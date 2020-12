Pašto darbas Kalėdų ir pandemijos įkarštyje – siuntos net šalies viduje keliauja beveik savaite ilgiau

Gruodis Lietuvos paštui kasmet reiškia padidėjusius darbo krūvius, tačiau šiemet prisidėjo ir pandemija. Iššūkių sukėlė ne tik tris kartus išaugęs ir vis dar kylantis siuntų skaičius, bet ir sunkiai prognozuojama situacija dėl pandemijos. Šiuo metu siunta Lietuvoje keliauja beveik savaite ilgiau, o laukiantys siuntinio užsienyje turės palaukti ir vieną, dvi ar net tris savaites. Įvesti ribojimai gyventojų nesustabdė, o paštas laikinai įdarbino apie 100 žmonių.

Penkis kartus per dieną atkeliauja prie terminalo

Lietuvos pašto Rinkodaros ir pardavimų vadovas Norbertas Žioba portalui LRT.lt sakė, kad šiemet siuntų skaičius muša visų laikų rekordus. Daugiausiai siunčiama siuntų šalies viduje, o pašnekovas pažymėjo, kad šiemet yra išskirtinai daug yra siuntų, keliaujančių savitarnos terminalais – būtent jų augimas yra didžiausias.

„Įprastai, lyginant su praėjusiais metais, gruodžio mėnesį siuntų būna dvigubai daugiau. Šiais metais fiksuojamas augimas tris kartus. Ir jis vis dar auga. Jei ankstesniais metais du trečdaliai visų siuntų sudarė tarptautinės siunčiamos ir gaunamos siuntos, tai šiais metais šis santykis keičiasi ir vidaus siuntos dabar sudaro apie pusę viso srauto“, – komentavo N. Žioba.

Siunta / V. Šukštos / LRT nuotr.

Didžiuosiuose miestuose veikia mobilūs siuntų atsiėmimo punktai, dalis siuntų nukreipiama į terminalus, kurie aptarnaujami dažniau nei įprastai: kai kurie net 5 kartus per dieną bei sekmadieniais.

N. Žioba sakė, kad įprastomis sąlygomis terminalais ir kurjeriais keliaujančios siuntos pristatomos kitą darbo dieną, o siunčiant per paštą, pristatymo laikas priklauso nuo to, koks pasirinktas siuntimo būdas – jeigu pirmenybinė siunta, ji gali gavėją pasiekti per 1–3 darbo dienas. Dabar siuntos keliauja iki 5 darbo dienų.

Talkina ir konvejeris: šešių žmonių darbą atlieka per valandą

Beje, lapkričio 16 d. Lietuvos paštas įjungė automatizuotą siuntų skirstymo konvejeris. Šis skirsto siuntas, sveriančias iki 5 kg, o gruodžio pirmoje pradėtas testuoti ir antras konvejeris, kuris skirsto sveriančias iki 30 kg. Šiuo metu, anot N. Žiobos, jis jau taip pat skirsto dalį siuntų. Nors šie konvejeriai dar neveikia visu pajėgumu, tačiau pašnekovas tikina, kad jų pagalba yra reikšminga, ypač šiuo kalėdiniu laikotarpiu, kai siuntų yra rekordiškai daug.

„Automatizuotas skirstymas procesus pagreitina 2–3 kartus. Apdoroti tokį siuntų kiekį, koks yra šiuo kalėdiniu laikotarpiu, be automatizuotos įrangos būtų labai sunku. Pavyzdžiui, konvejeris, skirstantis siuntas iki 5 kg, kurių šventiniu laikotarpiu ir būna daugiausia, per valandą gali išskirstyti 12 tūkst. siuntų – rankiniu būdu tokiam siuntų kiekiui išskirstyti reikia 6 pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų“, – papasakojo N. Žioba.

Lietuvos paštas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Be to, anot pašnekovo, konvejeriu siuntos išskirstomos iki laiškininko, kurjerio ar terminalo – nebelieka anksčiau buvusių tarpinių perskirstymo stotelių.

Siunčiant į užsienį koją pakišti gali staigiai priimti ribojimai

Ilgiau palaukti reiktų užsienyje gyvenantiems draugams ar artimiesiems, kurie gaus siuntinį iš Lietuvos. Pašto atstovas minėjo, kad pristatymo laikas priklauso nuo pandemijos ir jos valdymui priimtų priemonių bei kaip tai liečia vietinio pašto darbo laiką. Be to, galbūt kažkur trūksta personalo ar atsisakoma tam tikrų paslaugų. Lemia ir susisiekimas, pavyzdžiui, atšaukti skrydžiai.

„Į užsienį siuntos keliauja taip pat ilgiau nei įprastai, priklausomai nuo šalies: siunčiant Europoje terminas savaite ar dviem ilgesnis, siunčiant į toliau esančias šalis, pristatymo terminas ilgesnis 2–3 savaitėmis“, – sakė N. Žioba.

Jo žodžiais, situacija su siuntomis į užsienį yra sunkiai prognozuojama, gali bet kada pasikeisti, kaip nutiko prieš kelias dienas su Jungtine karalyste. Nustačius COVID-19 mutacijos atvejus, nuo šios šalies užsidarė dalis Europos valstybių – atšaukti skrydžiai, nebeplaukia keltai.

„Dėl to siuntų pristatymo paslaugas teikiančios įmonės susiduria su itin sudėtinga situacija, įspėjame savo klientus, kad siuntos į Jungtinę Karalystę ar iš jos ženkliai vėluos“, – pridūrė pašnekovas.

Kas septinta siunta į Lietuvą – iš Kinijos

Paklaustas apie siuntinius į Lietuvą, N. Žioba atsakė, kad dar negalintis pasakyti tikslių skaičių, bet remiantis tendencijomis, manoma, kad nebus nei žymesnio augimo, nei kritimo.

Pasak jo – tai geras rezultatas, atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19. Tačiau, anot pašnekovoo, metų gale gaunamų iš užsienio siuntų visada padaugėja. Priežastys: lapkritį skelbiami masiniai išpardavimai ir dovanų bei lauktuvių siuntimas. Tiek gruodį, tiek lapkritį Lietuvos paštas fiksuoja daugiau nei du kartus išaugančius siuntų kiekius. Šiemet – ne išimtis, tačiau, kaip teigė N. Žioba, pagrindinis pokytis yra ilgesni tranzito laikai, kuriuos lemia dėl pandemijos vis dar sutrikdytos tiekimo grandinės.

Lietuvos paštas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Nuo pandemijos pradžios ženkliai sumažėjus aviacijos reisams, siuntos tarp daugelio Europos valstybių yra pristatomos žemės transportu, todėl Europoje tiekiamų paslaugų sutrikimų fiksuojame mažiau. Sudėtingiau yra su tolimesnėmis šalimis, kurių pasiekti žemės transportu nėra galimybių, pavyzdžiui, JAV, Kanada, Australija, į kai kurias labai tolimas ar egzotines šalis siuntos vis dar nėra pristatomos“, – aiškino pašnekovas.

Jis teigė, kad apie 70 proc. siuntų iš užsienio atkeliauja iš Kinijos, tad pandemija paskatino atrasti naujus maršrutus iš šios valstybės. Dabar didžioji dalis siuntų keliauja žemės transportu – traukiniais, automobiliais.

„Šių metų pradžioje prasidėjus pandemijai, dėl gausybės atšauktų skrydžių, strigo pristatymo grandinės, pirmas savaites, kol buvo rasti alternatyvūs sprendimai, siuntų judėjimas iš Kinijos buvo praktiškai sustojęs“, – pasakojo Lietuvos pašto Rinkodaros ir pardavimų vadovas N. Žioba.

Pašnekovas pridūrė, kad nuolatos atidžiai sekama padėtis, vertinamos visos pristatymo alternatyvas, bendradarbiavimo su naujais partneriais galimybės, kad tik siuntų kelionės nesustotų ir gavėjus pasiektų kaip galima greičiau.

90 pašto darbuotojų užsikrėtė koronavirusu, o ribojimai gyventojų nesustabdė

Kalbėdamas apie žmonių srautą pašto skyriuose, N. Žioba teigė, kad ribojimai gyventojų nesustabdė, tačiau skyriuose laikomasi visų saugumo reikalavimų, į pašto skyrius įleidžiamas tik ribotas skaičius žmonių. Dėl to prie durų susidaro eilės, nes vienu metu galima aptarnauti mažiau klientų. Tačiau koronavirusas palietė ir pačią įstaigą: anot N. Žiobos, šiuo metu serga 90 Lietuvos pašto darbuotojų.

„Klientų bei darbuotojų saugumas šiuo metu yra svarbiausias, todėl tokiais atvejais esame priversti laikinai keisti skyrių darbo laiką, pasitaiko atvejų, kai laiškininkai vieną dieną neaptarnauja apylinkių, pandemija atsiliepia ir siuntų pristatymo laikui“, – dėstė N. Žioba.

Lietuvos paštas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Visais atvejais, vos tik sužinojus apie darbuotojui nustatytą ligą, nedelsiant dezinfekuojamos patalpos, kontaktą turėję darbuotojai izoliuojasi, nuolat bendradarbiaujama su (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro) NVSC specialistais

Dėl Kalėdinio laikotarpio intensyvumo, paštas laikinai įdarbino apie 100 darbuotojų. Taip pat N. Žioba sakė, kad naudojamasi darbuotojų nuomos kompanijų paslaugomis. Reikiant papildomų rankų, kai kurie darbuotojai keliauja į kitus skyrius, prisideda ir administracijoje dirbantys kolegos.

„Esame labai susitelkę viduje – stengiamės padėti vieni kitiems: kolegos vyko dirbti į kitus pašto skyrius įvairiuose Lietuvos miestuose, taip prisidėdami prie veiklos tęstinumo, įsitraukia ir administracijos darbuotojai, kurie skiria savo laiką darbui įvairiuose padaliniuose, mobiliuosiuose siuntų išdavimo punktuose ar kasdien kraunant siuntas į atsilaisvinančius siuntų savitarnos terminalus“, – dėstė pašnekovas.