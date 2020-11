Pirmąją Kalėdų dieną apsipirkti nepavyks: kaip parduotuvės dirbs per šventes

Pirmąją Kalėdų dieną visos didžiųjų tinklų parduotuvės durų neatvers, o pirmąją naujųjų metų dieną nedirbti ketina prekybos tinklų „Norfa“ ir „Lidl“ parduotuvės. Savo darbo laiką koreguoti planuoja ir prekybos centrai, tačiau dauguma jų sprendimų dar nėra priėmę ir tikslų darbo laiką žada paskelbti vėliau.

„Maxima“ sausio 1-ąją darbą pradės vėliausiai

„Maxima“ parduotuvės Kūčių vakarą, gruodžio 24-ąją, visoje Lietuvoje dirbs trumpiau – iki 19 val., o pirmąją Kalėdų dieną durų neatvers. Antrąją Kalėdų dieną, paskutinę metų dieną ir sausio 1-ąją parduotuvės dirbs trumpiau.

Antrąją Kalėdų dieną „Maximos“ duris atvers 9 val. ryto, o užvers įprastu laiku. Naujųjų metų išvakarėse parduotuvės dirbs iki 21 val., o pirmąją naujų metų dieną pirkėjų lauks nuo pietų – 12 val.

„Maximos“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė nurodo, kad parduotuvių darbo laikas koreguojamas atsižvelgiant į darbuotojų poreikius, ankstesnę patirtį ir dėl COVID-19 susidariusią situaciją šalyje.

„Norime atkreipti klientų dėmesį į mūsų darbo laiką šventiniu laikotarpiu, kad jie galėtų iš anksto susiplanuoti apsipirkimus ir saugiai, patogiai, ramiai pasiruošti didžiausioms metų šventėms“, – sakė E. Dapkienė.

Ji atkreipė dėmesį, kad karantino metu dalies tinklo parduotuvių darbo laikas yra sutrumpintas. „Įvertinome dėl COVID-19 pandemijos pasikeitusius pirkėjų poreikius bei siekiame sumažinti darbo krūvį savo darbuotojams, todėl sutrumpinome kai kurių parduotuvių darbo laiką“, – akcentavo E. Dapkienė.

akropolis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Rimi“ per šventes dirbs trumpiau, bet prieš jas – ilgiau

„Rimi“ parduotuvės per šventes taip pat dirbs trumpiau, tačiau ilginti dalies parduotuvių darbo laiką ketina prieššventinėmis dienomis, įskaitant ir gruodžio 31-ąją, kai parduotuvės dirbs ilgiau nei šią dieną ankstesniais metais. Be to, anksčiau nei ankstesniais metais darbą parduotuvės pradės ir sausio 1-ąją.

Hyper formato „Rimi“ tinklo parduotuvės gruodžio 21–23 d. dirbs valanda ilgiau, iki 23 val. Ilgiau, taip pat iki 23 val., dirbs ir kai kurios super formato parduotuvės: Klaipėdos rajone – Dituvoje ir Slengiuose, Vilniaus mieste – Naujojoje Vilnioje ir Tarandėje, Telšiuose ir Biržuose.

Per Kūčias „Rimi“ parduotuvės dirbs trumpiau – iki 20 val., o pirmąją Kalėdų dieną – nedirbs.

Parduotuvė Rimi / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ilgiau – iki 23 val. – dirbti planuojama ir paskutinėmis metų dienomis, gruodžio 28–30 d. Naujųjų metų išvakarėse visos „Rimi“ parduotuvės dirbs trumpiau nei įprastai, tačiau ilgiau nei ankstesniais metais – iki 21 val., o pirmąją 2021 m. dieną duris parduotuvės atvers 10 val.

Komentuodama ilginamą parduotuvių darbo laiko „Rimi Lietuva“ prekybos centrų valdymo vadovė Irina Miklienė teigė, kad tai daroma atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, kai pirkėjams svarbu jaustis saugiems.

Pasak jos, ilgesnis darbo laikas užtikrins tolygesnį pirkėjų srautų pasiskirstymą, padės išvengti būtinybės juos reguliuoti ir taip palengvins darbą parduotuvių darbuotojams bei leis jiems jaustis saugiai.

Parduotuvė LIDL / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Lidl“ per Kūčias duris užvers anksčiausiai

„Lidl“ tinklo parduotuvės visiškai nedirbti planuoja dvi dienas – gruodžio 25 d. ir sausio 1 d., kitomis švenčių dienomis darbo laikas bus trumpinamas. Tokias tradicijas tinklas išlaiko jau ketvirtus metus iš eilės.

Kūčių vakarą „Lidl“ parduotuvės dirbs iki 18.30 val., o Naujųjų metų išvakarėse – iki 20:30 val. Antrąją Šv. Kalėdų dieną visos „Lidl“ parduotuvės dirbs nuo 9 val. iki 20 val.

„Iki“ sausio 1-ąją dirbs

Prekybos tinklo „Iki“ parduotuvės Kūčių dieną dirbs trumpiau – iki 20 val., o pirmąją Kalėdų dieną durų neatvers. Antrąją Kalėdų dieną „Iki“ parduotuvės dirbs kitokiu laiku, nei įprasta, – nuo 9 val. iki 21 val.

Gruodžio 31-ąją parduotuvės darbą taip pat baigs kiek anksčiau – 20 val., o pirmąją naujųjų metų dieną duris atvers 10 val. ryte ir dirbs iki 22 val.

Iki parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip LRT.lt nurodė tinklo atstovė Vaida Budrienė, bendrovė laikosi nuostatos, kad šventės skirtos visiems, o darbuotojams reikalingas poilsis ir laikas su šeima. Be to, tvirtino atostvė, ankstesnių metų patirtis rodo, kad dažniausiai žmonės reikiamais maisto produktais ir dovanomis pasirūpina likus kelioms dienoms iki švenčių, o per pačias šventes į parduotuvę užsuka nebent kasdienių ar smulkių prekių.

„Šiuo metu stebime prasidėjusį šventinių dekoracijų, dovanėlių pirkimą. Patys aktyviai raginame žmones šiemet apsirūpinti dovanomis iš anksto, labai tikslingai suplanuoti savo pirkinius“, – ragino V. Budrienė.

„Norfos“ pirmąją Kalėdų ir Naujųjų metų dieną nedirbs

Prekybos tinklas „Norfa“ pirmąją Kalėdų dieną ir pirmąją naujų metų dieną durų neatvers. Kitomis dienomis parduotuvės arba dirbs trumpiau, arba darbą pradės vėliau nei įprastai.

Norfa Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kūčių vakarą „Norfos“ duris užvers anksčiau – 19 val. Pirmąją Kalėdų dieną visai nedirbs, o antrąją – darbą pradės 9 val. ir dirbs įprastai.

Naujųjų metų išvakarėse „Norfos“ parduotuvės darbą baigs anksčiau – 20 val., o sausio 1-ąją nedirbs.

Kaip nurodo tinklo atstovas Darius Ryliškis, bendrovės vadovybė mano, „kad yra dienų, kurios turėtų būti „neprekybinės“. Kai kurie apribojimai yra būtini, kad šventės neaplenktų ir prekybos sektoriaus darbuotojų.“

Prekybos centrai turėtų dirbti trumpiau, bet sprendimą priėmė ne visi

Per šventes savo darbo laiką koreguoti ketina ir prekybos centras „Ozas“. Jame veikianti „Maxima“ parduotuvė dirbs bendrovės numatytu laiku, kitos parduotuvės per Kūčias „Ozo“ prekybos centre dirbs trumpiau – nuo 10 val. iki 16 val.

akropolis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pirmąją Kalėdų dieną prekybos centras durų neatvers, o antrąją dirbs nuo 10 val. iki 20 val.

Paskutinę metų dieną parduotuvės dirbs kiek trumpiau – iki 18 val., o pirmąją naujųjų metų dieną prekybos centras nedirbs.

Prekybos centras „Panorama“ darbo laiką taip pat svarsto trumpinti taip, kaip tai buvo padaryta 2019 m., tačiau galutinio sprendimo dar nėra priėmęs. Kaip LRT.lt informavo prekybos centro atstovas Martynas Pasiliauskas, dėl šventinio darbo laiko bus sprendžiama gruodį, atsižvelgiant tiek į situaciją šalyje, tiek į operacijų vadovo ir Vyriausybės nutarimus.

Kaip dirbs didžiuosiuose miestuose veikiantys prekybos centrai „Akropolis“, taip pat kol kas nėra nutarta. Apie tai informaciją centro atstovė Ernesta Karalienė žadėjo pateikti vėliau.