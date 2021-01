Naftos kainos juda aukštyn, skatinamos Saudo Arabijos sprendimo papildomai mažinti gavybą

Etaloninių rūšių naftos kainos trečiadienio prekybos metu ėmė sparčiau judėti aukštyn, o kainų augimą paskatino Saudo Arabijos sprendimas toliau mažinti naftos gavybą vasario–kovo mėnesiais.

Kovo mėnesio ateities sandorių „Brent“ rūšies naftos kaina Londono biržoje „ICE Futures“ trečiadienį popiet siekė 54,22 JAV dolerio ir buvo 0,62 JAV dolerio, arba 1,16 proc. didesnė nei ankstesnės prekybos sesijos pabaigoje.

Tuo tarpu vasario mėnesio ateities sandorių WTI rūšies naftos kaina Niujorko prekių biržoje (NYMEX) ūgtelėjo 0,39 JAV dolerio, arba 0,78 proc., iki 50,32 JAV dolerio už barelį, lyginant su ankstesnes prekybos sesijos pabaiga.

Išvakarėse, antradienį naftos kainos pasiekė didžiausią lygį nuo 2020 metų vasario, pažymi „MarketWatch“.

Nafta / Vida Press nuotr.

Saudo Arabijos energetikos ministras princas Abdulazizas bin Salmanas antradienį pareiškė, kad jo šalis papildomai sumažins naftos gavybą vasario ir kovo mėnesiais 1 mln. barelių per parą. Oficiali Saudo Arabijos naftos gavybos kvota, atsižvelgiant į naftos gavybos sumažinimus, vasario ir kovo mėnesiams yra 9,119 mln. barelių per parą. Įtraukusį papildomą sumažinimą, per parą šalyje bus išgaunama 8,255 mln. barelių.

Tuo tarpu Rusija ir Kazachstanas planuoja padidinti naftos gavybą.

Antradienį vykusio susitikimo metu OPEC+ šalys susitarė dėl laipsniško naftos gavybos padidinimo 2 mln. barelių per parą po kovo mėnesio, pažymėjo sakė Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas.

Prekybininkai trečiadienį laukia savaitinio JAV Energetikos departamento pranešimo apie naftos, benzino ir distiliatų atsargas šalyje.

Nafta / Vida Press nuotr.

„IHS Markit“ analitikai tikisi, kad duomenys parodys JAV naftos atsargų sumažėjimą 1,2 mln. barelių, o benzino ir distiliatų atsargų padidėjimą atitinkamai 1,4 ir 2,2 mln. barelių.

Amerikos naftos institutas (API) antradienį paskelbė, kad praėjusią savaitę JAV naftos atsargos sumažėjo 1,66 mln. barelių. Pagal API duomenis, benzino ir distiliatų atsargos padidėjo atitinkamai 5,47 mln. Ir 7,14 mln. barelių.