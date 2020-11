Ministerija prašo Energetikos reguliavimo tarybos pagrįsti teiginius, kad Lietuvos vartotojai jau sumokėjo už Astravo elektrą

Energetikos ministerija prašo elektros rinkos reguliuotojo pagrįsti jo pirmininkės teiginius apie tai, kad Lietuvos vartotojai esą jau sumokėjo už Astravo atominės elektrinės (AE) pagamintą elektrą.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) prašoma pateikti konkrečią informaciją apie baltarusiškos elektros prekybą Lietuvos rinkoje po lapkričio 3 dienos, kai Astravo AE trumpai buvo pradėjusi gamybą ir Lietuva sustabdė prekybą su Baltarusija, pranešė Energetikos ministerija.

Be to, energetikos ministerija VERT prašo pranešti, kokių veiksmų planuojama imtis tiekėjų, kurie po lapkričio 3 dienos neva prekiavo baltarusiška elektra, atžvilgiu. Be to, prašoma pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų, kurie užtikrintų, kad į šalį nepatektų Baltarusijoje pagaminta elektra.

VERT pirmininkė Inga Žilienė praėjusią savaitę BNS sakė, kad Lietuvai nutraukus prekybą baltarusiška elektra, dalis Astrave pagamintos elektros Lietuvoje jau buvo paversta pinigais, tik neaišku, kiek tiksliai.

„Šiai dienai, kadangi nėra nei sertifikatų sistemos, kur būtų galima įsitikinti, kokia yra ta elektros energija, tai realiai, taip – jau šiai dienai vartotojai kažkuria dalimi sumokėjo už Baltarusijoje pagamintą elektrą“, – BNS penktadienį sakė I. Žilienė.

Pasak jos, Baltarusijoje pagaminta elektra, kuri į Lietuvą fiziškai teka dėl sistemos deficito, faktiškai yra suprekiaujama biržoje Latvijoje.

I. Žilienės teigimu, faktiniai duomenys rodo, kad Latvija ir Estija po Astravo AE paleidimo dalį iš Rusijos importuotos elektros eksportavo atgal į Rusiją, nes joms jos nereikia. Todėl, pasak VERT pirmininkės, pralaidumus prekybai iš Rusijos į Latviją ir Estiją reikia išduoti tik tokiai apimčiai, kiek jos reikia suvartoti Latvijai ir Estijai. Tokiu pat principu dabar prekiaujama tarp Lietuvos ir Karaliaučiaus srities.

Lapkričio 3 dieną į sistemą įjungus Astravo AE, Lietuva iš karto nutraukė prekybą elektra su Baltarusija, nors abi šalis jungiančios linijos ir toliau perduoda fizinius elektros srautus. Latvija lapkričio 5-ąją pradėjo prekiauti su Rusija.

VERT atsisako tvirtinti Baltijos šalių ministrų ir elektros perdavimo sistemų operatorių suderėtą ir Latvijos bei Estijos reguliuotojų jau patvirtintą prekybos su trečiosiomis šalimis metodiką, nes ji neužkerta kelio Astravo elektrai patekti į Lietuvos rinką, be to, ji didina elektros srautą iš Rusijos į Baltijos šalis.

Latvija ir Estija tikina, kad naujoji trišalė metodika jau galioja ir pagal ją prekiauja su Rusija, tuo metu Lietuva sako, kad reguliuotojui metodikos nepatvirtinus, toliau galioja 2018-aisiais patvirtinta metodika.