos naftos“ skaičiavimai, yra „Igničio“ matymas, yra rinkos dalyvių veikimas rinkoje, politikos ir viešosios erdvės įvairūs niuansai, jie lemia įvairius politinius sprendimus. Tai grynai techniniai sprendimai.

Vėjo jėgainės / E. Genio/LRT nuotr.

– Pastaruoju metu vis dažniau pabrėžiama žaliojo kurso svarba, atsinaujinanti energetika. Ar atsinaujinančių energijos šaltinių srityje Lietuvoje matytumėte didesnių bėdų? Galbūt ketinama kažką keisti?

– Lietuvos kursas labai aiškus – kad mūsų energetika taptų vis labiau neutrali klimato kaitos atžvilgiu. Ministerija tą iššūkį yra prisiėmusi, pasitvirtinusi kartu su parlamentu Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, pagal ją 2050 m. mes matome gamtai neutralią energetiką. Tai reiškia, kad visa energetika generuojama iš atsinaujinančių šaltinių.

Mes labai aiškiai įsirašėme tam tikrus etapus mūsų Vyriausybės programoje, kuriais to sieksime: kiek turi atsirasti vėjo, kiek turi atsirasti saulės [elektrinių]. Be abejo, didžiausias kliuvinys šiems procesams yra tai, kad, vystant atsinaujinančią energetiką, reikalingi tam tikri techniniai pajėgumai, balansavimo pajėgumai, kad perteklinę vėjo ar saulės elektros energiją būtų galima kaupti.

Saulės elektrinė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vienu metu vėjas suka turbinas, kitu metu nesuka. Todėl, kad išlygintume tuos periodus, reikalingos tam tikros techninės priemonės. Būtent balansavimo pajėgumų plėtra ir vystymas yra absoliutus prioritetas, jeigu norime turėti sėkmingą atsinaujinančią energetiką. Čia turbūt mes matome tam tikrų skylių, kurios yra paliktos iš praėjusios kadencijos.

Taip pat turbūt labai svarbus aspektas yra ir transporto, elektromobilių plėtra ir pačios infrastruktūros automobiliams plėtra. Per ateinančius penkerius metus turėsime žymų proveržį šioje srityje. Norėdami, kad mūsų žmonės persėstų į elektromobilius, turime užtikrinti tiek įkrovimo stotelių, tiek visos tam reikalingos infrastruktūros vystymą, tiek kompensacinį mechanizmą, kuris leistų efektyviai tai padaryti, nes mūsų klimato kaitos programoje esame užsibrėžę labai ryškius pokyčius ir Energetikos ministerija kartu su Aplinkos ministerija tai įgyvendina.

Elektromobilis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Iš atsinaujinančių energijos šaltinių turbūt bene labiausiai pažįstamos, bene populiariausios yra saulės elektrinės. Joms skiriama parama kaskart sulaukia labai didelio gyventojų dėmesio. Ar šią paramą ketinama didinti? Galbūt gali keistis jos teikimo tvarka?

– Išties saulės energetika yra labai perspektyvi ir mes Vyriausybės programoje matome spartinimą, šios rūšies elektros energijos generavimo plėtrą ir gaminančių vartotojų plėtrą. Čia turime pozityvų dalyką, nemažai yra padaryta vystant šią sritį. Gaminančių vartotojų plėtra buvo gana sparti.

Planuojame dar labiau ją paspartinti ir leisti gaminančiais vartotojais tapti ne tik atskiriems asmenims, bet ir namų bendrijoms, jos galėtų tiek įsirengti saulės elektrines ant savo namų stogų, tiek tapti nutolusių elektrinių dalininkėmis. Manome, kad tai padėtų stipriai paspartinti saulės elektrinių plėtrą ir taip pavyktų pasiekti tą vieno 1GW galią, kuri numatoma šioms elektrinėms Vyriausybės programoje.