Teismas atmetė „Telia“ ieškinį dėl „Mezon“ pardavimo „Bitei“

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė telekomunikacijų bendrovės „Telia Lietuva“ ieškinį – įmonė siekė panaikinti Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) sprendimus, kuriais konkurentei bendrovei „Bitė Lietuva“, iš Lietuvos radijo ir televizijos centro (Telecentro) perkančiai „Mezon“ verslą, perleidžiami „Mezon“ dažniai.

Atsisakydamas priimti skundą teismas iš esmės rėmėsi tuo, jog „skundžiamas RRT Įsakymas pareiškėjui „Telia Lietuva“ nesukelia jokių teisinių pasekmių ir nenustato jokių teisių ar pareigų”, teigiama Lietuvos radijo ir televizijos centro pranešime žiniasklaidai.

„Teismo sprendimas tik patvirtina mūsų išsakytą mintį, kad „Telia Lietuva” buvo neteisi, piktnaudžiaudama teise bylinėtis ir siekdama faktiškai vilkinti procesą“, – pranešime cituojamas centro vadovas Remigijus Šeris.

„Mezon“ / BNS nuotr.

„Sveikiname teismo nutartį, kuria konstatuota, kad „Telia Lietuva“ negali ginčyti RRT sprendimo, leidžiančio sėkmingai užbaigti „Mezon“ verslo įsigijimą“, – „Bitė Lietuva“ pranešime žiniasklaidai cituojamas teigia jos vadovas Pranas Kuisys.

Ketvirtadienio teismo sprendimu, „Mezon“ dažnių pardavimas „Telia Lietuva“ nesukelia jokių teisinių pasekmių bei nenustato teisių ar pareigų, todėl bendrovė neturi ir teisės reikšti kokių nors pretenzijų.

„Teikti paslaugas daugiau kaip 70 tūkstančių „Mezon“ klientų be paslaugų teikimui būtinų dažnių yra neįmanoma. Be dažnių „Mezon“ verslas būtų tarsi keleivių pilnas lėktuvas, kuriame nėra variklio, važiuoklės ir sparnų. Tiesiog viena be kita paprasčiausiai neįsivaizduojama“, – aiškina P. Kuisys.

„Bitė“ siekia vystyti „Mezon“ verslą ir tokiu būdu sukurti rimtą konkurenciją fiksuoto interneto rinkoje, kur šiuo metu dominuoja „Telia Lietuva“, užimanti itin didelę rinkos dalį – net 60 proc.

Vykdant viešą „Mezon“ verslo pardavimo konkursą, pasirinktas bendrovės „Bitė Lietuva“ pasiūlymas, kuriuo pasiūlyta ne tik didžiausia kaina, tačiau jis ir geriausiai atitiko pirkėjui keltus reikalavimus. „Telia Lietuva“ minėtame konkurse nusprendė pasiūlymo neteikti.

„Telia Lietuva“ lapkričio pabaigoje paprašė teismo panaikinti RRT įsakymą, kuriuo „Bitei“ leista naudoti radijo dažnius iš 2540-2560 MHz ir 2660-2680 MHz juostos.

Apie pasiektą susitarimą dėl „Mezon“ pardavimo „Bitei“ paskelbta gegužės mėnesį.

