ESO informuoja apie karantino metu vykdomus elektros ir dujų tinklo priežiūros darbus

Lietuvoje tebesitęsiant karantinui, ESO sumažino elektros ir dujų skirstymo tinklo darbų apimtis ir vykdo tik būtinus elektros ir dujų skirstymo tinklo patikimumui ar klientams reikalingus tinklo reikšmingų defektų, gedimų šalinimo, naujų klientų prijungimo darbus, kad būtų išvengta kitų netikėtų elektros ir dujotiekio atsijungimų, praneša ESO.

„Šiuo įtemptu laikotarpiu, kai didelė dalis gyventojų dirba iš namų, būti be elektros energijos – sudėtinga, tačiau ESO kasdienis darbas yra rūpintis patikimu elektros energijos ir dujų tiekimu į kiekvienus Lietuvos namus. Todėl kai kuriais atvejais klientams elektros tiekimą laikinai tenka atjungti ir dėl to, kad reikia pajungti naujus vartotojus kaimynystėje, kurie be elektros negali visavertiškai įsikurti pastatytuose namuose. Taip pat kai toje pačioje linijoje kiti klientai užsako atitinkamus darbus arba įvertinus žiemos metu kylančius pavojus, kai dėl sniego ar ledo gali būti nutraukta visa linija ir laikas be elektros būtų kur kas ilgesnis“, – rašoma ESO pranešime.

Per karantiną vykdomi neišvengiami darbai, pavyzdžiui, jei ant elektros linijos užvirto medis, dėl kitų priežasčių sugedo elektros linija ar transformatorinė, nustatyti kritiniai tinklo defektai, ar sugedo kiti elektros ar dujų tinklo įrenginiai, taip pat elektros tinklo rekonstravimo darbai, kurie būtini elektros energijos kokybei ir elektros tinklo patikimumui užtikrinti. Karantinas tęsiasi jau kurį laiką, tad darbų nukėlimas gali stipriai pakenkti elektros ir dujų tinklų patikimumui.

Elektros tinklai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tam, kad klientai galėtų pasiruošti planuojamiems elektros tinklo atjungimams, apie tai įprastai informuojama SMS žinute ir elektroniniu paštu prieš 5 dienas. Esant ypatingoms situacijoms, klientams apie tai informuojant ESO specialistus, su gyventojais ieškoma sprendimų, kada ir kuriuo laiku galėtų būti atlikti darbai.

ESO specialistai siekia užtikrinti, kad dėl galimo gedimo elektros tinklo atjungimas būtų kuo trumpesnis. Planinių atjungimų rugsėjo – lapkričio mėn. duomenys rodo, kad siekiant gyventojams sumažinti nepatogumus darbai atliekami vidutiniškai 2 val. greičiau nei būna planuota, o atliktų darbų vidutinė trukmė nesiekia 4 valandų.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad rekonstravimo bei remonto darbai elektros įrenginiuose tamsiu paros metu nėra vykdomi (išskyrus avarinius darbus, kai reikia atstatyti elektros energijos tiekimą klientams), nes tai kelia grėsmę darbuotojų saugumui.

Apie planuojamus būtinus vykdyti elektros ar dujų tinklo darbus informuojama iš anksto, todėl gyventojams tokiais atvejais patariama pasiruošti vandens atsargas (ne tik maistui ruošti, bet ir sanitarinėms reikmėms), įkrauti elektrinius prietaisus, taip pat apie trumpalaikius elektros tiekimo trikdžius rekomenduojama informuoti darbdavius, jei dirbama iš namų. ESO atsiprašo gyventojų ir apgailestauja dėl galimų nepatogumų.

Elektros tinklai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Darbai, kurie karantino metu neatliekami

ESO taip pat informuoja, kad kol Lietuvoje tęsiasi karantinas, kai kurie elektros ir dujų tinklo darbai neatliekami.

Atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas dėl COVID-19 viruso grėsmės ir siekiant apsaugoti ESO darbuotojų, rangovų darbuotojų ir klientų sveikatą, mažinti tiesioginio fizinio kontakto galimybes, karantino laikotarpiu ESO šių darbų nevykdo:

· Daugiabučių dujų sistemų techninė priežiūra;

· Vartotojų dujų sistemos pertvarkymo paslaugos (skaitiklių, viryklių perkėlimai);

· Dujų apskaitos prietaisų įrengimo paslauga, kai dėl apskaitos prietaiso įrengimo reikalinga dujų tiekimą nutraukti ir kitiems vartotojams;

· Elektros ir dujų apskaitos prietaisų keitimas buities klientams pasibaigus metrologinei patikrai, kai apskaita įrengta buto ar namo viduje;

· Elektros ir dujų tiekimo atjungimo buities klientams paslauga, kai apskaita įrengta buto ar namo viduje.

Duomenys realiu laiku apie šalyje vykdomus ESO darbus pateikiami skaitmeniniame žemėlapyje adresu eso.lt/zemelapis. Jei gyventojams kiltų klausimų ar jie norėtų pasitikslinti dėl ESO atliekamų būtiniausių darbų laiko, trukmės, planuojamos darbų pabaigos, prašome skambinti nemokamu telefonu 1852.