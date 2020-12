Registrų centras: pandemijai įsisiūbavus, lapkritį būstų pirkėjų aktyvumas prislopo

Po spalio mėnesį fiksuoto nekilnojamojo turto (NT) pirkimo-pardavimo sandorių rinkos pagyvėjimo, lapkritį pirkėjų aktyvumas prislopo ir sandorių įregistruota buvo mažiau. Anot įregistruotų NT sandorių duomenis analizuojančio Registrų centro analitikų, viena iš tokio sulėtėjimo priežasčių gali būti vėl padidėjęs neapibrėžtumas dėl ateities, susijęs su COVID-19 situaciją, teigiama Registrų centro pranešime.

„Spalį dar buvo įregistruojami sandoriai, dėl kurių pirkėjai ir pardavėjai susitarė, kai prognozės ir lūkesčiai dėl ateities nebuvo tokie niūrūs. Tačiau pandemijai šalyje vėl įsisiūbavus ir įvedus karantiną, natūralu, kad sudaromų sandorių skaičius mažėjo ir tai atsispindėjo lapkričio registravimo duomenyse. Tikėtina, kad metus užbaigsime keliais procentais atsilikdami nuo 2019-ųjų“, – sako Registrų centro Duomenų sprendimų ir analizės departamento vadovo pareigas laikinai einantis Paulius Rudzkis.

Šiemet per sausį-lapkritį bendras Lietuvoje įregistruotų NT pirkimo-pardavimo sandorių skaičius siekė 116,1 tūkst. ir buvo 2 proc. mažesnis nei pernai per vienuolika mėnesių (118 tūkst.). Vien tik per lapkritį įregistruota 11,3 tūkst. NT sandorių – 2 proc. mažiau nei 2019 metų lapkritį ir 22 proc. mažiau nei šių metų spalį.

Būstas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Žvelgiant į lapkritį, registravimo skaičiai mažėjo visose pagrindinėse NT objektų kategorijose. Tačiau nuo vidurvasario prasidėjęs pakilimas gyvenamųjų namų ir žemės sklypų rinkoje dar leidžia šioms kategorijoms išlaikyti metinį augimą. Kiek kitokia situacija butų rinkoje, kur pastarųjų kelių mėnesių augimas nekompensavo pavasarį fiksuoto nuosmukio ir, atsižvelgiant į lapkričio duomenis, tikėtina, kad butų pardavimai šiemet bus 10-12 proc. mažesni nei praėjusiais metais“, – pranešime žiniasklaidai cituojamas P. Rudzkis.

Šiais metais visoje šalyje įregistruota 29,6 tūkst. butų pardavimų – 10 proc. mažiau nei praėjusių metų analogišku laikotarpiu. Vien tik per lapkritį įregistruota 2,8 tūkst. butų savininkų pasikeitimų, arba 10 proc. mažiau nei 2019-ųjų lapkritį ir 23 proc. mažiau nei šių metų spalį.

Sostinėje šiemet per vienuolika mėnesių įregistruota apie 10,4 tūkst. butų pardavimų, arba 4 proc. mažiau nei pernai sausį-lapkritį (10,9 tūkst.), Kaune įregistruotų butų sandorių skaičius per metus sumenko 7 proc. iki 4,4 tūkst., Klaipėdoje – 21 proc. iki 2,4 tūkst., Šiauliuose – 18 proc. iki 1,2 tūkst., Panevėžyje – 24 proc. iki 860.

NT rinka; būstas / E. Genio/LRT nuotr.

Per šiuos metus visoje šalyje įregistruota 11,5 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 5 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Vien tik per lapkritį įregistruota beveik 1,1 tūkst. gyvenamųjų namų pardavimų – 8 proc. daugiau nei praėjusių metų lapkričio mėnesį, bet 21 proc. mažiau nei šių metų spalį.

Šiemet visoje šalyje įregistruota 57,4 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu (56,8 tūkst.). Vien tik per lapkričio mėnesį įregistruota 5,6 tūkst. sklypų sandorių – 2 proc. mažiau nei 2019 metų lapkritį ir 22 proc. mažiau nei šių metų spalį.