Karantino paradoksas: kol vieni verslininkai kovoja dėl išgyvenimo, kiti nebespėja priimti užsakymų

Per pirmąją koronavirsuo bangą daugeliui įmonių veiklą teko stabdyti dėl užsidariusių pasaulinių rinkų. Dabar nuostoliai patiriami dėl vis besiplečiančių COVID-19 židinių tarp darbuotojų. Tačiau kol vienos gamyklos balansuoja ant išgyvenimo ribos, kitos krauna pelnus, ieško naujų darbuotojų ir vos besuskaičiuoja naujus užsakymus.

Šiauliuose įsikūrusi švedų koncerno „DIAB“ gamykla gamina ruošinius vėjo jėgainėms ir laivams. Tačiau dėl pandemijos įmonė smarkiai nukentėjo, atleido trečdalį – apie 80 – darbuotojų.

„Balansuojam tikriausiai ant nuostolių ribos šiandien, apyvartos kritusios yra, sakyčiau, 40 procentų. Jeigu taip pasižiūrėti metines, gal net ir 50 procentų“, – sako įmonės vadovas Marius Balvočius.

Pasak Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidento, nors antrajai koronaviruso bangai ruoštasi iš anksto, dauguma įmonių veiklą priverstos stabdyti dėl išaugusio darbuotojų sergamumo COVID-19.

Laikinai sustojęs verslas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Susirgimų skaičius gerokai išbalansuoja įmonių darbą, gerokai paveikia įmonės ir finansus, turim pakankamai daug kaštų susijusių su tuo. Ir labai daug apribojimų, kuriuos turim įvykdyti“, – pabrėžia Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vytis Lembutis.

Nemažai įmonių šiemet prašė force majeure pažymų, kurios leistų atidėti sutarčių vykdymą. Per gruodį smarkiai padaugėjo įmonių, siunčiančių darbuotojus į prastovas – šiuo metu į prastovas išleista per 50 tūkstančių šalies gyventojų. Pramonininkai tikina, kad jau laikas ruoštis ir pokarantininiam scenarijui, kuris bus ne ką lengvesnis.

„Ateinantys metai, sausio mėnuo parodys pokyčių. Ir valstybiniame, ir savivaldybių lygmens biudžete yra susidariusių įsipareigojimų, įsiskolinimų. Mes jaučiam ir tikim, kad gali būti kai kurie paramos projektai, paramos formos apribotos arba sugriežtintos“, – nurodo V. Lembutis.

Uždarytas verslas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau yra įmonių, kurios šventes pasitinka džiugiomis nuotaikomis. Šiemet milijoną eurų į gamybos liniją investavęs vienas stambiausių dviračių gamintojų Europoje „Baltik vairas“ metus baigia pelningai, planuoja įdarbinti dar 70 žmonių. Gamybos apimtys per pandemiją išaugo kelis kartus.

„Jeigu planavom užpildyti naują elektrinių dviračių liniją per 2-3 metus, tai dar linija nepaleista, o jau turėjom pilna užsakymų. Tai šiuo metu 2021 metam naujų užsakymų nebepriiminėjam“, – tikina įmonės vadovas Žilvinas Dubosas.

Turgus šalia Akropolio Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Per dešimtmetį, prognozuojama, Europoje pardavimai išaugs nuo 20 iki 30 milijonų dviračių per metus. Elektrinių paklausa vien per šiuos metus išaugo 4 kartus.