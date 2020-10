„Utenos trikotažo“ grupės pajamos mažėjo 12 proc. iki 21 mln. eurų

Koncerno SBA valdomos tekstilės įmonių grupės „Utenos trikotažas“ pajamos per tris šių metų ketvirčius siekė 20,9 mln. eurų ir buvo 11,7 proc. mažesnės nei per tą patį laikotarpį pernai. Vien pagrindinės grupės įmonės pajamos per metus sumenko 11,9 proc. iki 18,3 mln. eurų.

Grupės grynasis nuostolis per devynis metų mėnesius siekė 458 tūkst. eurų, kai pernai tuo pat laikotarpiu uždirbta 603 tūkst. eurų pelno. Tačiau vien trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2019-ųjų liepa-rugsėju, „Utenos trikotažas“ pelną padidino 40,5 proc. iki 846 tūkst. eurų, nurodoma bendrovės devynių mėnesių ataskaitoje.

„Trečiąjį šių metų ketvirtį užsakomųjų trikotažo gaminių pardavimai kiek atsitiesė po stipresnio nuosmukio antrąjį ketvirtį, su kuriuo susidūrė visa tekstilės pramonė“, – pranešime sakė bendrovės vadovas Petras Jašinskas.

„Utenos trikotažas“ / „Utenos trikotažo“ nuotr.

Pasak jo, „Utenos trikotažas“ šiuo metu sulaukia ir naujų užsakovų iš Europos, kurie dėl pandemijos trumpina tiekimo grandines ir gamybos partnerių ieško arčiau.

Grupės pelnas iki mokesčių, palūkanų ir amortizacijos atskaičiavimų (EBITDA) šiemet sumažėjo 37,6 proc. iki 744 tūkst. eurų, bendrovės – 62,3 proc. iki 331 tūkst. eurų.

Didžiausio „Utenos trikotažo“ pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai šiemet sumažėjo 21 proc. iki 14,3 mln. eurų.

P. Jašinskas sako, kad pandemijos sukeltas nuosmukis įmonei atvėrė ir naujų galimybių, todėl šiuo metu dėmesys skiriamas gamybos lankstumui, užsakymų vykdymo pagreitinimui ir kokybei.

„Utenos trikotažo“ grupei priklauso pagrindinė bendrovė ir antrinės įmonės „Šatrija“, „Gotija“ ir Ukrainos „Mrija“.

Rugsėjo pabaigoje 92,31 proc. „Utenos trikotažo“ akcijų priklausė koncernui SBA, 7,69 proc. – smulkiesiems akcininkams.

„Utenos trikotažo“ akcijos kotiruojamos biržos Papildomajame prekybos sąraše.