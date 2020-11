Šalies ekonomiką traukia pramonė, o kas ją ištrauks iš COVID-19 gniaužtų: susirgimų gamyklose daugėja, neaiškumų kelia ir nauja SAM tvarka

Dėl COVID-19 klimpstantį šalies ekonominį vežimą į priekį traukia pramonė. Tačiau ir ji pradeda strigti dėl augančių COVID-19 atvejų gamyklose. Ekonomistai įspėja, kad dabar kaip niekada svarbu išlaikyti šią ūkio šaką gyvą, tačiau patys pramonininkai jaučiasi patekę į keistą situaciją – COVID-19 testai teigiami, tačiau darbuotojas laikomas sveiku.

Nors įvestas karantinas, naujų COVID-19 atvejų skaičius ir toliau išlieka aukštas. Papildomų problemų tai kelia ne tik sveikatos apsaugos sektoriui, bet ir įmonėms, ypač gamybinėms, kurios dėl darbo specifikos negali išsiųsti darbuotojų dirbti nuotoliniu būdu.

Pramonininkų konfederacijos prezidento Vidmanto Janulevičiaus teigimu, situacija Lietuvos gamyklose kol kas išlieka įtempta. Apie 15 proc. asociacijos narių – 405 įmonėse yra užfiksuota COVID-19 atvejų, o dėl to įmonės dirba apie 80 proc. pajėgumu.

„Situacija tokia, kad sergančiųjų didėja ir pramonė nėra išimtis. (...) Vertinant pastarųjų 2 savaičių informaciją, užsikrėtusiųjų COVID-19 atvejų skaičius gamyklose didėja. Ne paslaptis, kad daugelyje gamybinių įmonių, kuriose yra keletas pamainų, vienos pamainos tenka atsisakyti. Žinau, kad yra apie 20 įmonių, kur veikia ne 4, o tik 3 pamainos“, – LRT.lt teigia V. Janulevičius.

Vidmantas Janulevičius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dėl didelio užsikrėtimo atvejų skaičiaus Lietuvoje dar nebuvo sustabdyta nė vienos gamybinės įmonės veikla, tačiau pramonininkų atstovas teigia, kad dėl sumažėjusių gamybinių pajėgumų įmonės patiria nuostolių.

„Faktas, kad yra įmonių, kurios dėl užsikrėtimų gamybinius pajėgumus apribojusios perpus, tačiau neturime duomenų, kad kuri nors gamybinė įmonė būtų sustabdžiusi savo veiklą. (...) Vieniems susirgus, galimybių greitai apmokyti žmones dirbti su naujais įrenginiais nėra. Bandoma ieškoti vidinių rezervų ir formuoti papildomą pamainą iš likusių įmonės darbuotojų, tačiau toks darbas nėra visavertis. Todėl yra patiriami nuostoliai“, – sako V. Janulevičius.

Gamykla, asociatyvinė nuotr. / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Virusą randa, tačiau į darbą eiti turi

Pavojų pramonės įmonių rezultatams įžvelgia ir Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos prezidentas Tomas Jaskelevičius. Jo žiniomis, beveik visose inžinerinės pramonės įmonėse yra užfiksuota COVID-19 atvejų.

„Praktiškai beveik visose įmonėse yra nustatyta COVID-19 atvejų. Vienose daugiau, kitose mažiau. Tačiau galiu pasakyti, kad įmonės yra išmokusios pamokas ir kol kas tvarkosi gerai. Vidinių protrūkių beveik nebėra, o didžioji dalis atvejų – išoriniai“, – teigia T. Jaskelevičius.

Gamykla, asociatyvinė nuotr. / Scanpix nuotr.

Jis pažymi ir kitą problemą, su kuria susiduria gamyklos. Spalį buvo įvesta nauja tvarka COVID-19 sirgusiems asmenims – praėjus numatytam izoliacijos laikotarpiui (sergančiųjų lengva koronaviruso forma izoliacija gali būti nutraukta praėjus 10 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios), pacientui nebekarščiuojant ir išnykus simptomams, užtenka šeimos gydytojo patvirtinimo, kad pacientas gali nebetęsti izoliacijos, o pakartotinai COVID-19 testas nebeatliekamas.

Tačiau, T. Jaskelevičiaus teigimu, daugelis gamyklų, prieš įsileisdamos COVID-19 sirgusį pacientą, pačios užsako pakartotinį testą privačiose gydymo įstaigose, o, jį atlikus, neretai gaunamas teigiamas rezultatas.

„Teoriškai žmogus laikomas pasveikusiu, o nedarbingumas jam nebėra tęsiamas. Tačiau gamyklos pagal savo standartus neįsileidžia žmonių, kuriems nustatomas COVID-19, nors teisėto pagrindo tam nėra. Todėl įmonė liepia darbuotojui sėdėti namie ir moka jam atlyginimą. Specialistai sako, kad toks asmuo jau nebeturėtų nieko užkrėsti, tačiau šimtaprocentinės garantijos nėra. Įmonės, saugodamos savo veiklą, nenori rizikuoti“, – paradoksalią situaciją, į kurią patenka įmonės, įvardijo T. Jaskelevičius.

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Spaudos tarnybos vedėjas Vytautas Beniušis LRT.lt pažymi, kad sprendimą, ar žmogus yra pasveikęs nuo COVID-19, priima šeimos gydytojas: „Jeigu šeimos gydytojas nustato, kad žmogus yra pasveikęs, vadinasi, jis gali dirbti“, – pažymi SAM specialistas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Edita Banienė sako, kad nedarbingumo pažyma žmogui turi būti išduota iki tol, kol jis vėl tampa darbingas, o tokiais atvejais, kai pasveikus nustatomas teigiamas COVID-19 rezultatas, rekomenduoja darbuotojui ir darbdaviui susitarti dėl nuotolinio darbo.

„Tais atvejais, kai nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu, darbuotojas turėtų grįžti į darbo vietą, nes jis yra laikomas pasveikusiu nuo COVID-19“, – teigia E. Banienė.

Kaip židinį pavyko suvaldyti bendrovei „Intersurgical“

Su sudėtinga situacija dėl darbuotojų užsikrėtimų buvo susidūrusi medicinines priemones gaminanti įmonė „Intersurgical“.

„Iš pradžių pavyko atvejų išvengti, tačiau birželį užfiksavome pirmuosius užsikrėtimo atvejus. Tada pavyko susitvarkyti. Savo lėšomis ištyrėme daugiau nei 250 darbuotojų, iš jų apie 40 buvo nustatytas COVID-19. Visi jie pasveiko“, – LRT.lt teigė „Intersurgical“ vadovas Sigitas Žvirblis.

Respiratorius / BNS nuotr.

Antroji banga įmonėje prasidėjo vasaros pabaigoje, tada daliai įmonės darbuotojų ir vėl buvo nustatyti užsikrėtimo COVID-19 atvejai. Šiuo metu, įmonės vadovo teigimu, situacija yra stabilizuota.

„Didelės panikos nėra. Šiuo metu COVID-19 yra užsikrėtę apie 20 įmonės darbuotojų, o saviizoliacijoje yra apie 30. Vienas kitas susirgimas įvyko įmonės viduje, o kiti atkeliavo iš išorės. Įmonėje dirba 2,5 tūkst. darbuotojų, todėl manome, kad situaciją kontroliuojame“, – LRT.lt pažymėjo S. Žvirblis.

Jo teigimu, įmonė glaudžiai bendradarbiauja su Švenčionių NVSC, keičiasi informacija dėl galimų darbuotojų užsikrėtimų, tačiau ir pati bando atsekti kontaktus, kuriuos galėjo turėti darbuotojai net tik darbe, bet ir už įmonės ribų. Laboratoriniai tyrimai dėl susirgimų atliekami pačioje įmonėje, taip suteikiama galimybė greitai ištirti daugiau galimai kontaktus turėjusių asmenų.

„Turime savo metodiką. Jeigu įtariame, kad žmogus turėjo kontaktą su užsikrėtusiuoju COVID-19, tai vadovaujamės NVSC rekomendacijomis dėl galimų rizikų, tačiau mes patys papildomai daugiau asmenų siunčiame į saviizoliaciją ir po keleto dienų atliekame testą. Toks operatyvumas leidžia neprarasti gamybinių resursų“, – pažymi įmonės vadovas.

Jo teigimu, dėl užfiksuotų susirgimo atvejų ir saviizoliacijoje esančių darbuotojų įmonės gamybinės apimtys rugsėjo mėnesį buvo šiek tiek mažesnės, tačiau šiuo metu įmonė dirba įprastu režimu.

Riboja darbuotojų srautus, tačiau gamykla nuotoliniu būdu dirbti negali

NVSC duomenimis, COVID-19 židinys buvo užfiksuotas ir vilnonius ir sintetinius verpalus kilimams austi gaminančioje įmonėje „Danspin“, čia dirba apie 400 darbuotojų. Tiesa, bendrovės vadovas Rosvaldas Kunickas LRT.lt teigė, kad situacija šiuo metu kontroliuojama. Iš viso įmonėje tiesiogiai buvo užsikrėtę 7 darbuotojai, o saviizoliacijoje buvo apie 15 žmonių.

„Didžioji dalis tų, kurie buvo susirgę, jau yra grįžę ir dirba. Vietinio židinio nelabai ir turėjome. Darbe užsikrėtė tik mechanikai, o kiti darbuotojai užsikrėtė išorėje“, – pažymi R. Kunickas.

Rosvaldas Kunickas / „Danspin“

Nors NVSC Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė dar praėjusią savaitę teigė gaunanti skundų, jog darbdaviai liepia peršalimo simptomų turintiems darbuotojams eiti į darbą, R. Kunickas tikina, kad įmonė nerizikuoja, o blogai besijaučiantiems darbuotojams net neleidžiama ateiti į darbą.

„Darbuotojus informavome, kad tie, kas jaučia peršalimo simptomus, į darbą neitų ir kreiptųsi į gydytoją. Žiūrime į tai lanksčiai. (...) Dalis darbuotojų, kurie gali, dirba nuotoliniu būdu, reguliuojame darbuotojų srautus. Valgyklose padidinome atstumus tarp stalų ir sumažinome žmonių, kurie gali vienu metu būti valgykloje, skaičių. Įeinant į fabriką yra matuojama temperatūra. Turime nupirkę greitųjų testų, galime juos atlikti“, – sako įmonės vadovas.

Užsikrėtimo atvejų buvo fiksuota ir Gargžduose esančioje gamykloje „Mars Lietuva“, kurioje dirba apie 800 darbuotojų. „Mars“ korporacinių reikalų vadovas regionui Mindaugas Rupšys LRT.lt teigia, kad nors per pirmąją pandemijos bangą COVID-19 susirgimų įmonėje buvo išvengta, antrosios bangos metu to padaryti nepavyko.

Vis dėlto bendra epidemiologinė situacija įmonėje yra stabili, įmonės veikla vyksta įprastai. Siekiant išvengti užsikrėtimo atvejų, yra taikomi papildomi saugumo reikalavimai.

„Mars Lietuva“ / „Mars Lietuva“ nuotr.

„Prasidėjus pasaulinei pandemijai, buvo atskirti darbuotojų srautai per darbo pertraukas, valgykloje, poilsio zonose, gamybos vietose įrengtos pertvaros arba laikomasi reikalaujamo atstumo. Įmonė dar vasario mėnesį ėmėsi papildomai dezinfekuoti patalpas. Ties įėjimu į bendrovę įrengtas termovizorius, leidžiantis greitai įvertinti darbuotojų kūno temperatūrą. Be to, padidintas autobusų, vežančių darbuotojus į darbą, skaičius, siekiant išlaikyti saugius atstumus tarp keleivių“, – priemones, kurias taiko gamykla, vardija M. Rupšys.

Pramonės tempia šalies ekonomiką į viršų

„SME Finance“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad šiuo metu yra itin svarbu išlaikyti gamybinius pajėgumus, nes būtent dėl pramonės gerų rezultatų šalies BVP trečiąjį ketvirtį krito tik 1,7 proc. Be to, šiuo metu Lietuvoje veikiančios gamybinės įmonės gauna daug užsakymų iš užsienio šalių, todėl, anot ekonomisto, reikia bandyti išlaikyti pramonės sektorių gyvybingą.

„Pramonė šiuo metu itin stipriai tempia mūsų BVP. Per pirmus 9 šių metų mėnesius mūsų pramonės gamyba parodė šiek tiek geresnius rezultatus negu praėjusiais metais. Nuosmukis, kurį pramonė patyrė per koronaviruso krizę, buvo kompensuotas paklausa už ES ribų. Kinija ir JAV tempia ES šalių pramonę į viršų, tarp jų ir Lietuvos. Pavyzdžiui, žinau, kad inžinerinėje pramonėje yra įmonių, kurios nebeturi laisvų pajėgumų augančiai paklausai patenkinti“, – aiškina ekonomistas.

Aleksandras Izgorodinas / BNS nuotr.

A. Izgorodinas akcentuoja, kad pramonė Lietuvoje sukuria apie 20 proc. BVP. Gamybinės įmonės sukuria ir daugiausia darbo vietų. Pavyzdžiui, 2019 m. pramonės įmonėse dirbo apie 205 tūkst. darbuotojų, o tai sudarė apie ketvirtadalį visų dirbančiųjų.

Anot ekonomisto, COVID-19 susirgusių darbuotojų lengvai nepakeisi, darbuotojai turi specifinių žinių, todėl vienintelė išeitis – taikyti pačius griežčiausius saugumo reikalavimus.

„Virusas tikrai gali paveikti įmones, o dabar tai būtų pats nepalankiausias metas, nes pramonės perspektyvos labai pozityvios. (...) Pramonės darbuotojus yra sudėtinga pakeisti. Vienam inžinieriui susirgus, kito taip lengvai nerasi ir neišmokysi. Vienintelė išeitis yra imtis saugumo priemonių“, – mano A. Izgorodinas.