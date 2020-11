IT ir IRT sektoriai: per pirmąjį karantiną išmoktos pamokos ir racionalus optimizmas žvelgiant į ateitį

Per 8 mėnesius, kuomet Lietuva gyvena pandemijos sąlygomis, praktiškai neliko nei vieno sektoriaus, kurio vienaip ar kitaip nepalietė koronavirusas. Vieniems verslams šis pasaulinio masto iššūkis tapo rimtu išbandymu ir privertė iš esmės peržiūrėti verslo strategiją, tuo tarpu kitus palietė mažiau ir netgi atvėrė naujų galimybių, rašoma „Visma Group“ pranešime.

Visgi IT ir IRT sektorių, įvardijamų kaip vienų stabiliausių, atstovai į susiklosčiusią situaciją žvelgia su racionaliu optimizmu.

Išskyrė dvi tendencijas

Pasak Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių asociacijos „Infobalt“ vadovo Mindaugo Ubarto, žvelgiant į tai, kaip informacinių ryšių technologijų (IRT) sektorius atrodė po pirmojo karantino, buvo galima pastebėti dvi naujai išryškėjusias tendencijas.

„Visų pirma, išaugo tų sričių paklausa, kurių veikla buvo susijusi su priemonių nuotoliniam darbui prekyba ir diegimu bei elektroninių parduotuvių ir aptarnavimo kanalų sprendimais. Sudėtingesnė situacija yra matoma tuose versluose, kurie turi glaudų ryšį su karantino metu tiesiogiai suvaržytais sektoriais, pavyzdžiui, HoReCa sektoriumi, kuris sugeria išties stiprius krizės smūgius“, – komentuoja M. Ubartas.

Nešiojamas kompiuteris/programavimas/programuotojai/IT specialistai / Caspar Camille Rubin/Unsplash nuotr.

Vis dėlto, anot M. Ubarto, pandemija ir pavasarį šalyje paskelbtas pirmasis karantinas labai akivaizdžiai parodė skaitmeninimo naudas, informacinių technologijų (IT) poreikio augimą ir sukūrė galimybes naujam Lietuvoje veikiančių IT įmonių augimo šuoliui.

Raktas į sėkmę – veiklos įvairiapusiškumas

Pasak Skandinavijos įmonių grupės „Visma Group“ Lietuvos padalinio vadovo Manto Urbono, dabartiniu laikotarpiu išlaikyti verslo stabilumą labiausiai padeda sutelktas dėmesys į debesų kompiuteriją, taip pat kuriamų sprendimų įvairiapusiškumas ir gausa.

„Įmonių grupės viduje kuriamų produktų rinkinys yra labai platus – vien Lietuvoje dirbame prie daugiau nei 60 skirtingų sprendimų, orientuotų į skirtingo dydžio verslus, tad toks veiklos krypčių diversifikavimas yra didelis privalumas ir verslo stabilumo garantas užklupus tokioms neapibrėžtoms situacijoms kaip pandemija“, – pažymi M. Urbonas.

Jo teigimu, tiek per pirmąjį karantiną, tiek dabar nebuvo nei vieno projekto, kuris būtų sustabdytas dėl susidariusios padėties, netgi atvirkščiai – pavyko pritraukti naujų užsakymų ir investicijų.

Neseniai gauta Europos programinės įrangos lyderio „Hg“ investicija „Visma Group“ vertę pakėlė iki 12,2 mlrd. JAV dolerių ir bus panaudota tolimesnei plėtrai Europoje.

Tiesa, pašnekovas pasakoja, jog yra sprendimų, kuriuos karantino metu įvesti suvaržymai palietė ir kaip pavyzdį pateikia kelionių registravimo sistemą.

„Natūralu, jog apribojus tolimas verslo keliones, sistemos apkrovos kažkiek sumažėjo, tačiau tai yra tik viena dalis kompleksiško sprendimo, kuris toliau sėkmingai veikia suteikdamas galimybę registruoti kitas su darbus susijusias keliones ir išlaidas“, – patirtimi dalinasi „Visma Lietuva“ vadovas.

IRT ir IT sektoriai ateityje: kokios prognozės?

Anot „Infobalt“ vadovo M. Ubarto, žvelgiant į vidutinio laikotarpio perspektyvas IRT sektoriuje, yra tikėtinas bendras netikrumas dėl ateities, ypač esminėse eksporto rinkose, nes kelionių apribojimai sukėlė naujų projektų pristabdymą ir esamų projektų ištempimą laike. Visgi, prognozės visiems sektoriams yra skirtingos. Ypatingai daug potencialo kilti į viršų turės tos įmonės, kurios integruos skaitmenizuotus sprendimus ir sustiprins dėmesį darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų auginimui.

„Pandemijos sukelta krizė Lietuvai atvėrė dideles galimybes, bet kartu tai ir iššūkis jomis pasinaudoti. Sėkmingu receptu taps investicijos į ekonomikos ir viešojo sektoriaus skaitmeninimą šalies mastu, tokiu būdu auginant savo šalies čempionus. Taip pat inovatyvių sprendimų kūrimas, aukštos kvalifikacijos specialistų migracijos liberalizavimas, sustiprintas IT specialistų parengimas ir bendradarbiavimo sinergijų eksporto rinkose išnaudojimas“, – tvirtina M. Ubartas.

Kompiuteris; darbas / John Schnobrigh/Unsplash nuotr.

Jam antrina ir „Visma Lietuva“ vadovas, sakydamas, kad IT sprendimų integravimas turėtų tapti daugelio įmonių raktu į sėkmę, o ir taip nemaža IT specialistų paklausa tik didėja.

„Stebėdami dabartinę situaciją, galime teigti, kad antras karantinas buvo pasitiktas su kur kas daugiau aiškumo, nes pagrindą suteikė pirmojo metu išmoktos pamokos, suvokta būtinybė skaitmenizuoti paslaugas ar produktus, todėl sektoriaus dalyviai turi būti pasirengę išlaikyti įgautą pagreitį ir gebėjimą lanksčiai prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos.

Be to, niekur nedingo ir taip dažnai pabrėžiama IT specialistų paklausa. Šiai dienai galime pasiūlyti net 30 laisvų darbo vietų IT inžinieriams, kurių kompetencijomis yra paremtas tolimesnis sektoriaus augimas“, – teigia M. Urbonas.