„Biržos laikmatis“: JAV prezidento rinkimuose ryškėja J. Bideno pranašumas

J. Bidenui iki pergalės trūksta 6 rinkikų kolegijos balsų iš 270, D. Trumpo rinkimų kampanija ketina kreiptis į teismą dėl balsų perskaičiavimo keliose valstijose.

Svarstyklės J. Bideno pusėn trečiadienį pakrypo demokratų partijos kandidatui laimėjus Viskonsino ir Mičigano valstijose, kuriose 2016 m. nugalėjo D. Trumpas. Lažybų kontoros šiuo metu J. Bidenoo pergalės tikimybę vertina apie 90 procentų. JAV akcijų biržose vakar trečią dieną tęsėsi akcijų kainų ralis – „S&P 500 “ pakilo 2,20 proc., „Dow Jones“ 1,34 proc., technologijų sektoriaus NASDAQ šoktelėjo 3,85 procento.

Be technologijų sektoriaus labiausiai brango sveikatos apsaugos srityje veikiančių bendrovių akcijos. J. Bideno pergalė JAV prezidento rinkimuose reikštų didesnį biudžeto išlaidų paketą nuo COVID-19 nukentėjusiai ekonomikai skatinti, bet stimulo dydį gali apriboti neužtikrinta demokratų kandidato pergalė. Be to, demokratams gali nepavykti perimti Senato kontrolės.

Mažėjant didelės skolinimosi bangos tikimybei, pirkėjai trečiadienį vyravo ir obligacijų rinkoje – JAV 10-ies m. vertybinių popierių pajamingumas smuktelėjo 14 bazinių punktų, iki 0,76 procento. Tai žemiausiais lygis nuo balandžio. Nedidelė persvara rinkimuose greičiausiai reiškia, kad nebus skubama naikinti mokesčių sumažinimų, kuriuos įvedė D. Trumpas, kas yra gera žinia akcijų rinkai. Ketvirtadienį 21 val. Lietuvos laiku pinigų politikos sprendimus skelbs FED, palūkanų normų pokyčių nesitikima.

Baltijos šalių biržose brango bankų akcijos. Šiaulių banko akcijų kaina trečiadienį pakilo 2,38 proc. „LHV Group“ – 2,08 proc. (apyvarta – atitinkamai 370,4 ir 91,0 tūkst. eurų). Neigiamu pokyčiu išsiskyrė antradienį apie gerokai sumažėjusios transportavimo rodiklius pranešusios „Tallink Grupp“ akcijos (-1,65 procento). Ketvirtadienio rytą 2020 m. trečiojo ketvirčio veiklos rezultatus pristatė statybų bendrovė „Merko Ehitus“ – pajamos, palyginti su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, išaugo 8,6 proc. (iki 7,7 mln. eurų), o veiklos pelnas padidėjo nuo 2,3 iki 5,2 mln. eurų.