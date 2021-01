Gyventojai teigia negalintys leisti pakankamo šildymo, ekspertai laužo galvas – šalies rodikliai geresni nei kaimynų

„Eurostato“ apklausos duomenimis, net ketvirtadalis Lietuvos gyventojų teigia negalintys sau leisti pakankamo namų šildymo žiemą. Tai antras blogiausias rezultatas Europos Sąjungoje po Bulgarijos. Ekspertus glumina tai, kad kaimyninėse Europos Sąjungos šalyse rezultatai kelis kartus geresni, nors pajamos panašios kaip ir Lietuvoje, o šildymas net ir šiek tiek brangesnis.

Ir žiemą panevėžietė Aleksandra turi darbų kieme, bet pagrindinis rūpestis – viduje.

„Kai jauni žmonės, turi šeimas, vaikus, jiems kitos yra išlaidos. Mums senatvėje jau tik šildymas svarbu“, – sako ji.

Aleksandros namas šildomas dujomis ir nors šios, sako, per pastaruosius kelerius metus atpigo kone perpus, vis dėlto oriai gyventi dar neišeina.

„Kaip sako, oriai gyventi senatvėj kol kas tai neišeina. Labai norėčiau kur nors nuvažiuoti. Į Havajų salą. Jeigu ne sesers pensija, mes dar dvi esam, tai nežinau, kaip išgyventi. Aišku, gal priklausytų ir kompensacija. bet neinu. Neinu ieškoti, tai yra problematiška, sudėtinga, tuo labiau, kai dabar pandemija“, – aiškina Aleksandra.

Šildymo kainos / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pagal „Eurostato“ paviešintą apklausą, net ketvirtadalis Lietuvos gyventojų sako negalintys sau leisti adekvataus šildymo. Tai antras pagal prastumą rezultatas Europos Sąjungoje po Bulgarijos. Kaimyninėje Latvijoje taip teigia triskart mažiau žmonių. Europos Sąjungos vidurkis taip teigiančių – beveik septyni procentai. Estijoje – net dešimt kartų mažiau nei Lietuvoje. Tiesa, duomenys – 2019-ųjų.

„Pirmas įspūdis, aišku, toks liūdnokas. Kad mūsų gyventojai, mūsų klientai, galima sakyt, tiek daug nepatenkinti“, – sako Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius.

Malkos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šilumos kainas sekantys ekspertai stebisi.

„Tie duomenys suglumino. Žiūrint į tuos rezultatus, kuriuos yra pasiekę centralizuoti šilumos tinklai, tai mano nuomone, yra viena geriausiai pavykusių viešojo sektoriaus reformų, kai valstybės ir savivaldybių įmonės investavo, sukūrė visiškai naują kuro rūšį Lietuvoje – biokurą, kuris atpigino. Šilumos kaina nuo 2012 metų Lietuvoje yra sumažėjusi kažkur apie 45 procentus“, – tikina „Baltpool“ prekybos vadovas Vaidotas Jonutis.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Brangiausia istorijoje vidutinė šilumos kaina Lietuvoje buvo 2012 m. ir nuo to laiko sparčiai mažėjo. Per tą patį laikotarpį gerokai paaugo vidutinė alga ir vidutinė pensija. Pasak „Baltpool“ prekybos vadovo, šildymo įperkamumas Lietuvoje per dvylika metų išaugo pustrečio karto.

„Dabar šita problema yra ženkliai pasikeitusi ir mano akimis žiūrint, ji netgi iš viso nebe problema, nes paskutiniai rinkimai rodo tokį faktą, kad apie tai, kad mes ateisime ir sutvarkysime šildymo kainas, jau niekas netgi nebekalba“, – svarsto V. Jonutis.

„Tas nepatenkintų žmonių procentas gali būti padiktuotas tų prastos kokybės, nerenovuotų, dar galima sakyti, išdarkytų pastatų, kurie lemia didelį nepasitenkinimo procentą“, – mano Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius.

Energijos išteklių biržos „Baltpool“ duomenimis, vidutiniškai Estijos ir Latvijos miestuose šildymo kainos didesnės nei Lietuvoje, neretai ir dešimtimis procentų.

Šildymo kainos / D. Umbraso/LRT nuotr.

O gyventojų pajamos panašios, ypač palyginus su Latvija. Vis dėlto triskart mažiau latvių nei lietuvių apklausoje teigė, kad neišsimoka už šildymą.

„Mes galime daryti išvadą, kad šiuo atveju tikrai lietuviai yra labiau pesimistiškai nusiteikę arba galėtume sakyti priešingai, kad latviai yra labai orūs ir, nepaisant to, kad jie gyvena labai kukliai ir jiems susimokėti nelengviau ar net sunkiau nei Lietuvoje, bet jie oriai atsako, kad nėra problemos“, – nurodo ekonomistas Vilniaus universiteto profesorius Romas Lazutka.

Romas Lazutka / BNS nuotr.

Pasak profesoriaus – artimesnis realybei skaičius Lietuvoje – ne 26, o 5–6 procentai negalinčių sau leisti pakankamai šildytis. Maždaug tiek žmonių kreipiasi dėl šildymo kompensacijos.