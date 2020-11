„Cbet“ valdytojos darbuotojui – 1,5 tūkst. eurų bauda

Teismas neskundžiama nutartimi lošimų prekės ženklo ,,Cbet“ valdytojos darbuotoją pripažino padarius administracinį nusižengimą ir skyrė jam 1500 eurų baudą, pranešė Lošimų priežiūros tarnyba.

Asmeniui bauda buvo paskirta už draudžiamos reklamos užsakymą – nuo 2019 metų lapkričio 1 dienos iki lapkričio 18 dienos žiniasklaidos priemonėse, televizijos kanaluose buvo transliuoti bendrovės reklaminiai klipai su draudžiama azartinių lošimų reklama su papildoma rašytine vaizdine ir garsine informacija.

Reklamoje buvo neregistruotas prekės ženklas „CBet“, neregistruotas prekės ženklas „Tuk tuk lažybos“, rašytinė informacija, garsinė informacija – „Tuk tuk, kas čia, ir taip aišku“, garsinė informacija bei aktoriaus vaizdas.

Tokia reklama nepatenka į Azartinių lošimų įstatyme nurodytą azartinių lošimų draudimo išimčių sąrašą, todėl skelbiant tokią reklamą buvo pažeisti Azartinių lošimų įstatyme nustatyti draudimai.

Teismas konstatavo, kad lošimų bendrovės vaizdo klipuose buvo naudojami Valstybiniame patentų biure neįregistruoti prekės ženklai – reklamuojant neregistruotus prekės ženklus vaizdo klipuose buvo naudojama papildoma rašytinė, garsinė, vaizdinė informacija, ir ši papildoma medžiaga tiesiogiai siejama su azartiniais lošimais.

Be to, teismas konstatavo, kad Lošimų priežiūros tarnyba teikė azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms konsultacijas dėl azartinių lošimų reklamos pataisų, taip pat nurodė atsakingam asmeniui pašalinti šias reklamas, tačiau jis to nepadarė.

Siekiant riboti neigiamą lošimų poveikį visuomenei, nuo 2019 m. lapkričio 1 dienos buvo sugriežtinta azartinių lošimų reklama – reklamuoti galima tik azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimą, prekių ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis. Skelbiant reklamą, nurodyti bet kokią papildomą rašytinę, vaizdinę ar garsinę informaciją – draudžiama.