„INTER RAO Lietuva“ trečiąjį ketvirtį pardavė mažiau elektros, pajamos mažėjo trečdaliu

Trečiąjį šių metų ketvirtį bendrovė „INTER RAO Lietuva“ pardavė beveik 411 GWh mažiau elektros, nei pernai – 1003 GWh, įmonės pardavimų sumažėjo daugiau nei trečdaliu ir siekė beveik 37 mln. eurų.

Įmonė taip pat pranešė liepą–spalį uždirbusi 3 mln. eurų grynojo pelno – 0,2 mln. eurų mažiau, nei per tą patį laikotarpį pernai.

2019-ųjų trečiąjį ketvirtį įmonė Lietuvoje pardavė 1414 GWh elektros energijos, gavo 60,6 mln. eurų pardavimų pajamų bei uždirbo 3,2 mln. eurų grynojo pelno.

Bendrovės pelnas prieš mokesčius per metus nepakito ir buvo 3,7 milijono eurų.

Įmonė 2020 metų trečiojo ketvirčio neaudituotus veiklos rezultatus paskelbė per Varšuvos vertybinių popierių biržą.

„Trečiąjį metų ketvirtį daugiau nei 15 procentų mažėjusi vidutinė elektros energijos kaina biržos NordPool Lietuvos zonoje lėmė, kad bendrovė Lietuvoje pardavė mažesnius elektros energijos kiekius, gavo mažiau pajamų ir uždirbo mažiau. Pardavimų susitraukimą kiek kompensavo dėl palankių oro sąlygų augusi elektros energijos gamyba vėjo elektrinių parke Vydmantuose“, - pranešime teigė „INTER RAO Lietuva“ generalinis direktorius Giedrius Balčiūnas.

Elektra; elektros tinklai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bendrovė teigia šiemet nevykdžiusi energijos importo iš Baltarusijos, o į Lietuvą buvo importuojama tik Rusijoje pagaminta elektra.

Parduodamą elektros energiją bendrovė ne tik importavo, bet ir pirko elektros biržoje „Nord Pool“ bei iš vietos gamintojų, gamino antrinei įmonei priklausančiame vėjo jėgainių parke.

Visa „INTER RAO Lietuva“ įmonių grupė, kuriai priklauso antrinės bendrovės „INTER RAO Latvia“, „INTER RAO Eesti“, „IRL Polska“ ir „Vydmantai wind park“, per Varšuvos vertybinių popierių biržą paskelbė ir 2020 metų 9 mėnesių neaudituotus konsoliduotus veiklos rezultatus.

Grupė pranešė per devynis metų mėnesius visose veiklos šalyse pardavusi 4130 GWh elektros energijos (per atitinkamą 2019 metų laikotarpį – 6044 GWh) ir gavusi 176,1 mln. eurų pajamų (299,2 mln. eurų prieš metus). Per metus pardavimai labiausiai augo Lenkijos rinkoje, nuo 1133 GWh iki 1336 GWh, kas sudarė trečdalį visų grupės pardavimų.

Elektra; elektros tinklai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Per 2020 metų devynis mėnesius antrinė bendrovės įmonė „Vydmantai wind park“ pagamino 19 proc. daugiau elektros energijos nei prieš metus, o pagamintos ir parduotos elektros energijos kiekis viršijo 52,5 GWh.

Grupės EBITDA sumažėjo iki 14,1 mln. eurų (18,8 mln. eurų prieš metus), o grynasis pelnas siekė 10 mln. eurų lyginant su 14,2 mln. eurų per atitinkamą laikotarpį pernai.