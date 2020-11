Parduoti gyvą žuvį kitąmet nebebus leidžiama – verslas prašo daugiau laiko pasiruošti

Nuo kitų metų balandžio visose prekybos vietose nebebus galima parduoti gyvos žuvies. Gyvūnų teisių aktyvistai džiaugiasi, kad dalis prekybos centrų jau dabar to atsisakė, tačiau išlikusia problema vadina turgavietes. Žuvų verslo atstovai būsimą tvarką peikia, nes anot jų, taip naikinama gyvos žuvies pardavimo tradicija, o pereinamasis laikotarpis – per trumpas.

Apie gyvos žuvies pardavimą – nė minties

„Žuvies pašto“ direktorius Vladas Vickūnas žuvininkyste kaip hobiu susidomėjo prieš septynerius metus, bet laisvalaikio pramogą verslu pavertė prieš penkerius. Parduotuvėse galima pamatyti žuvies kotletų, pyragų, file, bet parduoti gyvos žuvies verslininkas sako niekada net nesvarstęs.

„Gyvos niekada nebuvo minties pardavinėti. Aš nuo senų laikų, kai vaikščiojau parduotuvėse, man nepatiko maišelyje spurdančios žuvies vaizdas, man tai nekėlė entuziazmo“, – sako V. Vickūnas.

Pasak jo, žuvies „mirtis turi būti greita, kaip madinga sakyti, humaniška, ir tai nėra tik etikos arba gailesčio klausimas“. V. Vickūno teigimu, baimėje žuvusios žuvies skonis – prastesnis. Dėl to verslininkas sveikina nuo kitų metų įsigaliosiančią tvarką, pagal kurią gyvų žuvų parduoti nebebus galima, prieš tai žuvis reikės apsvaiginti ir nužudyti.

Gyvūnų teisių aktyvistai sprendimą sveikina, bet tikisi daugiau

„Tuščių narvų“ atstovai sprendimu džiaugiasi, bet abejoja ar žuvų gerovė padidės, nes jų kančios, pasak organizacijos projektų vadovės Medos Simanavičiūtės, prasideda dar nepasiekus prekyviečių. „Tuščių narvų“ teigimu, ateityje reikėtų iš vis drausti prekybą gyva žuvimi.

„Žuvys dažnai transportuojamos su mažu kiekiu vandens, jos prekyvietėse, ypatingai turgavietėse, būna parduodamos statinėse be vandens, nors tas vanduo pagal reikalavimus turi būti atitinkamo tankio arba jis būna nefiltruojamas, neprisotinamas deguonimi“, – teigia M. Simanavičiūtė.

parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ji priduria, kad „jau dabar buvo labai daug pažeidimų galiojant esamiems reikalavimams, būtų naivu tikėtis, kad juos dar griežtinant, jų bus taisyklingai laikomasi“. Gyvūnų teisių aktyvistams daug susirūpinimo kelia ir artėjantis švenčių laikotarpis. Per jį prekyba gyva žuvimi suaktyvėja, tiesa, padažnėja ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimai.

Verslas: draudimas per brangus, pereinamasis laikotarpis – per trumpas

Ekologiškam žuvininkystės ūkiui „Arvydai“ vadovaujantis Adomas Baniukonis parduoda gyvą žuvį ir sako, kad naujoji tvarka verslui daug kainuos, ypač nukentės mažesnieji ūkiai. Pasak verslininko, prietaisai, kuriuose žuvis būtų nukratoma elektra per kelias sekundes, brangūs. Papildomų lėšų reikalaus ir atskiros patalpos arba širmos, už kurių žuvį reikės nužudyti, nes pagal naują tvarką tai daryti prie kliento nebus leidžiama.

„Ir mūsų ūkis planuoja tam tikros įrangos įsigyti. Ji turi nemažą vertę, yra nemažai gamintojų, minimaliausia įrangos vertė žuvytei užmušti būtų nuo 600 eurų, bet tai nesukomplektuota priemonė. Reikėtų dar papildomų specialių dėžių, apsaugos priemonių. Visa tai turės vykti už širmos, kad klientas nematytų. Šiuo metu ūkiuose jau turima technika tam bus netinkama“, – sako A. Baniukonis.

Žuvininkystės verslo atstovai teigia, kad dauguma Lietuvoje veikiančių žuvininkystės tvenkiniuose įmonių iki šių metų pardavinėjo gyvą žuvį. Pasak Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos direktoriaus Rolando Morkūno, darbymetis buvo per adventą, Velykas, Kalėdas, tada esą 80 proc. parduotos žuvies buvo gyva.

„Sugriežtinus sąlygas gyvai žuviai parduoti mes to neturėsime. Ir taip turėjome 2 sunkius laikotarpius dėl sausros, šiais metais dėl covid-19 uždarytos mugės, parduotuvės, pirkimai krito. Mums reikia pereiti prie griežtų taisyklių per metus, kai paukščių ūkiai, dėl vištų, dedančių kiaušinius ant kraiko, perėjo per 5-6 metus. Mes skaitome, kad tai yra didelė neteisybė“,– sako Rolandas Morkūnas.Pardavimai akvariumuose – gyvūnų kankinimas

parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Tai yra kankinimas žuvies, tiesiai šviesiai galima pasakyti“,– sako gamtininkas Valdas Gečys, vienas iš lašišų ir šlakių paleidimo į laisvę programos koordinatorių.

Anot jo, būna ir itin ramių žuvų, bet daugumai laisvė ir erdvė - labai reikalinga. Todėl jas parduoti akvariumuose turėtų būti draudžiama.

„Keičiasi ir maistinės savybės tos žuvies, kuri patiria stresą, badauja, blaškosi ,daužosi. Galų gale ir jaunai kartais pažiūrėti, kaip ta žuvis suspausta atrodo akvariume nelabai...“ – sako Žuvininkystės tarnybos Žuvų išteklių skyriaus vedėjas V. Gečys.