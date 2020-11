Kaip nauja valdžia žada kovoti su Astravo AE: didžiausias rūpestis – ar Lietuva jau užsimokėjo už baltarusišką elektrą ir ką dėl to nubausti

Nors Lietuvoje baltarusiška elektra prekiauti draudžia įstatymas, tačiau, kaip sako Lietuvos energetikos reguliuotojas, dalis Astravo elektros mūsų šalyje jau buvo paversta pinigais. Konservatorius Žygimantas Pavilionis sako, kad naujoji šalies valdžia pelnytis iš to neleis niekam, tačiau pasak „InterRAO“ atstovo, teiginiai apie į Lietuvos rinką patekusią Astravo elektrą yra klaidingi.

„Deja, ką parodė pirmosios Astravo įjungimo dienos, už maždaug 520 megavatų, patekusių per Baltarusijos skerspjūvį, tikėtina, mes sumokėjome, ką draudžia įstatymas. Reiškia, kad buvo įvykdytas nusikaltimas ir tie, kurie jį įvykdė, kurie sumokėjo ir tarpininkavo, bus surasti ir nubausti“, – trečiadienį LRT RADIJO laidoje „Aktualijų studija“ sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos parlamentaras Ž. Pavilionis.

Apie tai kalbėdamas politikas rėmėsi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkės praėjusią savaitę išsakytais teiginiais, jog dalis Astrave pagamintos elektros Lietuvoje jau buvo paversta pinigais.

„Šiai dienai, kadangi nėra nei sertifikatų sistemos, kur būtų galima įsitikinti, kokia yra ta elektros energija, tai realiai, taip – jau šiai dienai vartotojai kažkuria dalimi sumokėjo už Baltarusijoje pagamintą elektrą“, – naujienų agentūrai BNS teigė VERT pirmininkė Inga Žilienė. Reaguodama į tai Energetikos ministerija paprašė teiginius pagrįsti, remiantis detalesne informacija.

LRT.lt primena, kad lapkričio 3 dieną pradėjus elektrą gaminti Astravo AE, Lietuva nutraukė prekybą elektra su Baltarusija, nors abi šalis jungiančios linijos ir toliau perduoda jos srautus.

Konservatorius Ž. Pavilionis sako neturintis pagrindo abejoti VERT duomenimis.

„Lapkričio 7 dieną mūsų rinkoje buvo sumokėta už 850 megavatų. Iš Latvijos pas mus pateko tik apie 100 megavatų, o iš Baltarusijos daugmaž toks kiekis, kuris tą dieną buvo pagamintas Astravo elektrinėje. Reiškia, pas mus ne tik elektra patenka fiziškai, bet yra ir komercializuojama, t.y. perkama, tik ne mes ją perkame, o latviai ir mums parduoda, o po to kažkokiais įdomiais būdais atsiskaito su Rusijos ir Baltarusijos tiekėjais. Tai yra pažeidimas“, – sakė Ž. Pavilionis.

Buvęs Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vadovas Vidmantas Jankauskas sako, kad painioti nereikėtų elektros fizinių ir komercinių srautų – visiškai natūralu, kad „elektra patenka į bendrą katilą“, teigia jis, o įrodyti, kur konkrečiai yra pagamintas energijos kiekis esą nėra įmanoma.

„Kaip suskaičiavo tie, kurie pasakė, kad srautas buvo iš Baltarusijos, Astravo, o ne iš Rusijos? Juk tai yra bendras didžiulis srautas ir atskirti, kurie elektronai ir iš kur, yra visiškai neįmanomas dalykas“, – „Aktualijų studijoje“ sakė jis.

Jo manymu, regione veikiančios elektros tiekėjų įmonės nebūtų linkusios rizikuoti reputacija bei pinigais ir pateikti melagingus elektros kilmės sertifikatus.

LRT.lt primena, kad Baltarusiją, Rusiją ir tris Baltijos šalis jungia bendras elektros energijos tinklas, vadinamasis BRELL žiedas, nuo jo Lietuva planuoja atsijungti iki 2025 metų.

Kaip neseniai aiškino VERT pirmininkė, Baltarusijoje pagaminta elektra į Lietuvą fiziškai teka dėl rinkos deficito, ji patenka į prekybą Latvijos biržoje. Per pastarąją elektra patenka į Lietuvos rinką, kuri čia suvartojama ir apmokama šalies elektros naudotojų.

Ž. Pavilionis sako, kad taip pažeidžiamas Lietuvoje galiojantis „antiastravinis“ įstatymas, dėl to atsakomybė tenka Žygimanto Vaičiūno vadovaujamai Energetikos ministerijai.

„Latvija iš Lietuvos paima pinigus už 850 megavatų, tuo tarpu pati mums pateikia 336 megavatus. Kur dingo likę maždaug 520 megavatų? Pagal mūsų srautus, ką mes matome, tai yra būtent ta suma, kuri atėjo per Baltarusijos sieną, kuomet buvo įjungtas Astravas. Reiškia, kad kažkas šildosi rankas, milžiniškus pinigus ims ir nori imti iki pat sinchronizacijos pradžios, kas yra nusikaltimas. Aš sutinku, kad fiziniai ir komerciniai srautai skiriasi, bet jeigu mes neperkame elektros iš Baltarusijos, jos neturi pirkti ir Latvija. Nes mūsų rinka juk yra sujungta, tai mūsų elektra, sienų juk nėra tarp mūsų – ką perka latviai, mums parduodama. Tai yra įstatymų pažeidimas tiesioginis ir susitaikyti su tuo tikrai nauja valdžia neturės ir negalės. Ir visi, kurie šiuo metu šildosi rankas, turėtų labai rimtai pagalvoti – atseksime visas detales, visas pavardes, visus žmones, kurie tai darė“, – kalbėjo Ž. Pavilionis.

Konservatorius akcentavo, jog šie pinigai, keliaujantys į Baltarusijos biudžetą, tenka diktatūrinio Aliaksandro Lukašenkos režimo išlaikymui, smurtaujančiam prieš savo piliečius.

„Šiuo metu esame prieš Lukašenkos režimą ir jeigu jį kas nors dar rems pinigais, faktiškai mūsų mokesčių mokėtojų pinigais, mielieji, tai yra nepriimtina. Visus surasime, visi turės už tai atsakyti, tikrai nepasislėps“, – teigė politikas.

Pasak V. Jankausko, nesutarimai su kaimynine Latvija dėl prekybos elektra „garbės nedaro“ ir Lietuvos įvaizdžiui Briuselyje. Kritikos politikams buvęs VKEKK vadovas turėjo ir daugiau – neva pats „antiastravinis“ įstatymas nepakankamai pagrįstas ekspertinėmis išvadomis.

„Kadangi esu ne politikas, pasakysiu griežtai. Bėda, kad pas mus priimami politiniai sprendimai, o paskui ekspertai paskui pradeda aiškinti, ar tą galima įgyvendinti. Pasakyti, kad atominė elektrinė Astrave yra nesaugi – tai yra politinis sprendimas, priimtas įstatymas, ne ekspertinis įvertinimas. Nes Astrave statoma elektrinė šiuo metu yra viena saugiausių pasaulyje, to galima bet kur paieškoti, rasite faktus, kiek saugumo priemonių ten įgyvendinta“, – teigė V. Jankauskas.

Išsakytas mintis ginčijo Ž. Pavilionis. „Tai yra mūsų nacionalinio saugumo strategijoje įvardinta, kurią patvirtino VSD, remiantis visais ekspertais. Paskaitykite Espoo raportus, prieš akis turiu dar vieną eksperto analizę – evakuacijos plane, jeigu įvyktų avarija, numatyta evakuoti visą sostinę, t.y. Vilnių. Be to, reikia atsižvelgti į saugos kultūra Baltarusijoje. Apie visus gedimus mes sužinodavome iš spaudos, niekada mums jie nepranešdavo nieko, kas ten įvykdavo, tai yra sovietinė Černobylio tipo kultūra. Net paskutinį kartą, kai sugedo generatoriai sugedo, mes tris kartus jų klausėme, kad jie praneštų, nes reaktoriai buvo sustabdyti be jokio paaiškinimo“, – kalbėjo Seimo narys.

Bendrovė „Inter RAO Lietuva“, kaip ir kitos, prekiavusios baltarusiška elektra Lietuvoje, pradėjus veikti Astravo AE šio leidimo neteko. Bendrovės komunikacijos vadovas Juozas Ruzgys patikina, kad ši tvarka nepažeidinėjama.

„Ta elektra tikrai pagaminta Rusijoje. Mes, kaip biržos bendrovė, viešai skelbiame visus duomenis apie mūsų prekybą. Visi, kas domisi ir nori gali pamatyti, kad mūsų įmonė jau metus neperka Baltarusijos įmonėse pagamintos elektros, perka ir importuoja tik rusišką“, – „Aktualijų studijoje“ sakė jis.

Teigiantys priešingai, turėtų pateikti ir įrodymus, priduria pašnekovas: „prekyba vyksta ne tarp abstrakčių valstybių, yra konkrečios įmonės, kurios išrašo sąskaitas ir konkrečios įmonės, kurios jas apmoka. Taigi visi, kas sako, kad kažkokia elektros dalis komercializuota, suprekiauta, visų pirma turėtų pateikti sąskaitas ir apmokėjimų įrodymus, kitu atveju tai yra kalbėjimas apie orą“.

Pasak jo, Astravo AE pagaminta elektra neprekiauja ir motininė „Inter RAO“ įmonė Rusijoje, mat jėgainė yra kompanijos „Rosatom“ projektas, jį įgyvendina pastarajai priklausanti „Atomstrojeksport“.

„Rosatom“ ir „InterRao“ yra dvi konkuruojančios įmonės ir bet kokia elektra, kuri pagaminta Astrave, mūsų įmonei yra konkurencinė elektra“, – teigė J. Ruzgys.

Pasak pašnekovo, numanomai baltarusiška elektra pagaminta ne kaimyninėje šalyje, o Suomijoje.

„Kalbant apie konkrečią lapkričio 7 dieną, jeigu kai kurie nagrinėtojai ir tyrėjai pasižiūrėtų plačiau, tai iš Baltarusijos atitekėjusi elektra buvo pagaminta Suomijoje. Visi pamiršta, kad tarp Estijos ir Latvijos egzistuoja vadinamasis „butelio kakliukas“, t.y. per maži pralaidumai. Todėl fiziškai ta elektra, kuri nuperkama Suomijoje, teka per Estiją, Rusiją, Baltarusiją ir atiteka į Lietuvą“, – dėstė J. Ruzgys.

Astravo AE oficialiai veikti pradėjo lapkričio 3 dieną. Tą pačią savaitę, lapkričio 8-ąją, jos veikimas sustabdytas dėl gedimo – sprogo generatoriaus transformatoriai. Lietuva įteikė notą Minskui, prašydama pateikti oficialią informaciją apie incidentą, jo priežastis ir įtaką elektrinės paleidimo procesui bei branduolinei saugai.

