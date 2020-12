Šimonytė ragina vengti paskutinės galimybės apsipirkti prekybos centruose: tikiuosi, kad anšlago nebus

Nuo trečiadienio Vyriausybei draudžiant ne maisto prekių parduotuvių veiklą, ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė ragina per artimiausias dvi dienas nevykti į vietas, kur gali būti daug žmonių, tarp jų ir prekybos centrus.

„Kadangi tai yra darbo dienos, manau, kad jos reiškia tam tikrą žmonių užimtumą, o ne vykimą į prekybos centrus. Tą anšlagą, kurį kai kur teko matyti šį savaitgalį, turbūt jį bus sunku sumušti per artimiausias dvi dienas. Noriu tikėtis, kad žmonės rimtai įvertins, kad Vyriausybei teko priimti tokius sprendimus ir be būtino reikalo per šias likusias dienas, ten, kur žmonių gali būti daugiu, nevažiuos saugodami save“, – po Vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė premjerė.

I. Šimonytė taip pat paminėjo, kad nuo trečiadienio nebelieka draudimo riboti automobilių skaičių prekybos centrų stovėjimo aikštelėse.

LRT.lt primena, kad nuo gruodžio 16 d. Vyriausybė įveda naujus karantino ribojimus.

Nuo trečiadienio bus draudžiama ne maisto prekių parduotuvių veikla. Draudimai nebus taikomi maisto prekių parduotuvėms, vaistinėms, veterinarijos reikmenų, optikos bei ortopedijos prekių parduotuvėms.

Galima maisto prekyba turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose. Leidžiama vykdyti internetinę prekybą, kai prekės pristatomos į namus ar atsiimamos atsiėmimo punktuose.

Šie draudimai galios iki sausio 31 dienos.